Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දෙදින රට පුරා ක්‍රියාත්මක කළ අධීක්ෂණ වැටලීමෙන් දෙංගු මදුරු බිහිවීමේ ස්ථාන 4,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් හෙළිවේ

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දෙදින රට පුරා ක්‍රියාත්මක කළ අධීක්ෂණ වැටලීමෙන් දෙංගු මදුරු බිහිවීමේ ස්ථාන 4,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් හෙළිවේ

රට පුරා ව්‍යාප්ත දෙංගු තර්ජනයේ බරපතලකම හෙළිකළ පුළුල් පරීක්ෂණ මෙහෙයුම

ජාතික මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක කළ විශාල මදුරු පාලන මෙහෙයුමකින් කලබලකාරී ප්‍රතිඵල අනාවරණය වී ඇති අතර, සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් මෙහෙයුමේ පළමු දෙදින තුළදී පමණක් දෙංගු මදුරුවන් බිහිවීමේ ස්ථාන 4,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් හඳුනාගෙන තිබේ. මෙම සොයාගැනීම් තුළින්, දිවයිනේ ජනතාවට දෙංගු උණ රෝගය ඇතිකරනු ලබන ස්ථිර හා බරපතල තර්ජනය නැවත වරක් ඉස්මතු වී ඇත.

සෞඛ්‍ය කණ්ඩායම් පුළුල් ලෙස ක්‍රියාත්මකවීම

සම්බන්ධීකරණය කළ ජාතික මෙහෙයුමේ කොටසක් ලෙස, සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් විසින් දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක් හරහා පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. මෙහිදී, ස්ථිර ජලය රැඳීමට සහ මදුරු බිහිවීමට හිතකර වෙනත් තත්ත්වයන් බහුලව දක්නට ලැබෙන නේවාසික හා පොදු ස්ථාන ඉලක්ක කර ගනු ලැබීය. පැය 48ක් ඇතුළත මෙතරම් ඉහළ ස්ථාන සංඛ්‍යාවක් ඉක්මනින් හඳුනාගැනීම, මූලික වැළැක්වීමේ පියවරයන්ට ජනතාව දක්වන දැනුවත්භාවය හා අනුකූලතාව පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.

නැවත නැවතත් පැනනගින රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය අභියෝගයක්

දෙංගු උණ රෝගය ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ස්ථිරවූ රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය අභියෝගයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින අතර, සෘතුමය ව්‍යාප්තීන් නැවත නැවත හටගනිමින් රටේ සෞඛ්‍ය ක්‍රමය කෙරෙහි සැලකිය යුතු පීඩනයක් එල්ල කරයි. තමන්ගේ නිවාස හා කාර්යාල අවට ඇති සම්භාව්‍ය බිහිවීමේ ස්ථාන ඉවත් කිරීමේ වගකීම භාර ගන්නා ලෙස බලධාරීන් විසින් ජනතාවට නොකඩවා ඉල්ලීම් කර ඇත.

එවැනි මෙහෙයුම් වලදී සාමාන්‍යයෙන් හඳුනාගනු ලබන පොදු බිහිවීමේ ස්ථානවලට ඇතුළත් වන්නේ:

  • වැසි ජලය රැඳී ඇති ඉවතලන බඳුන් හා ටයර්
  • මල් වාසල්, තැටි හා අලංකාරාත්මක ජල සංරචනා
  • අවහිර වූ ජල ප්‍රවාහ නාල හා අවාරිකා
  • භාවිතා නොකරන ටැංකි, බෙරලි හා ඉදිකිරීම් ස්ථානවල ජල සංචය

ජනතාවගෙන් ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලීමක්

ගෘහස්ත මට්ටමින් බිහිවීමේ ස්ථාන ඉවත් කිරීම, දෙංගු රෝගය පැතිරීම අඩු කිරීමේ වඩාත්ම ඵලදායී ක්‍රමය බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අවධාරණය කර ඇති අතර, සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුම තම අවට නිරන්තරයෙන් පරීක්ෂා කර, ස්ථිර ජලය ඇති ඕනෑම ප්‍රභවයක් ප්‍රමාදයකින් තොරව ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිති.

මෙහෙයුම ආරම්භක දෙදිනට ඔබ්බෙහිත් ක්‍රියාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, අධික අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල නිරීක්ෂණ හා ක්‍රියාත්මककරණය තීව්‍ර කිරීමට බලධාරීන් කැපවී සිටිති. සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සමඟ සම්පූර්ණ සහයෝගීතාවෙන් කටයුතු කරන ලෙසත්, වැළැක්විය හැකි නමුත් ජීවිතයට තර්ජනාත්මක විය හැකි මෙම රෝගයට එරෙහිව ක්‍රියාත්මකවන අඛණ්ඩ සටනෙහිදී සියල්ලන් අවධානයෙන් සිටින ලෙසත් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 දී කොළඹ සංචාරක ව්‍යාපාරය වාර්තාගත සංඛ්‍යාවක් කරා පැමිණේ — එහෙත් ඩොලර් ආදායම පහත වැටීම ගැඹුරු අභියෝගයක් හෙළිදරව් කරයි Sinhala

2026 දී කොළඹ සංචාරක ව්‍යාපාරය වාර්තාගත සංඛ්‍යාවක් කරා පැමිණේ — එහෙත් ඩොලර් ආදායම පහත වැටීම ගැඹුරු අභියෝගයක් හෙළිදරව් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ අගනුවර වන කොළඹ, 2026 වර්ෂයේ දී සංචාරකයින් පැමිණීමේ අභූතපූර්ව වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, එය රටේ ප්‍රකෘතිමත් වෙමින් පවතින සංචාරක කර්මාන්තය…

10 Jun 2026 Discuss
රජයේ භාණ්ඩාගාර අරමුදල්වලින් මිලියන 2.5ක් අවභාවිත කළ බවට චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

රජයේ භාණ්ඩාගාර අරමුදල්වලින් මිලියන 2.5ක් අවභාවිත කළ බවට චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය, රාජ්‍ය ආයතන තුළ මූල්‍ය වගවීම පිළිබඳ බරපතල සැකයන් මතු කරමින්, භාණ්ඩාගාර අරමුදල්වලින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5කට ආසන්න මුදලක් අවභාවිත කළ බවට…

10 Jun 2026 Discuss
සිරගත දෙමළ රැපර් ගායකයා සම්බන්ධ වැඩෙන විරෝධය මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාව LTTE තහනම නැවත තහවුරු කරයි Sinhala

සිරගත දෙමළ රැපර් ගායකයා සම්බන්ධ වැඩෙන විරෝධය මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාව LTTE තහනම නැවත තහවුරු කරයි

දෙමළ රැපර් ගායකයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පුළුල් හෙළාදැකීමට ලක්වී ඇති අතර, ඔහුගේ අඛණ්ඩ රඳවාගැනීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර හා දේශීය පීඩනය තීව්‍ර වෙමින් පවතින මධ්‍යයේ,…

10 Jun 2026 Discuss