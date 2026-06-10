කෙටුම්පත් නීතියට එරෙහිව මාධ්යවේදීන්ගේ සංගමයේ අනතුරු ඇඟවීම — ශ්රී ලංකාවේ නිදහස් මාධ්යය යටපත් කළ හැකි බව චෝදනා
යෝජිත නීති කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් SLWJA සිය කනස්සල්ල පළ කරයි
ශ්රී ලංකා වැඩකරන මාධ්යවේදීන්ගේ සංගමය (SLWJA) දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින් ප්රකාශ කර සිටියේ, දැනට සලකා බලමින් පවතින නීති කෙටුම්පත රටේ මාධ්ය නිදහසට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරන බවයි. එමෙන්ම, නීති立法 ක්රියාවලිය තුළ එය තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙනයාමට පෙර එහි විධිවිධාන නැවත සලකා බලන ලෙස අධිකාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක්ද ඉදිරිපත් කර ඇත.
මාධ්ය නිදහසට එල්ල වන තර්ජනයක්
මෙම නීති කෙටුම්පත දැනට පවතින ස්වරූපයෙන්ම සම්මත වුවහොත් එය මාධ්යවේදීන්ගේ ස්වාධීනත්වය මූලිකව බිඳ දමනු ඇති බවත්, ඔවුන් නිදහසේ හා නිර්භීතව වාර්තා කිරීමේ හැකියාව සීමා කරනු ඇති බවත් මාධ්යවේදී සංගමය තර්ක කරයි. කෙටුම්පතෙහි ඇතැම් විධිවිධාන, නීතිවිරෝධී ලෙස ජනමාධ්ය කටයුතු යටපත් කිරීමට සහ මාධ්ය ක්ෂේත්රයේ විවේචනාත්මක හඬ නිහඬ කිරීමට භාවිතා කළ හැකි බව පිළිබඳව SLWJA ගැඹුරු කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත.
සංවාදයක් හා සමාලෝචනයක් සඳහා ඉල්ලීම
කෙටුම්පත සමඟ ඉදිරියට යාමට පෙර ප්රතිපත්ති立案 සම්පාදකයින් හා අදාළ අධිකාරීන් මාධ්ය පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ අර්ථවත් සාකච්ඡාවකට සහභාගී විය යුතු බවට සංගමය 촉구 කරයි. SLWJA විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ප්රධාන ඉල්ලීම් අතර:
- කෙටුම්පත් නීතියේ සියලු විධිවිධාන පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන සමාලෝචනයක්
- රජය හා මාධ්ය සංවිධාන අතර සාර්ථක සංවාදයක්
- මාධ්යවේදීන් ඔවුන්ගේ වෘත්තීය කටයුතු නිසා අපරාධකරණයට හෝ දඬුවමට ලක් නොකරන බවට පැහැදිලි සහතිකයක්
- ඕනෑම නව මාධ්ය සම්බන්ධ නීතියක් ජාත්යන්තර මාධ්ය නිදහස් ප්රමිතීන් සමඟ සමගාමී කිරීම
ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතන්ත්රවාදයට ඇති පුළුල් බලපෑම
නිදහස් හා ස්වාධීන මාධ්යයක් ප්රජාතාන්ත්රික පාලනයේ礎 ශිලාව බව මාධ්ය නිදහස පෙරදැරි කරගත් නියෝජිතයෝ දිගු කලක් තිස්සේ අවධාරණය කර ඇත. ශ්රී ලංකාව පුරා ව්යාප්ත මාධ්ය සංවිධාන, මාධ්යාගාරවලට හා ප්රවෘත්ති මාධ්යවේදීන්ට සෘජුව බලපෑ හැකි නියාමන රාමු සම්බන්ධයෙන් රජය ගන්නා ස්ථාවරය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරන මෙම කාලයේදී SLWJA ගේ අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් වී ඇත.
මාධ්ය නිදහස ආරක්ෂා කිරීමේ දී තමන් අදිටන් සහිතව සිටින බවත්, මාධ්යවේදීන්ට විරුද්ධව ආයුධයක් ලෙස යොදාගත හැකි යයි විශ්වාස කරන ඕනෑම නීති ක්රියාමාර්ගයකට ප්රතිරෝධය දැක්වීම අඛණ්ඩව ඉදිරියටත් සිදු කරන බවත් සංගමය පැහැදිලිව ප්රකාශ කළේය.
ශ්රී ලංකාව, රටේ මාධ්යවේදීන්ට පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ජාත්යන්තර මාධ්ය නිදහස් ආයතනවල දඩු විමසීමට ඓතිහාසිකව ලක් ව ඇත. SLWJA ගේ නවතම ප්රකාශය, කෙටුම්පත් නීතිය හා ශ්රී ලංකාවේ ස්වාධීන මාධ්යවේදිත්වයේ අනාගතයට එයින් සිදු විය හැකි ප්රතිවිපාක පිළිබඳ පොදු විවාදය තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.