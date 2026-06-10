පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරවලට මූලික වූ බවට හිටපු රහස් අනාවරණ ප්රධානීට ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් බරපතල චෝදනා
2019 පාස්කු ඉරිදා සිදු වූ භීෂණ ප්රහාරය සැලසුම් කර ක්රියාත්මක කළ බවට ශ්රී ලංකාවේ හිටපු රහස් අනාවරණ ප්රධානීට රටේ බලධාරීන් බරපතල චෝදනා එල්ල කර ඇත. ජාතික ඉතිහාසයේ භයානකතම ත්රස්තවාදී ක්රියාවන් අතර ගැනෙන එම ප්රහාරයෙන් 279 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබීය.
රටේ අඳුරුම දිනය නැවත මතු වෙයි
2019 අප්රේල් 21 වැනි දින, පාස්කු ඉරිදා එකවර සිදු වූ සියදිවි නසා ගැනීමේ බෝම්බ ප්රහාර ශ්රී ලංකාවේ ගිරිජා මන්දිර කිහිපයකට සහ සුඛෝපභෝගී හෝටල් කිහිපයකට ඉලක්ක කළ අතර, එය දිවයිනට මෙන්ම ජාත්යන්තර ප්රජාවටද දැඩි කම්පනයක් ඇති කළේය. පාස්කු නමස්කාර සඳහා රැස් වී සිටි භක්තිකයන් ඉලක්ක කරමින් කොළඹ ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානයට, නීගම්බෝ ශාන්ත සෙබස්තියාන් දේවස්ථානයට, බට්ටිකලෝව සියොන් දේවස්ථානයට සහ තවත් ස්ථාන කිහිපයකට ප්රහාර එල්ල විය.
මිනිස් ජීවිත නාශය ව්යසනකාරී විය. අහිමි වූ 279 දෙනාට අමතරව, දිවි ගලවා ගත් සිය ගණනකට ජීවිත කාලය පුරාම දරාගත නොහැකි තුවාල ලැබූ අතර, ජනතාව සමූහ ශෝකයට ගිලී ගියේය. මෙම ප්රහාරය මුලදී ඉස්ලාමීය රාජ්යයට (ISIS) සම්බන්ධ ඇතැයි කියනු ලැබූ දේශීය ඉස්ලාමවාදී අන්තවාදී කණ්ඩායමක් වන නැෂනල් තව්හීද් ජමාඅ්ත් සංවිධානය සිදු කළ බව ආරෝපණය විය.
හිටපු රහස් අනාවරණ ප්රධානී ඉලක්කය වෙයි
දැන්, එම ඛේදවාචකය සිදු වී වසර ගණනකට පසු, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ඊට වඩා ඉහළ ධූරාවලියේ සිටි පුද්ගලයෙකු වූ හිටපු රහස් අනාවරණ ප්රධානීට චෝදනා එල්ල කර ඇති අතර, ප්රහාරය සැලසුම් කිරීමේ හා ක්රියාත්මක කිරීමේ කේන්ද්රීය කාර්යභාරයක් ඔහු රඟ දැක්වූ බව ආරෝපණය කර ඇත. මෙම ප්රහාරය සම්බන්ධ දීර්ඝ විමර්ශනයේ නාටකාකාර සහ ගැඹුරු ලෙස කලකිරවන සුළු සංවර්ධනයක් ලෙස මෙම ආරෝපණය හඳුනා ගත හැකිය.
ඒවා සත්ය බව ඔප්පු වුවහොත්, ප්රහාරය ඉහළ මට්ටමේ රහස් අනාවරණ අසාර්ථකත්වයන් මගින් පමණක් හැකි කළ බවට පමණක් නොව — එය බහුලව ලේඛනගත කර විවේචනය කර ඇත — ශ්රී ලංකා පුරවැසියන් ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම දරන ආයතන ඇතුළතින්ම එය සූදානම් කළ බවටද ඇඟවෙනු ඇත.
වසර ගණනාවක් ඇසීමට ලැබී නැති ප්රශ්නවලට පිළිතුරු
ඉහළ නිලධාරීන් විසින් නොසලකා හරිනු ලැබූ බව ආරෝපණය කෙරෙන පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් සම්බන්ධ මතභේදවලින් පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරය දිගින් දිගටම හිරු ගෙයිණි. සංසදීය විමර්ශනවලින් සහ ස්වාධීන විමර්ශනවලින් කලින් හෙළිදරව් කළේ, සැලසුම් ගෙවෙමින් තිබූ ප්රහාර සම්බන්ධ විශ්වාස කළ හැකි අනතුරු ඇඟවීම් රහස් අනාවරණ ආයතනවලට ලැබී තිබූ නමුත් කාලයාගේ ඇවෑමෙන් ක්රියා කිරීමට අසමත් වූ බවයි.
ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් සහ ජීවිතක්ෂයෙන් බේරුණු අය වසර ගණනාවක් පුරා වගවීම හා යුක්තිය ඉල්ලා හඬ නැගූ අතර, බොහෝ දෙනෙකු විස්තර කළ ලෙස මන්දගාමී හා දේශපාලනිකව සංකීර්ණ නීතිමය ක්රියාවලිය සම්බන්ධ කලකිරීමෙන් ඔවුහු ක්රියා කළහ. නවතම ආරෝපණ, ඔවුන්ගේ හිටපු තනතුර හෝ දේශපාලන සබඳතා නොසලකා, දොස්කරුවන්ට යුක්තිය ඉටු කිරීමට රජය කෙරෙහි ඇති ඒ පීඩනය තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක හා යුක්ති ක්රමයට ඇති වැදගත්කම
හිටපු රහස් අනාවරණ ප්රධානීට එල්ල කෙරෙන චෝදනාව, දැනට ක්රියාත්මක ආයතනික විමර්ශනයේ පරිමාව අවධාරණය කරයි. කොළඹ නීතිමය හා දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් මෙම නඩුව සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින්නේ, එහි ප්රතිඵලය ශ්රී ලංකාව ිය ආරක්ෂක ආයතන තුළ වගවීම සම්බන්ධ ගැටළු හසුරුවන ආකාරය කෙරෙහි දිගු කාලීන ගෙඩිපත් ලෙස බලපෑ හැකි නිසාය.
රටේ පුළුල් දේශපාලනික හා ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීම ඉදිරිය
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.