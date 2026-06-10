ට්රම්ප් හෝමුස් සමුද්රදේශය අසල හමුදා මෙහෙයුමක් නියෝග කිරීමෙන් අනතුරුව ඉරානය ජෝර්දානයේ එක්සත් ජනපද මූලස්ථානයට සහ ගල්ෆ් ඉලක්කවලට ප්රහාර එල්ල කරයි
ඉරානයේ ඉස්ලාමීය විප්ලවවාදී ආරක්ෂක බලඇණිය (IRGC) ජෝර්දානයේ පිහිටි එක්සත් ජනපද හමුදා මූලස්ථානයට සහ කලාපය පුරා තවත් ස්ථාන 21කට එල්ල කළ හමුදා ප්රහාර මාලාවක වගකීම භාර ගෙන ඇති අතර, එය තෙහෙරානය සහ වොෂිංටනය අතර තතු සිදුවීම් ශ්රේණියේ සැලකිය යුතු උත්සන්නයක් ලෙස සැළකේ.
එක්සත් ජනපද හමුදා මෙහෙයුමකින් අනතුරුව ප්රහාර එල්ල වේ
ඉරානයේ ප්රහාරක මෙහෙයුම සිදු වූයේ, උපායමාර්ගික වශයෙන් ඉතා වැදගත් හෝමුස් සමුද්රදේශය අවට ප්රදේශයේ හමුදා ප්රහාර දියත් කිරීමට එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් විසින් නියෝග නිකුත් කිරීමෙන් සෘජුවම ප්රතිචාරයක් ලෙසිනි. මෙම හුවමාරු හමුදා ක්රියාමාර්ග, මෑත ඉතිහාසයේ ශ්රේෂ්ඨතම ආතතිජනක අර්බුද ස්ථාන දෙකක් අතර ගිනිදල්වන ලක්ෂ්යයන් ලෙස සැළකේ.
විප්ලවවාදී ආරක්ෂක බලඇණිය තහවුරු කළේ, ජෝර්දානයේ එක්සත් ජනපද හමුදා කඳවුර ඇතුළු ඉලක්ක 22ක් ආශ්රය කරමින් සහ ගල්ෆ් කලාපය පුරා විසිරුණු අතිරේක ස්ථාන ඉලක්ක කරමින් ප්රහාර ගණනාවක් දියත් කළ බවයි. ප්රහාරයේ විෂය පථය, තෙහෙරානයෙන් නිකුත් වූ සංකේතාත්මක ඉඟියකට වඩා හිතාමතා හා සම්බන්ධිත හමුදා ප්රතිචාරයක් බව සිතවේ.
මැද පෙරදිග භූමිය අනතුරෙන් දෙස බලා
මෙම තතු සිදුවීම් කලාපීය රජයන් සහ ජාත්යන්තර ප්රජාව අතර දැඩි කනස්සල්ලට හේතු වී ඇති අතර, ගැටුම පුළුල් සන්නද්ධ ගැටුමක් දෙසට ගිලිහෙනු ඇතැයි යන බිය වර්ධනය වෙමින් පවතී. ලෝකයේ 석유 සැපයුමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ගමන් ගන්නා හෝමුස් සමුද්රදේශය, මෙම තතු ගිනිදල්වන ලක්ෂ්යයේ හදවතේ ස්ථාපිත ව ඇති නිසා, එම ප්රදේශයේ ඕනෑම දිගු හමුදා ක්රියාකාරකමක් ගෝලීය ව බරපතළ සැලකිල්ලට ලක් වේ.
දැඩි ලෙස සන්නද්ධ ප්රතිවාදීන් දෙදෙනකු අතර මෙතරම් භූ-දේශපාලනිකව සංවේදී මාර්ගයක ප්රහාර හුවමාරු කර ගැනීම, සෘජුවම සම්බන්ධ ජාතීන්ට පමණක් නොව, ගෝලීය ශක්ති වෙළෙඳපොළවලට සහ ජාත්යන්තර නාවික ගමනාගමන මාර්ගවලට ද අතිශය අවදානම් සහගත බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
ශ්රී ලංකාවට සහ කලාපයට ඇතිවිය හැකි ප්රතිවිපාක
ගල්ෆ් සහ අරාබි සමුද්රය හරහා ගෙනෙන ලද තෙල් ආනයනය මත ශ්රී ලංකාව දැඩිලෙස රඳා පවතින නිසා, හෝමුස් සමුද්රදේශය අසල දිගු කාලීන හමුදා ගැටුමක් ඇති වුවහොත් රටේ ආර්ථිකයට බරපතළ ප්රතිවිපාක ඇති විය හැකිය. නාවික ගමනාගමන මාර්ගවල බාධා ඇති වීම ඉන්ධන මිල ඉහළ නංවා, දැනටමත් අස්ථාවර රටේ ආර්ථිකයට අමතර බරක් පැටවිය හැකිය.
ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් සහ ආර්ථික විශේෂඥයෝ, ගෝලීය ශ්රේෂ්ඨ ජාතියේ දූපත් ජාතිය ලෙස රට ගෝලීය තෙල් මිල උච්චාවචනවලට ගොදුරු වෙන ලෙස ඔරොත්තු නොදෙන ස්වභාවය මෙන්ම, තතු සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
තතු ස්ථිතිය ඉතා වේගයෙන් වෙනස් වෙමින් පවතින අතර, දෙපිලෙන් කිසිවක් රාජ්යතාන්ත්රික විසඳුමක් සොයා යන බවට ආසන්න කිසිදු ඇඟවීමක් නොමැත. එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය යන රටවල් දෙකම ඔවුන්ගේ පිළිවෙළ හමුදා ක්රියාමාර්ගවල ප්රතිවිපාක ඇගයීම් කිරීමත් සමඟ, තවදුරටත් තතු ගිනිදල්වීම් බලාපොරොත්තු විය හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.