Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වාණිජ බැංකුවල ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 336 ට අඩු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වෙයි

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වාණිජ බැංකුවල ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 336 ට අඩු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රුපියල, බදාදා (10) වැනිදා රට පුරා වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට එරෙහිව කැපී පෙනෙන ප්‍රශංසනීය ශක්තිමත් වීමක් වාර්තා කළ අතර, ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 336 සීමාවට අඩු විය.

දේශීය මුදල් ඒකකය සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක්

මෙම වර්ධනය, මෑත වසරවල ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ක්‍රමානුකූල යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ මාවතක ගමන් කරමින් සිටින රුපියලේ අඛණ්ඩ ශක්තිමත් වීමේ ප්‍රවණතාවක් නිරූපණය කරයි. නවතම විනිමය අනුපාත චලනය, දිවයිනේ ජාතික ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා සාධනීය සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.

ලෝකයේ වඩාත්ම පුලුල් ලෙස ගනුදෙනු වන සංචිත මුදල් ඒකකයට එරෙහිව දේශීය මුදල් ඒකකයේ වැඩිදියුණු වූ කාර්යසාධනය පිළිබිඹු කරමින්, වාණිජ බැංකු ඒ අනුව තම ගැනුම් හා විකුණුම් අනුපාත සකස් කර ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

ශක්තිමත් රුපියලක් සාමාන්‍ය ජනතාවට සහ පුළුල් ආර්ථිකයට විවිධ ප්‍රතිඵල ගෙන දෙයි. ඒවා අතර:

  • ආනයන සඳහා වන වියදම් අඩු වීම, එමඟින් නිරතුරු භාණ්ඩ මිල ඔත්තු සමනය විය හැකිය
  • ප්‍රවණතාවය පවත්වා ගත හොත් ඉන්ධන හා අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ පිරිවැය අඩු වීම
  • ඩොලර් ආශ්‍රිත ආනයන මත දැඩි ලෙස යැපෙන ව්‍යාපාරවලට සහනයක්
  • කෙටි කාලීනව උද්ධමන පීඩනය සමනය වීමේ හැකියාව

යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ පසුබිම

ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අනෙකුත් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩවල දරුණු හිඟයන්ට තුඩු දුන් 2022 වසරේ අතිශය බරපතළ විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් අනතුරුව, ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ සහයෝගය ඇතිව ව්‍යුහගත ආර්ථික යථා තත්ත්ව ගැන්වීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටී. රුපියල ක්‍රමානුකූලව ශක්තිමත් වීම, එම යථා තත්ත්ව ගැන්වීම ස්ථාවර ලෙස ඇල්ලෙමින් ඇති බවේ ස්පර්ශ කළ හැකි දර්ශකයක් ලෙස බහුල ලෙස සැලකේ.

කෙසේ වෙතත්, ආර්ථික විශේෂඥයන් හා මූල්‍ය විශ්ලේෂකයන් ප්‍රවේශමෙන් සිටින ලෙස අවධාරණය කර ඇති අතර, විදේශ සංචිත, අපනයන ආදායම් සහ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගෙන් ලැබෙන මුදල් හුවමාරු ආදායම් ක්‍රමානුකූලව ශක්තිමත් වීම මත අඛණ්ඩ ස්ථාවරත්වය රඳා පවතින බව ඔවුහු සඳහන් කරති.

ආනයන හා අපනයන කටයුතුවල නිරත ව්‍යාපාරිකයන් සහ සාමාන්‍ය ජනතාව, තම ගනුදෙනු බැංකු හරහා දිනපතා විනිමය අනුපාත නිරීක්ෂණය කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලබයි. ගනුදෙනු දිනය තුළ අනුපාත වෙනස් විය හැකි බැවිනි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පැරණි ණය පැහැර හැරීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ නැවත ආයෝජනයක් සඳහා ප්‍රංශ සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතනය Proparco කදවුරු බඳී Sinhala

පැරණි ණය පැහැර හැරීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ නැවත ආයෝජනයක් සඳහා ප්‍රංශ සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතනය Proparco කදවුරු බඳී

සුවය ලබමින් පවතින ශ්‍රී ලාංකික ආර්ථිකයේ අවස්ථා කරා ඇස් යොමු කරන ප්‍රංශ ආයෝජකයා ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ණය පැහැර හැරීමෙන් පසු රට ආර්ථික සුවය ලබා ගැනීම කෙරෙහි…

10 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දෙවන සාමකාමී රාජ්‍යය බවට පත්වෙයි — නව වාර්තාවක් අනාවරණය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දෙවන සාමකාමී රාජ්‍යය බවට පත්වෙයි — නව වාර්තාවක් අනාවරණය කරයි

දූපත් රාජ්‍යය කලාපීය සාම ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ළඟා කරගනියි අලුතින් නිකුත් කරන ලද ජාත්‍යන්තර වාර්තාවකට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දෙවන…

10 Jun 2026 Discuss
යෝෂිත රාජපක්ෂගේ මුදල් විශෝධන නඩුව ජූලි 16 දිනට කැඳවයි Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂගේ මුදල් විශෝධන නඩුව ජූලි 16 දිනට කැඳවයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහිව මුදල් විශෝධන නිවාරණ පනත යටතේ පවරා ඇති නඩුව සඳහා කොළඹ මහාධිකරණය ජූලි 16 වැනිදා ඇසීමක් කැඳවා තිබේ.…

10 Jun 2026 Discuss