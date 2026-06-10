Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිරගත දෙමළ රැපර් ගායකයා සම්බන්ධ වැඩෙන විරෝධය මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාව LTTE තහනම නැවත තහවුරු කරයි

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිරගත දෙමළ රැපර් ගායකයා සම්බන්ධ වැඩෙන විරෝධය මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාව LTTE තහනම නැවත තහවුරු කරයි

දෙමළ රැපර් ගායකයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පුළුල් හෙළාදැකීමට ලක්වී ඇති අතර, ඔහුගේ අඛණ්ඩ රඳවාගැනීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර හා දේශීය පීඩනය තීව්‍ර වෙමින් පවතින මධ්‍යයේ, ශ්‍රී ලංකා රජය එළමදේශීය විමුක්ති කොටි (LTTE) සංවිධානය සම්බන්ධ තහනම නැවත තහවුරු කර ඇත.

රජය LTTE තහනම සම්බන්ධයෙන් දෘඪ ස්ථාවරයක

කොළඹ බලධාරීන් නැවත වරක් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, LTTE සංවිධානය ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින බවත්, තහනම් සන්නද්ධ කණ්ඩායම මහිමාන්විත කරන හෝ ප්‍රවර්ධනය කරන බවට සැලකෙන ඕනෑම අන්තර්ගතයක් හෝ ප්‍රකාශනයක් නීතිමය ප්‍රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙමින් ම පවතිනු ඇති බවත්ය. රඳවාගෙන සිටින රැපර් ගායකයාගේ කලාත්මක නිර්මාණ ත්‍රස්තවාදයට සහාය දැක්වීමක් නොව, දෙමළ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය හා ප්‍රජාවේ ජීවන අත්දැකීම් පිළිබිඹු කරන්නක් බව විවේචකයෝ තර්ක කරද්දී, මෙම ප්‍රකාශය එළිදැකී ඇත.

රැපර් ගායකයා රඳවාගැනීම මතභේදයට තුඩු දෙයි

දෙමළ රැපර් ගායකයා අත්අඩංගුවට ගැනීම, අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස, සුළුතර ප්‍රජාවේ අයිතිවාසිකම් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්ත විරෝධී නීති රාමුවේ සීමාවන් සම්බන්ධ උග්‍ර විවාදයකට ඉඩ හසළ කර ඇත. මානව හිමිකම් සංවිධානවල නියෝජිතයෝ හා දෙමළ ප්‍රජා නියෝජිතයෝ ඔහු වහාම නිදහස් කළ යුතු බව ඉල්ලා සිටින අතර, කලාත්මක ප්‍රකාශනය අපරාධකරණය කිරීම රටේ සිවිල් නිදහස සඳහා ඉතාමත් කලකිරවනසුළු පූර්වාදර්ශයක් ඇති කරන බව ඔවුහු තර්ක කරති.

සන්නද්ධ කැරලිකාරිත්වය මැඩලීමට මූලිකව සකස් කෙරුණු නීති, දෙමළ ප්‍රජාව තුළ සංස්කෘතික හා කලාත්මක ප්‍රකාශනය කෙරෙහි ද ක්‍රමයෙන් යොදා ගැනෙමින් ඇති බවත්, එවැනි නීති රාමු අර්ථකථනය කරන හා ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය සම්බන්ධව බරපතළ ප්‍රශ්න මතු වෙමින් ඇති බවත් විවේචකයෝ පෙන්වා දෙති.

දෙමළ ප්‍රජාවට ඇති පුළුල් ඇඟවුම්

මෙම නඩුව දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටම් දෙකෙහිම අවධානය ඇද ගෙන ඇති අතර, ප්‍රවාස සංවිධාන හා මානව හිමිකම් ආයතන දෙමළ හඬ ක්‍රමානුකූලව යටපත් කිරීමක් ලෙස ඔවුන් විස්තර කරන දෙය සම්බන්ධව කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත. යුද්ධයෙන් පසු යුගයේ ශ්‍රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ විසඳීමට බලාපොරොත්තු වූ ජනවාර්ගික ආතතීන් ගැඹුරු කිරීමේ අවදානමක් මෙවැනි සිදුවීම් ඇති කරන බව බොහෝ නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.

