Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. ප්‍රවර්ධනය සහ යුද්ධයේ මිය ගිය අය සැමරීම අතර රජය පැහැදිලි රේඛාවක් අඳී

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එල්.ටී.ටී.ඊ. ප්‍රවර්ධනය සහ යුද්ධයේ මිය ගිය අය සැමරීම අතර රජය පැහැදිලි රේඛාවක් අඳී

එල්.ටී.ටී.ඊ. (Liberation Tigers of Tamil Eelam) සංවිධානය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට හෝ උදාත්ත කිරීමට උත්සාහ කරන ඕනෑම ක්‍රියාකාරකමක් සඳහා ඉඩ නොදෙන බවත්, සිවිල් යුද්ධය අතරතුර ජීවිත අහිමි වූ අය සැමරීම සඳහා අවසර ලබා දෙන බවත් රජය තම ස්ථාවරය නිශ්චිතවම පැහැදිලි කර ඇත.

පොදු ආරක්ෂක හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය ආනන්ද විජේපාල මෙම පණිවිඩය ප්‍රකාශ කළ අතර, තහනම් ලේකාරී බෙදුම්වාදී සංවිධානය වෙනුවෙන් ප්‍රචාරක කටයුතු ලෙස සේවය කරන ක්‍රියාකාරකම් සහ සංවේදී ස්මරණ ස්වභාවය ඇති ක්‍රියාකාරකම් අතර තීරණාත්මක වෙනසක් ඇඳ දැක්වීය.

සියුම් නමුත් නිශ්චිත ස්ථාවරයක්

2009 මැයි මාසයේ දී නිල වශයෙන් අවසන් වූ, දශක ගණනාවක් පුරා ව්‍යාප්ත වූ රෞද්‍ර සිවිල් ගැටුමේ මතකයට ශ්‍රී ලංකාව සාමූහිකව කෙසේ ප්‍රවේශ විය යුතුද යන්න සම්බන්ධයෙන් ජාතික සංවාද දිගින් දිගටම ගෙන යන වාතාවරණයක් මැද අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් විය. එම යුද්ධය දෙපක්ෂයෙන්ම දස දහස් ගණන් ජීවිත බිලිගෙන, දිවයිනේ සියලු ප්‍රජාවන් හරහා ගැඹුරු තුවාල ඉතිරි කළේය.

එල්.ටී.ටී.ඊ. ප්‍රවර්ධනයේ ඕනෑම ස්වරූපයක් තහනම් කිරීමේ ස්ථාවරයේ රජය අ흔ෙන් සිටින අතරම, ගැටුමේ දී ජීවිත අහිමි වූ තම ආදරණීයයන් ගෞරව කිරීමට සහ සැමරීමට කැමති ශෝකාකුල පවුල් සහ ප්‍රජාවන් එසේ කිරීමෙන් වළකා නොතිබිය යුතු බව අමාත්‍ය විජේපාල සඳහන් කළේය.

ජාතික ආරක්ෂාව සහ සංහිඳියාව අතර සමතුලිතතාවය

රජය විසින් ඇඳ දක්වන ලද මෙම වෙනස, ශ්‍රී ලංකාව ජාතික ආරක්ෂක යටිතල ස්ථිරව රැකගනිමින් සිංහල, දෙමළ සහ මුස්ලිම් ප්‍රජාවන් අතර යුද්ධෙන් පසු සංහිඳියාව වර්ධනය කිරීම යන සියුම් මාවත ගමන් කිරීමේ දී දිගටම මුහුණ දෙන පුළුල් අභියෝගය පිළිබිඹු කරයි.

යුද්ධයේ අවසාන අදියරවලදී මිය ගිය සිවිල් වැසියන් සහ සටන්කරුවන් වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව ස්මරණ උත්සව පවත්වන උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල දෙමළ ප්‍රජාවන් සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්, සැමරීම සහ ප්‍රවර්ධනය අතර වෙනස කුමක්ද යන්න පිළිබඳ පැහැදිලිකම අත්‍යාවශ්‍ය බව විවේචකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් බොහෝ කලක සිට තර්ක කර ඇත.

  • ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ලොව බොහෝ රටවල එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතී
  • ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදා විසින් මෙහෙයවන ලද මිලිටරි ප්‍රහාරයකින් අනතුරුව 2009 මැයි මාසයේ දී සිවිල් යුද්ධය නිල වශයෙන් නිමා විය
  • ස්මරණ උත්සව ඊට පෙර සීමාවලට යටත් වූ අතර, එය මානව හිමිකම් සංවිධානවල විවේචනයට ලක් විය

රජයේ නවතම ස්ථාවරය දේශීය ප්‍රජාවන් සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව යන දෙඅංශයෙන්ම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ත්‍රස්තවාදය කිසිඳු ස්වරූපයකින් සනාථ නොකරන බව සහ සැමරීමට නොදෙන බව සහතික කරමිනුත්, සංහිඳියාව කරා අර්ථවත් පියවර ගන්නා ලෙස කොළඹ රජයෙන් ඉල්ලා සිටීමට ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව දිගු කලක් ඉල්ලා සිටියේය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සැප්තැම්බරයේ නියමු වැඩසටහනක් ලෙස රියදුරු දඩ ලකුණු පද්ධතිය හඳුන්වාදීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සැප්තැම්බරයේ නියමු වැඩසටහනක් ලෙස රියදුරු දඩ ලකුණු පද්ධතිය හඳුන්වාදීමට සූදානම්

මාර්ග සුරක්ෂිතතාව සහ රියදුරු වගවීම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන වැදගත් පියවරක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාව සැප්තැම්බර් මාසයේදී රියදුරු දඩ ලකුණු යෝජනා ක්‍රමයක් නියමු වැඩසටහනක්…

10 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් වත්කම් ප්‍රකාශන නියාමනය කිරීමට පියවර ගනී — කැබිනට් මණ්ඩලය පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීමට අනුමැතිය දේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් වත්කම් ප්‍රකාශන නියාමනය කිරීමට පියවර ගනී — කැබිනට් මණ්ඩලය පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීමට අනුමැතිය දේ

ශ්‍රී ලංකාව මූල්‍ය විනිවිදභාවය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් ගනිමින්, ඩිජිටල් වත්කම් ප්‍රකාශ කිරීම පාලනය කරන නව නීතිරීති විධිමත් සලකා බැලීම සඳහා…

10 Jun 2026 Discuss
අපනයනකරුවන්ට ඩොලර් පරිවර්තනය සඳහා මහ බැංකුව නව දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක කරයි Sinhala

අපනයනකරුවන්ට ඩොලර් පරිවර්තනය සඳහා මහ බැංකුව නව දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක කරයි

රුපියලට එල්ල වන පීඩනය සමනය කිරීම සහ එහි තවදුරටත් අවප්‍රමාණය වීම වැළැක්වීම අරමුණු කරගනිමින්, අපනයනකරුවන් තම විදේශ මුදල් ආදායම රුපියල් බවට පරිවර්තනය කළ යුතු කාල…

10 Jun 2026 Discuss