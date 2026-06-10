ගෝඨාභයගේ බලයට පත්වීමට මඟ පෑදූ ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරවල බුද්ධි අංශ ප්රධානියාගේ කාර්යභාරය පෙන්වා දෙන ශ්රී ලංකාyelp විමර්ශනය
2019 ත්රස්ත ප්රහාර පිළිබඳ පුපුරා යන හකුළු නැවත මතුවෙයි
ශ්රී ලංකාවේ හිටපු බුද්ධි අංශ ස්ථාපනය නැවත දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇති අතර, 2019 ඊස්ටර් ඉරිදා සිදු වූ මාරාන්තික බෝම්බ ප්රහාරවලට ජ්යෙෂ්ඨ බුද්ධි ප්රධානියෙකු සම්බන්ධ වී සිටිය හැකි බව විමර්ශනවලින් ඇඟවෙයි — එම ප්රහාර රටේ දේශපාලන පරිසරය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජනාධිපතිවරණ ජයග්රහණයට මඟ සැලසීය.
බෝම්බ ප්රහාර සහ ඒවායේ දේශපාලන ප්රතිවිපාක
2019 අප්රේල් 21 වැනි ඊස්ටර් ඉරිදා දින සිදු වූ සම්බන්ධීකෘත සියදිවි නසා ගැනීමේ බෝම්බ ප්රහාර ශ්රී ලංකාව පුරා පවතින පල්ලි සහ ප්රණීත හෝටල් ඉලක්ක කර ගත් අතර, එහිදී දෙසිය හැට දෙනෙකුට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර සිය ගණනක් තුවාල ලැබූහ. ඉස්ලාමීය රාජ්යය විසින් වගකීම භාර ගනු ලැබූ එම ප්රහාර රට තුළ මෙන්ම ලොව පුරාත් දැඩි කම්පනයක් ඇති කළේය.
ඉන් පසු මාස කිහිපය තුළ, ආරක්ෂක අර්බුදය නිසා ශක්තිමත් හා අධිකාරීමය නායකත්වයක් සඳහා මහජන ඉල්ලීම තීව්ර විය. දැඩිකාරී හමුදා පෞරුෂයක් සහිත හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයෙකු ලෙස කීර්තියක් ඇති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එම ජනමතය ඉතා ඵලදායී ලෙස යොදා ගනිමින් 2019 නොවැම්බර් ජනාධිපතිවරණය ඒකමතිකව ජය ගත්තේය.
බුද්ධි අංශ අසාර්ථකත්වයක්ද — නැතහොත් වඩාත් භයානක දෙයක්ද?
ජ්යෙෂ්ඨ බුද්ධි ප්රධානියෙකු යටතේ ක්රියාත්මක වූ බුද්ධි අංශය, විශ්වාසදායී පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් තිබියදීත් ප්රහාර සිදු කිරීමට පහසුකම් සැලසූවාද නැතහොත් ඒවා වළකා ගැනීමට අපොහොසත් වූවාද යන්න විමර්ශකයන් සහ නිලධාරීන් දැන් සොයා බලමින් සිටිති. විදේශ බුද්ධි ඒජන්සිවලින් නැවත නැවත ලැබුණු අනතුරු ඇඟවීම් ප්රහාරවලට ප්රථම නොසලකා හරිනු ලැබූයේ ඇයිද යන ප්රශ්නය දිගු කලක් තිස්සේ අවිසාදිත ලෙස පවතී.
ඉහළ පෙළේ බුද්ධි නිලධාරීන් මෙම ඛේදවාචකයට සම්බන්ධ වී සිටිය හැකි බවට ඉදිරිපත් වන යෝජනා, ආන්දෝලනාත්මක ප්රශ්න මතු කරයි — ප්රහාර සිදු වීමට ඉඩ හරිනු ලැබූවාද, නැතහොත් වඩාත් භයාවහ ලෙස, ඡන්දවරණයට ප්රථම යම් දේශපාලන ක්රීඩකයන්ට වාසිදායක වන ලෙස භීතියේ වාතාවරණයක් ඇති කිරීම සඳහා ඒවා සැලසුම් කරනු ලැබූවාද යන්නයි.
යුක්තිය ඉල්ලා සිටින රාජ්යය
වින්දිතයන්ගේ පවුල්වලට, මෙම නවතම වර්ධනයන් වේදනාවේ මූලයක් මෙන්ම වගවීම සඳහා නැවුම් ඉල්ලීමක් ද වේ. ස්වාධීන හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් ඉල්ලා පසු ගිය වසර ගණනාව ගත කළ බොහෝ දෙනෙකු, එකිනෙකාට පසු ආ රජයයන් යුක්තිය ඉටු කිරීමේ දී පාවාදෙමින් ගෙවා ඇතැයි තර්ක කරති.
- ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරවලදී දෙසිය හැට දෙනෙකුට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් විය
- කොළඹ සහ ඉන් ඔබ්බෙහි පල්ලි හා හෝටල් ගණනාවක් ඉලක්ක කරනු ලැබීය
- ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් ගණනාවකින් ලැබුණු පූර්ව බුද්ධි අනතුරු ඇඟවීම් නොසලකා හරිනු ලැබූ බව වාර්තා වේ
- ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්රහාරවලට මාස කිහිපයකට පසු ජනාධිපතිධුරය දිනා ගත්තේය
දේශපාලන ඇඟවුම් ගැඹුරු සංවේදී ස්වභාවයක් ගනී
2022 ආර්ථික අර්බුදය සහ මහජන නැගිටීමෙන් පසු රාජපක්ෂ පවුලේ බලපෑම අඩු වී ඇතත්, ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලනයේ දී ඒ පිළිබඳ ව ඇති මෙම චෝදනා ප්රබල දේශපාලන බරක් දරයි. බුද්ධ අංශය සහ බෝම්බ ප්රහාර අතර සම්බන්ධය තහවුරු වේ නම්, එය රටේ යුද්ධයෙන් පසු ඉතිහාසයේ වඩාත්ම බරපතළ දේශපාලන කුණාටුවක් බවට පත් වනු ඇත.
බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් දැන් ඇසීමට පටන් ගෙන ඇති ප්රශ්නය, ප්රහාර සිදු කළේ කවුරු
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.