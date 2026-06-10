Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ණය පැහැර හැරීමෙන් ය立ත් වීමෙන් පසු ප්‍රොපාර්කෝ ශ්‍රී ලංකාවට අරමුදල් සැපයීම නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම්

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ණය පැහැර හැරීමෙන් ය立ත් වීමෙන් පසු ප්‍රොපාර්කෝ ශ්‍රී ලංකාවට අරමුදල් සැපයීම නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාව ණය අර්බුදයෙන් මිදෙද්දී ප්‍රොපාර්කෝ ආපසු පැමිණීමේ සංඥා දක්වයි

මෑත වාර්තාවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව එහි ඓතිහාසික ස්වෛරී ණය පැහැර හැරීමෙන් සාර්ථකව ගොඩ ඒමෙන් පසු, ප්‍රංශ සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතනය වන ප්‍රොපාර්කෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රදාන හා ආයෝජන කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සුවය ලැබීම සඳහා විශ්වාසයේ ඡන්දයක්

මෙම පියවර ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීමට ලැබෙන සැලකිය යුතු විශ්වාසයේ සංඥාවක් ලෙස සැලකෙන අතර, වසර ගණනාවක මූල්‍ය කැළඹීම්වලින් පසු ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතන යළිත් රටට සම්බන්ධ වීමට කැමැත්ත දක්වන බව මින් පෙනී යයි. Agence Française de Développement (AFD) කණ්ඩායමේ පෞද්ගලික අංශ මූල්‍යකරණ අංශය ලෙස ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රොපාර්කෝ, රටේ දැඩි ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සිය සම්බන්ධතා අඩු කර ගෙන සිටියේය.

ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය වසරේ බාහිර ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නිල වශයෙන් නිම කළ අතර, එමගින් බොහෝ විදේශ ආයතනික ණය දෙන්නන් දුරින් රඳවා තිබූ තීරණාත්මක බාධාවක් ඉවත් විය. 2022 දී විදේශ විනිමය සංචිත, ඉන්ධන, ඖෂධ හා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හිඟය සමඟ පොරබදමින් සිටි රට, නොදූටු විදේශ ණය පැහැර හැරීමක් ප්‍රකාශ කළේය.

ප්‍රොපාර්කෝ නැවත සම්බන්ධ වීමෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ කුමක්ද

ප්‍රොපාර්කෝ සාමාන්‍යයෙන් අප්‍රිකාව, ආසියාව, ලතින් ඇමෙරිකාව හා මැද පෙරදිග හරහා ක්‍රියාත්මක වන සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රාජ්‍යවල පෞද්ගලික අංශ ව්‍යාපෘති මූල්‍යකරණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි; විශේෂයෙන් තිරසාර සංවර්ධනය, දේශගුණ ස්ථිතිස්ථායිතාව හා සාමාන්‍ය ජනතාව ඇතුළත් ආර්ථික වර්ධනය සම්බන්ධයෙනි. ශ්‍රී ලංකාවට ආපසු පැමිණීමෙන් ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක ආයෝජනයට දොරටු විවෘත විය හැකිය; ඒවා නම්:

  • පුනර්ජනනීය බලශක්තිය හා හරිත යටිතල පහසුකම්
  • මූල්‍ය සේවා හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය
  • කෘෂිව්‍යාපාර හා ආහාර සුරක්ෂිතතා මුලපිරීම්
  • කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසාය සංවර්ධනය

ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය නැවත ඇති වීමේ පුළුල් ප්‍රවණතාවක කොටසක්

ආර්ථික දර්ශක දියුණු වෙද්දී ජාත්‍යන්තර ආයතන හා ණය හිමියන් ප්‍රවේශමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආපසු පැමිණෙමින් සිටිනු, ප්‍රොපාර්කෝ නැවත සම්බන්ධ වීමේ අපේක්ෂාව එම පුළුල් රටාවට අනුකූල වේ. රටේ රුපියල ස්ථාවර කිරීමට, විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනැඟීමට හා රාජ්‍ය මූල්‍ය විනය යළි ස්ථාපිත කිරීමට ඉවහල් වූ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහාය ඇති ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනක් රට ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටී.

ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයන් හා ප්‍රතිපත්ති立 立立ිකරුවන් සඳහා, ප්‍රොපාර්කෝ වැනි ආයතනවලින් ලැබෙන සංවර්ධන මූල්‍ය සම්පාදනයෙන් නැවත ප්‍රවේශය, පෞද්ගලික අංශ වර්ධනය ගෙන යාමට හා රටේ දිගු කාලීන ආර්ථික පරිවර්තන න්‍යාය පත්‍රයට සහාය වීමට ඉතා අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධනයක් සැලසිය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රොපාර්කෝ සැලසුම් කරන ලද මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වල විෂය පථය හා කාල රාමුව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ වල් අලි ජනගහනය 7,451 දක්වා ඉහළට — නවතම ජාතික සමීක්ෂණය හෙළි කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වල් අලි ජනගහනය 7,451 දක්වා ඉහළට — නවතම ජාතික සමීක්ෂණය හෙළි කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම ජාතික අලි සංගණනයේ ප්‍රතිඵලවලට අනුව, රටේ වල් අලි ජනගහනය ඇස්තමේන්තුගත පුද්ගලයන් 7,451 දක්වා වර්ධනය වී ඇති අතර, මෙය දූපත් රාජ්‍යයේ වනජීවී…

10 Jun 2026 Discuss
තායිලන්ත ගුවන්තොටුපළේදී ශ්‍රී ලාංකික පුද්ගලයෙකුගේ 'කැනේඩියානු' සිහිනය එළිදැක්වේ Sinhala

තායිලන්ත ගුවන්තොටුපළේදී ශ්‍රී ලාංකික පුද්ගලයෙකුගේ 'කැනේඩියානු' සිහිනය එළිදැක්වේ

තායි සීමා මායිමේදී වංචනික ගමන් ලේඛන සැලැස්ම හෙළිදරව් වේ වංචනික කැනේඩියානු ගමන් ලේඛන භාවිතයෙන් විදේශගත වීමට ගත් සූක්ෂ්ම උත්සාහයක්, ප්‍රවේශ චෙක්පොස්තුවකදී…

10 Jun 2026 Discuss
රාජ්‍ය වාහන අවභාවිත කිරීමේ පරීක්ෂණය මධ්‍යයේ විමල් වීරවංශගේ සහෝදරයාට විදේශ ගමන් තහනමක් Sinhala

රාජ්‍ය වාහන අවභාවිත කිරීමේ පරීක්ෂණය මධ්‍යයේ විමල් වීරවංශගේ සහෝදරයාට විදේශ ගමන් තහනමක්

රාජ්‍ය වාහනයක් අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක් ක්‍රියාත්මක වන මධ්‍යයේ, හිටපු ඇමති විමල් වීරවංශගේ සහෝදරයා වන සරත් වීරවංශට කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විදේශ…

10 Jun 2026 Discuss