රජයේ භාණ්ඩාගාර අරමුදල්වලින් මිලියන 2.5ක් අවභාවිත කළ බවට චෝදනා මත ශ්රී ලංකාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි
ශ්රී ලංකා රජය, රාජ්ය ආයතන තුළ මූල්ය වගවීම පිළිබඳ බරපතල සැකයන් මතු කරමින්, භාණ්ඩාගාර අරමුදල්වලින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5කට ආසන්න මුදලක් අවභාවිත කළ බවට එල්ල වූ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් නිල විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.
සැක සහිත අරමුදල් චලනයන් ඉලක්ක කරගත් විමර්ශනය
සැලකිය යුතු රාජ්ය මුදල් ප්රමාණයක් එහි නියමිත අරමුණෙන් වෙනතකට යොමු කර ඇති බවට ඇඟවීම් ලැබීමත් සමඟ බලධාරීන් මෙම විමර්ශනය ආරම්භ කර ඇත. නිල මට්ටමින් මූල්ය අවිනිවාරිත්වයට එරෙහිව කටයුතු කිරීමට රජය ප්රකාශිත කැපවීමක් ඇති බව මෙම පියවරෙන් ද පෙන්නුම් කෙරේ.
මෙම ක්රියාමාර්ගය ශ්රී ලංකාවට ඉතා සංවේදී අවස්ථාවක දී ගනු ලැබේ. මෑත වසරවලදී රටට ඇති වූ අසාමාන්ය මූල්ය අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමේ දුෂ්කර ගමනක නිරත ව සිටින ශ්රී ලංකාවට, මෙවැනි පසුබිමක භාණ්ඩාගාර අරමුදල් ඕනෑම ආකාරයකින් අවභාවිත වීම ඉතා බරපතල ලෙස සලකනු ලැබේ. රටේ පුරවැසියන් සහ ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් අතර මූල්ය විශ්වසනීයත්වය නැවත ස්ථාපිත කිරීමේ ක්රියාවලිය ත් ද ඒ සමගම ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබේ.
වගවීම අවධානයට ලක් වෙයි
රාජ්ය අරමුදල් වෙනතකට යොමු කිරීම තහවුරු වුවහොත්, එය මූල්ය පාලන ප්රොටොකෝල භාරදූර ලෙස කඩ කිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ශ්රී ලංකා බලධාරීන්, මුදල්වල චලනයන් සොයා ගැනීමට සහ වගකිව යුත්තන් හඳුනාගැනීමට අදාළ අධීක්ෂණ ආයතන සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය ඉතා 결정ාත්මක කාරණාවක් ලෙස පවතී; විශේෂයෙන් රජය ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ප්රකෘතිකරණ වැඩසටහන හා බැඳුණු ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කරමින් සිටින මෙවැනි අවස්ථාවකදී. භාණ්ඩාගාර සම්පත් අවභාවිත කිරීම, ඒ විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමේ ක්රියාවලිය කෙරෙහි අහිතකර බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.
වැඩිදුර තොරතුරු අපේක්ෂාවෙන්
කවර දෙපාර්තමේන්තු හෝ පුද්ගලයන් මෙයට සම්බන්ධ විය හැකිද යන්න ඇතුළුව, විමර්ශනයේ සම්පූර්ණ විස්තර බලධාරීන් තවමත් ප්රකාශයට පත් කර නොමැත. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකා ජනතාව සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන මෙම 展展මාන ක්රියාවලිය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ ඇති අතර, රාජ්ය සම්පත් අවභාවිත කළ බව තහවුරු වන ඕනෑම පාර්ශවයකට එරෙහිව සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයකින් සහ ඉක්මන් ක්රියාමාර්ගයකින් කටයුතු කළ යුතු බවට බොහෝ දෙනෙකු ඉල්ලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.