වාණිජ බැංකුවල ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 336 ට අඩු වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වෙයි
ශ්රී ලංකා රුපියල, බදාදා (10) වැනිදා රට පුරා වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට එරෙහිව කැපී පෙනෙන ප්රශංසනීය ශක්තිමත් වීමක් වාර්තා කළ අතර, ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 336 සීමාවට අඩු විය.
දේශීය මුදල් ඒකකය සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක්
මෙම වර්ධනය, මෑත වසරවල ශ්රී ලංකාව මුහුණ දුන් දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ක්රමානුකූල යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ මාවතක ගමන් කරමින් සිටින රුපියලේ අඛණ්ඩ ශක්තිමත් වීමේ ප්රවණතාවක් නිරූපණය කරයි. නවතම විනිමය අනුපාත චලනය, දිවයිනේ ජාතික ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ ක්රියාවලිය සඳහා සාධනීය සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.
ලෝකයේ වඩාත්ම පුලුල් ලෙස ගනුදෙනු වන සංචිත මුදල් ඒකකයට එරෙහිව දේශීය මුදල් ඒකකයේ වැඩිදියුණු වූ කාර්යසාධනය පිළිබිඹු කරමින්, වාණිජ බැංකු ඒ අනුව තම ගැනුම් හා විකුණුම් අනුපාත සකස් කර ගෙන ඇත.
ශ්රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
ශක්තිමත් රුපියලක් සාමාන්ය ජනතාවට සහ පුළුල් ආර්ථිකයට විවිධ ප්රතිඵල ගෙන දෙයි. ඒවා අතර:
- ආනයන සඳහා වන වියදම් අඩු වීම, එමඟින් නිරතුරු භාණ්ඩ මිල ඔත්තු සමනය විය හැකිය
- ප්රවණතාවය පවත්වා ගත හොත් ඉන්ධන හා අත්යාවශ්ය භාණ්ඩ පිරිවැය අඩු වීම
- ඩොලර් ආශ්රිත ආනයන මත දැඩි ලෙස යැපෙන ව්යාපාරවලට සහනයක්
- කෙටි කාලීනව උද්ධමන පීඩනය සමනය වීමේ හැකියාව
යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ පසුබිම
ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අනෙකුත් අත්යාවශ්ය භාණ්ඩවල දරුණු හිඟයන්ට තුඩු දුන් 2022 වසරේ අතිශය බරපතළ විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් අනතුරුව, ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ සහයෝගය ඇතිව ව්යුහගත ආර්ථික යථා තත්ත්ව ගැන්වීමේ වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කරමින් සිටී. රුපියල ක්රමානුකූලව ශක්තිමත් වීම, එම යථා තත්ත්ව ගැන්වීම ස්ථාවර ලෙස ඇල්ලෙමින් ඇති බවේ ස්පර්ශ කළ හැකි දර්ශකයක් ලෙස බහුල ලෙස සැලකේ.
කෙසේ වෙතත්, ආර්ථික විශේෂඥයන් හා මූල්ය විශ්ලේෂකයන් ප්රවේශමෙන් සිටින ලෙස අවධාරණය කර ඇති අතර, විදේශ සංචිත, අපනයන ආදායම් සහ විදේශගත ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන්ගෙන් ලැබෙන මුදල් හුවමාරු ආදායම් ක්රමානුකූලව ශක්තිමත් වීම මත අඛණ්ඩ ස්ථාවරත්වය රඳා පවතින බව ඔවුහු සඳහන් කරති.
ආනයන හා අපනයන කටයුතුවල නිරත ව්යාපාරිකයන් සහ සාමාන්ය ජනතාව, තම ගනුදෙනු බැංකු හරහා දිනපතා විනිමය අනුපාත නිරීක්ෂණය කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලබයි. ගනුදෙනු දිනය තුළ අනුපාත වෙනස් විය හැකි බැවිනි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.