තායිලන්ත ගුවන්තොටුපළේදී ශ්රී ලාංකික පුද්ගලයෙකුගේ 'කැනේඩියානු' සිහිනය එළිදැක්වේ
තායි සීමා මායිමේදී වංචනික ගමන් ලේඛන සැලැස්ම හෙළිදරව් වේ
වංචනික කැනේඩියානු ගමන් ලේඛන භාවිතයෙන් විදේශගත වීමට ගත් සූක්ෂ්ම උත්සාහයක්, ප්රවේශ චෙක්පොස්තුවකදී තායිලන්ත ආගමන බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමග හදිසියේ අවසන් වූ අතර, බටහිර රටවල් කරා නීතිවිරෝධී ලෙස ළඟා වීමට ගමන් ලේඛන වංචාව භාවිත කිරීමේ වර්ධනය වන ගැටලුව ඉස්මතු කරමින් මෙය තවත් සිද්ධියක් බවට පත්ව තිබේ.
සිදුවූ ආකාරය
කැනේඩියානු ගමන් ලේඛන ලෙස පෙනී සිටි ලිපිලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට උත්සාහ කිරීමෙන් අනතුරුව, සදාචාරය රකිනා තායිලන්ත ආගමන නිලධාරීන් විසින් එම පුද්ගලයා නිරෝධය කරන ලදී. ගැඹුරු සෝදිසියකින් පසු සීමා පාලන නිලධාරීන් ලිපිලේඛන අව්යාජ නොවන බව තීරණය කළ අතර, ඒ සමඟ එම පුද්ගලයාගේ විදේශ අභිලාෂයන් ශීඝ්රයෙන් හා මිල අධික ලෙස අවසන් විය.
දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාතික රටවල් වලින් සිටින, ව්යාජ හෝ වංචනික ලෙස ලබා ගත් ගමන් ලේඛන භාවිතයෙන් බටහිර ගමනාන්ත කරා ළඟා වීමට උත්සාහ කරන පුද්ගලයන් සඳහා තායිලන්තය ගමන් මාර්ග නාභිගත ස්ථානයක් බවට ක්රමයෙන් පත්ව ඇත. මෑත වසරවල එවැනි සිද්ධි ගණනාවකදී ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් කැපී පෙනෙන ලෙස සම්බන්ධ වී ඇත.
ගමන් ලේඛන වංචාවේ පුළුල් රටාව
සංවිධිත අපරාධ ජාල හරහා ව්යාජ ලේඛන ලබා ගනිමින් කැනඩාව, එක්සත් රාජධානිය සහ ඕස්ට්රේලියාව වැනි රටවලට නීති විරෝධී ලෙස සංක්රමණය වීමට ශ්රී ලාංකිකයන් ගන්නා උත්සාහයේ පුළුල් ප්රවණතාවේ කොටසක් ලෙස මෙම සිද්ධිය පිහිටා ඇත. මෙම ජාල සාමාන්යයෙන් විදේශයන්හි වඩා හොඳ ජීවිතයක් සොයන අසරණ පුද්ගලයන්ගෙන් බොහෝ විට ශ්රී ලාංකීය රුපියල් මිලියන ගණනක් ඉල්ලා සිටී.
- ව්යාජ විදේශ ගමන් බලපත්ර හා ගමන් ලේඛන සාමාන්යයෙන් භූගත අපරාධ සංවිධාන හරහා ලබා ගනු ලැබේ
- තායිලන්තය, මැලේසියාව සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය නිතර ගමන් මාර්ග ලෙස භාවිත කෙරේ
- අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීමට පෙර වින්දිතයන් බොහෝ විට විශාල මුදල් අහිමි කර ගනිති
- අල්ලා ගන්නා ලද අය රඳවා ගැනීමට, රට රැගෙන යාමට සහ සිද්ධ විය හැකි ාපරාධ චෝදනාවන්ට මුහුණ දෙති
එම පුද්ගලයාට ඇති ප්රතිවිපාක
ශ්රී ලාංකික ජාතිකයා දැනට විමර්ශනය අපේක්ෂාවෙන් තායි බලධාරීන් විසින් රඳවා ගෙන සිටින අතර, ශ්රී ලංකාවට නෙරපා හරිනු ලැබීමට ඉඩ ඇති අතර, එහිදී ව්යාජ ගමන් ලේඛන භාවිතය සම්බන්ධ වැඩිදුර නීතිමය කටයුතු වලට ඔහු මුහුණ දිය හැකිය.
ආගමන වංචාව පුද්ගලයන් බරපතල නීතිමය අවදානමකට ලක් කරනවා පමණක් නොව, විදේශයන්හි වඩා හොඳ අවස්ථා සොයන අවදානමට ලක්ව සිටින ජනතාව සූරා කන භයානක අපරාධ ජාලවලට මූල්ය ආධාර ද සපයයි.
බලධාරීන් ප්රවේශම් වන ලෙස අනතුරු අඟවයි
නීති විරෝධී ක්රම හරහා සහතික කළ විදේශ සංක්රමණය පොරොන්දු වන නොගැලපෙන නියෝජිතයන්ගේ ගොදුරු බවට පත් නොවන ලෙස ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් නිතර නිතර පුරවැසියන්ට අනතුරු අඟවා ඇත. ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විදේශ ගමන් හෝ සංක්රමණය සඳහා ඉලක්ක කරන විට නිත්ය හා නීත්යානුකූල මාර්ග පමණක් අනුගමනය කරන ලෙස මහජනතාවට ඉල්ලා සිටී.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික පීඩනවලට මුහුණ දෙමින් සිටීමත් සමඟ සංක්රමණයේ ආකර්ෂණය තවමත් ශක්තිමත්ව පවතී — නමුත් මෙම සිද්ධිය නැවතත් පෙන්වා දෙන පරිදි, නීති විරෝධී මාර්ග අනුගමනය කිරීමේ අවදානම් දරුණු ය, ප්රතිවිපාක ද ඉතා දුරදිග යයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.