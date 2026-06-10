Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීයව බෝතල් කර ඇසිරි කළ ජලය සඳහා උපරිම සිල්ලර මිල ඉහළ දමයි

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීයව බෝතල් කර ඇසිරි කළ ජලය සඳහා උපරිම සිල්ලර මිල ඉහළ දමයි

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (CAA) විසින් උපරිම සිල්ලර මිල (MRP) ඉහළ නැංවීමේ තීරණයක් ගැනීමත් සමඟ, දේශීයව ඇසිරි කර බෝතල් කළ ජලය සඳහා ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින් වැඩි මුදලක් ගෙවීමට සිදු වන අතර, මෙය වහාම ක්‍රියාත්මක වේ.

දිවයිනේ පුරා ලබා ගත හැකි දේශීයව නිෂ්පාදිත හා ඇසිරි කළ පානීය ජල නිෂ්පාදන සඳහා අදාළ වන මෙම මිල ඉහළ නැංවීම නිල ගැසට් පත්‍රිකාවක් මඟින් CAA විසින් විධිමත් කරන ලදී. මෙම සංශෝධනය රටේ වැඩිපුරම භාවිත කරන දෛනික අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් වන ජලයේ මිල සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කරයි.

මිල සංශෝධනයෙන් පාරිභෝගිකයින්ට අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

යාවත්කාලීන කරන ලද උපරිම සිල්ලර මිල, දේශීයව බෝතල් කළ ජලය සඳහා සිල්ලර වෙළෙන්දන් පාරිභෝගිකයින්ගෙන් අය කිරීමට නීතිමය වශයෙන් අවසර ලත් ඉහළම සීමාව නිර්ණය කරයි. අද සිට, සුපිරි වෙළෙඳ සැල්, පහසු ගබඩා සහ මාර්ගය ගාව ලිහිල් කඩ වලින් ජලය මිලදී ගන්නා පාරිභෝගිකයින්ට ගෙවීමේ අවස්ථාවේදී මෙම වෙනස දැනෙනු ඇත.

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල නියාමනය කිරීම හා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වගකිව යුතු පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය, නිල සීමාවන් සකස් කළ ද ඒවා නිශ්චිත සීමා තුළ පවතින බව සහතික කිරීම සඳහා එවැනි සංශෝධන අධීක්ෂණය කරයි.

පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාවේ, විශේෂයෙන් නාගරික ප්‍රදේශවල සහ වියළි කාලය හා රජයේ නිවාඩු දිනවල ඉල්ලුම වැඩි කාලවලදී, බෝතල් ජලය ප්‍රධාන පදනම් භාණ්ඩයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ඊට කළ ඕනෑම මිල ගැලපීමක් දෛනික භාවිතය සඳහා ඇසිරි ජලය මත රඳා සිටින නිවෙස් හා කුඩා ව්‍යාපාර දෙඅංශය විසින්ම සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

නිෂ්පාදන පිරිවැය, සැපයුම් දාම පීඩනයන් හා පුළුල් ආර්ථික තත්ත්වයන්හි ඇතිවන වෙනස්කම් හමුවේ, අධිකාරිය කාලානුරූපව පාරිභෝගික භාණ්ඩ පරාසයක් හරහා උපරිම සිල්ලර මිල සමාලෝචනය කරයි.

නව ගැසට් කරන ලද උපරිම සිල්ලර මිලට ඉහළින් අය කරනු නොලබන බව සහතික කර ගැනීම සඳහා, නිෂ්පාදන ලේබල් හා සිල්ලර මිල සංදර්ශන පරීක්ෂා කරන ලෙස පාරිභෝගිකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ. ඕනෑම උල්ලංඝනයක් පරීක්ෂාව හා බලාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට වාර්තා කළ හැකිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කුවේටයට ගෘහස්ථ සේවක බඳවාගැනීම සඳහා අනුමත කළ රටවල් 10 අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වේ Sinhala

කුවේටයට ගෘහස්ථ සේවක බඳවාගැනීම සඳහා අනුමත කළ රටවල් 10 අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වේ

කුවේටය විදේශයන්හි සිට ගෘහස්ථ සේවකයින් බඳවාගැනීම සැලකිය යුතු ලෙස සීමා කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, රටවල් 10ක් පමණක් සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇත — වෙනත් රටවල් 27ක්…

10 Jun 2026 Discuss
සංවිධිත සයිබර් වංචා මෙහෙයුම් සඳහා නැගී එන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හඳුනාගැනේ Sinhala

සංවිධිත සයිබර් වංචා මෙහෙයුම් සඳහා නැගී එන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හඳුනාගැනේ

ඩිජිටල් වංචා ජාල මුල් බැස ගැනීමත් සමඟ දූපත් රාජ්‍යය පිළිබඳ කනස්සල්ල මතුවේ සංකීර්ණ සයිබර් වංචා ජාල සඳහා නැගී එන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස හඳුනාගැනීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී…

10 Jun 2026 Discuss
සිගරට් කර්මාන්තයට බිලියන ගණනක් ත්‍යාග කරමින් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට බරක් පැටවීම පිළිබඳව සජිත් රජයට දොස් පවරයි Sinhala

සිගරට් කර්මාන්තයට බිලියන ගණනක් ත්‍යාග කරමින් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට බරක් පැටවීම පිළිබඳව සජිත් රජයට දොස් පවරයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, සිගරට් කර්මාන්තයට මෑතකදී ලබා දුන් බදු සහන හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 17.3ක් ක් ආදායම් අහිමි වී ඇති බවට රජයට බරපතළ…

10 Jun 2026 Discuss