  • 2009 මැයි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකා හමුදාව විසින් LTTE සංවිධානය යුද්ධමය වශයෙන් පරාජය කරන ලදී; දශක තුනකට ආසන්න සිවිල් යුද්ධයකට එමඟින් තිත තැබිණ.
  • එම සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නොව, එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය සහ යුරෝපීය සංගම් සාමාජික රාජ්‍යයන් ඇතුළු බටහිර රටවල් ගණනාවකද තහනම් ව පවතී.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත, එහි පුළුල් විෂය පථය හා අවභාවිත කිරීමේ හැකියාව හේතුවෙන් මානව හිමිකම් සංවිධාන විසින් නිතර විවේචනයට ලක් කර ඇත.

සංවාදය හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා ඇමතුම්

සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, නිර්මාණශීලී ප්‍රකාශනය හා සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය නීතිය යටතේ නිසිව ආරක්ෂා වන බව සහතික කිරීම සඳහා ත්‍රස්ත විරෝධී රාමුව නැවත සමාලෝචනය කරන ලෙසය. එවැනි නීතිමය අ모ුලූ බව විසඳා නොගෙන සිංහල හා දෙමළ ප්‍රජාවන් අතර සැබෑ සංහිඳියාවක් ළඟා කරගත නොහැකි බව ඔවුහු තර්ක කරති.

ත්‍රස්තවාදය හා කලාත්මක ප්‍රකාශනය අතර වෙනස හඳුනා ගැනීම, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වටිනාකම් ඉහළ ට ඔසවා තබා ගැනීමටත්, ගැටුම් අවසන් කළ සමාජයක් තුළ දිගුකාලීන සාමය ගොඩ නැඟීමටත් මූලික කාරණයක් බව මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයෝ අවධාරණය කරති.

රැපර් ගායකයාට එල්ල වූ චෝදනා නැවත සළකා බලනු ලබනු ඇත්දැයි හෝ බොහෝ දෙනෙකුගේ මතය අ

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දෙදින රට පුරා ක්‍රියාත්මක කළ අධීක්ෂණ වැටලීමෙන් දෙංගු මදුරු බිහිවීමේ ස්ථාන 4,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් හෙළිවේ Sinhala

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දෙදින රට පුරා ක්‍රියාත්මක කළ අධීක්ෂණ වැටලීමෙන් දෙංගු මදුරු බිහිවීමේ ස්ථාන 4,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් හෙළිවේ

රට පුරා ව්‍යාප්ත දෙංගු තර්ජනයේ බරපතලකම හෙළිකළ පුළුල් පරීක්ෂණ මෙහෙයුම ජාතික මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක කළ විශාල මදුරු පාලන මෙහෙයුමකින් කලබලකාරී ප්‍රතිඵල අනාවරණය වී ඇති…

10 Jun 2026 Discuss
2026 දී කොළඹ සංචාරක ව්‍යාපාරය වාර්තාගත සංඛ්‍යාවක් කරා පැමිණේ — එහෙත් ඩොලර් ආදායම පහත වැටීම ගැඹුරු අභියෝගයක් හෙළිදරව් කරයි Sinhala

2026 දී කොළඹ සංචාරක ව්‍යාපාරය වාර්තාගත සංඛ්‍යාවක් කරා පැමිණේ — එහෙත් ඩොලර් ආදායම පහත වැටීම ගැඹුරු අභියෝගයක් හෙළිදරව් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ අගනුවර වන කොළඹ, 2026 වර්ෂයේ දී සංචාරකයින් පැමිණීමේ අභූතපූර්ව වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, එය රටේ ප්‍රකෘතිමත් වෙමින් පවතින සංචාරක කර්මාන්තය…

10 Jun 2026 Discuss
රජයේ භාණ්ඩාගාර අරමුදල්වලින් මිලියන 2.5ක් අවභාවිත කළ බවට චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

රජයේ භාණ්ඩාගාර අරමුදල්වලින් මිලියන 2.5ක් අවභාවිත කළ බවට චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය, රාජ්‍ය ආයතන තුළ මූල්‍ය වගවීම පිළිබඳ බරපතල සැකයන් මතු කරමින්, භාණ්ඩාගාර අරමුදල්වලින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5කට ආසන්න මුදලක් අවභාවිත කළ බවට…

10 Jun 2026 Discuss