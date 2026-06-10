ශ්රී ලංකාවේ දේශීයව බෝතල් කර ඇසිරි කළ ජලය සඳහා උපරිම සිල්ලර මිල ඉහළ දමයි
පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (CAA) විසින් උපරිම සිල්ලර මිල (MRP) ඉහළ නැංවීමේ තීරණයක් ගැනීමත් සමඟ, දේශීයව ඇසිරි කර බෝතල් කළ ජලය සඳහා ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින් වැඩි මුදලක් ගෙවීමට සිදු වන අතර, මෙය වහාම ක්රියාත්මක වේ.
දිවයිනේ පුරා ලබා ගත හැකි දේශීයව නිෂ්පාදිත හා ඇසිරි කළ පානීය ජල නිෂ්පාදන සඳහා අදාළ වන මෙම මිල ඉහළ නැංවීම නිල ගැසට් පත්රිකාවක් මඟින් CAA විසින් විධිමත් කරන ලදී. මෙම සංශෝධනය රටේ වැඩිපුරම භාවිත කරන දෛනික අත්යවශ්ය භාණ්ඩයක් වන ජලයේ මිල සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කරයි.
මිල සංශෝධනයෙන් පාරිභෝගිකයින්ට අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
යාවත්කාලීන කරන ලද උපරිම සිල්ලර මිල, දේශීයව බෝතල් කළ ජලය සඳහා සිල්ලර වෙළෙන්දන් පාරිභෝගිකයින්ගෙන් අය කිරීමට නීතිමය වශයෙන් අවසර ලත් ඉහළම සීමාව නිර්ණය කරයි. අද සිට, සුපිරි වෙළෙඳ සැල්, පහසු ගබඩා සහ මාර්ගය ගාව ලිහිල් කඩ වලින් ජලය මිලදී ගන්නා පාරිභෝගිකයින්ට ගෙවීමේ අවස්ථාවේදී මෙම වෙනස දැනෙනු ඇත.
අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල මිල නියාමනය කිරීම හා පාරිභෝගික අවශ්යතා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වගකිව යුතු පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය, නිල සීමාවන් සකස් කළ ද ඒවා නිශ්චිත සීමා තුළ පවතින බව සහතික කිරීම සඳහා එවැනි සංශෝධන අධීක්ෂණය කරයි.
පසුබිම
ශ්රී ලංකාවේ, විශේෂයෙන් නාගරික ප්රදේශවල සහ වියළි කාලය හා රජයේ නිවාඩු දිනවල ඉල්ලුම වැඩි කාලවලදී, බෝතල් ජලය ප්රධාන පදනම් භාණ්ඩයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ඊට කළ ඕනෑම මිල ගැලපීමක් දෛනික භාවිතය සඳහා ඇසිරි ජලය මත රඳා සිටින නිවෙස් හා කුඩා ව්යාපාර දෙඅංශය විසින්ම සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.
නිෂ්පාදන පිරිවැය, සැපයුම් දාම පීඩනයන් හා පුළුල් ආර්ථික තත්ත්වයන්හි ඇතිවන වෙනස්කම් හමුවේ, අධිකාරිය කාලානුරූපව පාරිභෝගික භාණ්ඩ පරාසයක් හරහා උපරිම සිල්ලර මිල සමාලෝචනය කරයි.
නව ගැසට් කරන ලද උපරිම සිල්ලර මිලට ඉහළින් අය කරනු නොලබන බව සහතික කර ගැනීම සඳහා, නිෂ්පාදන ලේබල් හා සිල්ලර මිල සංදර්ශන පරීක්ෂා කරන ලෙස පාරිභෝගිකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ. ඕනෑම උල්ලංඝනයක් පරීක්ෂාව හා බලාත්මක කිරීමේ ක්රියාමාර්ග සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට වාර්තා කළ හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.