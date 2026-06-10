Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් වත්කම් ප්‍රකාශන නියාමනය කිරීමට පියවර ගනී — කැබිනට් මණ්ඩලය පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීමට අනුමැතිය දේ

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් වත්කම් ප්‍රකාශන නියාමනය කිරීමට පියවර ගනී — කැබිනට් මණ්ඩලය පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීමට අනුමැතිය දේ

ශ්‍රී ලංකාව මූල්‍ය විනිවිදභාවය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් ගනිමින්, ඩිජිටල් වත්කම් ප්‍රකාශ කිරීම පාලනය කරන නව නීතිරීති විධිමත් සලකා බැලීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

ඩිජිටල් මූල්‍ය අධීක්ෂණය සඳහා පියවරක්

කැබිනට් මණ්ඩලයේ මෙම තීරණය, රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ අදාළ පුද්ගලයන් සිය වත්කම් ප්‍රකාශ කිරීමට බැඳී සිටින අවස්ථාවලදී, සාම්ප්‍රදායික මූල්‍ය වත්කම් සඳහා යොදනු ලබන නිරීක්ෂණයම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් සහ බ්ලොක්චේන් පදනම් කරගත් දේපළ ඇතුළු ඩිජිටල් වත්කම් සඳහාද ව්‍යාප්ත කිරීමට රජය අදහස් කරන බව ප්‍රකාශ කරයි.

ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර මෙන්ම ගෝලීය වශයෙනුත් ඩිජිටල් වත්කම්වල ජනප්‍රියතාව ඉහළ යත්ම, රාජ්‍ය සේවකයන් හා දේශපාලනඥයන් ඉදිරිපත් කරන සම්මත වත්කම් ප්‍රකාශනවලින් එවැනි දේපළ වාර්තා නොවී යා හැකි නියාමන හිඩැස් වසා දැමීමට බලධාරීන් මත ක්‍රමයෙන් පීඩනය වැඩි වී ඇත.

මෙම පියවරේ අදහස කුමක්ද

යෝජිත නීතිරීති පාර්ලිමේන්තුවට යොමු කිරීමෙන්, ප්‍රකාශකයන් සිය සාම්ප්‍රදායික මූල්‍ය අවශ්‍යතා සමඟ ඩිජිටල් වත්කම් රාශිය ද හෙළිදරව් කිරීම අනිවාර්ය කරන විධිමත් නෛතික රාමුවක් සම්පාදනය කිරීමට නීති立法කරුවන්ට අවකාශ සලසා දෙමින්, කැබිනට් මණ්ඩලය ඊට වේදිකාව සකස් කර ඇත.

  • ඩිජිටල් දේපළ දැනට පවතින වත්කම් ප්‍රකාශන අවශ්‍යතා සමඟ සමගාමී කිරීමට නීතිරීති අපේක්ෂා කෙරේ.
  • ඩිජිටල් මුදල් හා වත්කම් නියාමනය කිරීම හා නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ගෝලීය වශයෙන් ඉස්මතු වෙමින් පවතින ප්‍රවණතාවලට මෙම පියවර නිරූපණය වේ.
  • පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ලැබීමෙන් නියාමනවලට නීතියේ බලය ලැබෙනු ඇත.

පසුබිම සහ වැදගත්කම

විශේෂයෙන් 2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේදී සහ ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් හා ණය දෙන ආයතනවල ඇස් ඉදිරිපිටත් ආයතනික විශ්වාසනීයතාව නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව ව්‍යාප්ත වශයෙන් කටයුතු කරන ගමන්, රටේ මූල්‍ය පාලන රාමු ශක්තිමත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව කටයුතු කරමින් සිටී.

ඩිජිටල් වත්කම් විධිමත් ප්‍රකාශන නීතිරීති යටතට ගෙන ඒම, සම්පත් සඟවා තැබීම වළක්වා රාජ්‍ය නිලධාරීන් අතර වගවීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය පියවරක් ලෙස පොදුවේ සැලකෙයි.

නීතිරීතිවල අවසාන ස්වරූපය තීරණය කිරීම දැන් පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාවලිය මත රඳා පවතින අතර, ඕනෑම විධිමත් නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර නීතිඥකරුවන් යෝජිත නීතිරීති කෙරෙහි සූක්ෂ්ම ලෙස අවධානය යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම ප්‍රතිඵලය මූල්‍ය නියාමකයන්, දූෂණ විරෝධී ක්‍රියාකාරීන් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන ඩිජිටල් වත්කම් හිමිකරුවන්ගේ ප්‍රජාව විසින් ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබෙනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සැප්තැම්බරයේ නියමු වැඩසටහනක් ලෙස රියදුරු දඩ ලකුණු පද්ධතිය හඳුන්වාදීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සැප්තැම්බරයේ නියමු වැඩසටහනක් ලෙස රියදුරු දඩ ලකුණු පද්ධතිය හඳුන්වාදීමට සූදානම්

මාර්ග සුරක්ෂිතතාව සහ රියදුරු වගවීම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන වැදගත් පියවරක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාව සැප්තැම්බර් මාසයේදී රියදුරු දඩ ලකුණු යෝජනා ක්‍රමයක් නියමු වැඩසටහනක්…

10 Jun 2026 Discuss
අපනයනකරුවන්ට ඩොලර් පරිවර්තනය සඳහා මහ බැංකුව නව දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක කරයි Sinhala

අපනයනකරුවන්ට ඩොලර් පරිවර්තනය සඳහා මහ බැංකුව නව දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක කරයි

රුපියලට එල්ල වන පීඩනය සමනය කිරීම සහ එහි තවදුරටත් අවප්‍රමාණය වීම වැළැක්වීම අරමුණු කරගනිමින්, අපනයනකරුවන් තම විදේශ මුදල් ආදායම රුපියල් බවට පරිවර්තනය කළ යුතු කාල…

10 Jun 2026 Discuss
දූෂණ විරෝධී රජයේ දැඩි ප්‍රහාරයේ දී හිටපු ශ්‍රී ලාංකික ඇමතිවරයෙකුට සිරදඬුවම් ලැබේ Sinhala

දූෂණ විරෝධී රජයේ දැඩි ප්‍රහාරයේ දී හිටපු ශ්‍රී ලාංකික ඇමතිවරයෙකුට සිරදඬුවම් ලැබේ

දූෂණයට එරෙහිව රජය දියත් කර ඇති තීව්‍ර වෙමින් පවතින ව්‍යාපාරයේ කොටසක් ලෙස හිටපු ශ්‍රී ලාංකික ඇමතිවරයෙකුට සිරදඬුවමක් නියම කර ඇති අතර, රාජ්‍ය නිලධාරීන් වගවිය යුතු…

10 Jun 2026 Discuss