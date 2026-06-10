ජූනි 30 සිට ඖෂධ මිල සියයට 7 දක්වා ඉහළ දැමීමට ශ්රී ලංකාව සූදානම් බව අමාත්යවරයා පවසයි
ශ්රී ලංකාවේ ඖෂධ මිල සියයට හතක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට නියමිත අතර, එම සංශෝධනය ජූනි 30 සිට ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි රජයේ අමාත්යවරයෙකු පවසයි.
මිල සංශෝධනයක් ඉදිරියේ
මෙම නිවේදනය, ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට ඖෂධ මිල ගණන් ඉදිරියේදී වෙනස් වීමට නියමිත බව සංඥා කරන අතර, පවතින ආර්ථික තත්ත්වයන්ට අනුකූලව ඖෂධ මිල නිර්ණය ව්යුහය සකස් කිරීමට බලධාරීන් පියවර ගනිමින් සිටී. යෝජිත සියයට හතක් දක්වා වූ මිල ඉහළ නැංවීම දිවයිනේ සෑම ප්රදේශයකම ලබා ගත හැකි ඖෂධ නිෂ්පාදනවලට බලපානු ඇත.
ජූනි අන්තිම භාගයේදී මෙම සංශෝධනය ක්රියාත්මක කිරීමට ඉඩ ඇතැයි අමාත්යවරයා තහවුරු කළ නමුත්, බලපෑමට ලක්වන නිෂ්පාදනවල නිශ්චිත විෂය පථය සහ තනි ඖෂධ සඳහා නිශ්චිත ප්රතිශත සකස් කිරීම් ඉදිරිපත් කිරීමේ ජනතාවට සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් නිකුත් කර නොමැත.
පාරිභෝගිකයන්ට බලපෑම
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට, විශේෂයෙන් දිගු කාලීන ඖෂධ භාවිතය මත යැපෙන හෝ නිදන්ගත රෝග තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන අය සඳහා, ඖෂධ මිල සාමාන්ය ඉහළ නැංවීමක් පවා ගෘහ අයවැය මත අමතර බරක් පැටවිය හැකිය. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ දෙශය අභියෝගාත්මක ආර්ථික පරිසරයක් හරහා ගමන් කරමින් සිටින නිසා, අත්යාවශ්ය ඖෂධවල දැරිය හැකි මිල ගණන් ප්රධාන ජනහිත සැලකිල්ලක් බවට පත්ව ඇත.
සෞඛ්ය ආරක්ෂක පෙනී සිටින්නන් සහ රෝගී කණ්ඩායම් විවිධ ආදායම් කාණ්ඩ හරහා ඖෂධ ලබා ගැනීම සඳහා ඇති පුළුල් බලපෑම තක්සේරු කිරීම සඳහා ඕනෑම මිල සංශෝධනයක ක්රියාත්මක කිරීම සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
රජයේ ස්ථාවරය
ඉහළ මිල ගණන් යටතේ ඇතුළත් වන නිශ්චිත ඖෂධ මොනවාද යන්න පිළිබඳ සවිස්තර විස්තරයක් රජය තවමත් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, අමාත්ය ප්රකාශය ජූනි 30 අවසන් දිනට පෙර සංශෝධනය විධිමත් කිරීමේ අවසාන අදියරේ නියාමන හා මිල නිර්ණය බලධාරීන් සිටින බව시사 කරයි.
නිල ගැසට් නිවේදනය සහ නව මිල නිර්ණය රාමුව යටතේ ආවරණය වන ඖෂධ කාණ්ඩ සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ක්රියාත්මක කිරීමේ දිනයට ආසන්නව ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.