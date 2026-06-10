Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රාජ්‍ය වාහන අවභාවිත කිරීමේ පරීක්ෂණය මධ්‍යයේ විමල් වීරවංශගේ සහෝදරයාට විදේශ ගමන් තහනමක්

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රාජ්‍ය වාහන අවභාවිත කිරීමේ පරීක්ෂණය මධ්‍යයේ විමල් වීරවංශගේ සහෝදරයාට විදේශ ගමන් තහනමක්

රාජ්‍ය වාහනයක් අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක් ක්‍රියාත්මක වන මධ්‍යයේ, හිටපු ඇමති විමල් වීරවංශගේ සහෝදරයා වන සරත් වීරවංශට කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විදේශ ගමන් තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.

රජයට අයත් වාහනයක් අනුචිත ලෙස භාවිත කිරීම සම්බන්ධ සිදුවීම් පරීක්ෂා කිරීම බලධාරීන් විසින් ඉදිරියටත් සිදු කරන අතරතුර, එම නියෝගය හේතුවෙන් සරත් වීරවංශට ශ්‍රී ලංකාව හැර යාම තහනම් කර ඇත. සම්බන්ධ ඉහළ දේශපාලන පාරිවාරික සම්බන්ධතාව නිසා මෙම සිද්ධිය සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.

ක්‍රියාත්මක පරීක්ෂණය මධ්‍යයේ අධිකරණය මැදිහත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ දී සාමාන්‍යයෙන් ගනු ලබන ප්‍රතිරෝධක නෛතික පියවරක් ලෙස, පරීක්ෂණය යටතේ සිටින පුද්ගලයන් රටේ අධිකරණ බලය යටතේ රැඳී සිටීම සහ තවදුරටත් ප්‍රශ්නකිරීම් හෝ නෛතික කටයුතු සඳහා ලබා ගත හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා, කොටුව මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ගමන් සීමා කිරීම පනවන ලදී.

රාජ්‍ය වාහනයක් අවභාවිත කළ බවට නැඟී ඇති චෝදනා මෙම නඩුවේ කේන්ද්‍රස්ථානය වන අතර, සරත් වීරවංශ එහිදී ඉටු කළ කතිකා භූමිකාව කෙරෙහි විමර්ශකයන්ගේ අවධානය යොමු වී ඇත. නඩු කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යනු ලබද්දී තවදුරටත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, බලධාරීන් ​​තම පරීක්ෂණය ඉදිරියටත් පවත්වා ගෙන යයි.

රාජ්‍ය වාහන අවභාවිතය කෙරෙහි අවධානය යොමු වෙයි

රාජ්‍ය වාහන අවභාවිත කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කලක් තිස්සේ මතභේදාත්මක ගැටලුවක් වී ඇති අතර, බලයේ සිටින්නන් හා සම්බන්ධ පුද්ගලයන් විසින් රාජ්‍ය සම්පත් අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයන් රැසක් විවේචනයට ලක් ව ඇත. දූෂණ විරෝධී ව්‍යාපාරිකයන් විසින් පුළුල් පාලන අසාර්ථකත්වයේ ලාංඡනයක් ලෙස මෙවැනි සිද්ධීන් නිතර ඉස්මතු කරනු ලැබේ.

චෝදිතයාගේ සහෝදරයා වන විමල් වීරවංශ, කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු ලෙස රාජකාරි ඉටු කළ, ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ කැපී පෙනෙන කටහඬක් ලෙස ඉතිරිව සිටින සුප්‍රකට දේශපාලන චරිතයකි. එය මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන උනන්දුවක් දනවන කාරණාවක් බවට පත් කරයි.

පරීක්ෂණය ක්‍රියාත්මක වන අතර, කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියමිත වේලාවේ දී නැවත මෙම කාරණය අත්කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ වල් අලි ජනගහනය 7,451 දක්වා ඉහළට — නවතම ජාතික සමීක්ෂණය හෙළි කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වල් අලි ජනගහනය 7,451 දක්වා ඉහළට — නවතම ජාතික සමීක්ෂණය හෙළි කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම ජාතික අලි සංගණනයේ ප්‍රතිඵලවලට අනුව, රටේ වල් අලි ජනගහනය ඇස්තමේන්තුගත පුද්ගලයන් 7,451 දක්වා වර්ධනය වී ඇති අතර, මෙය දූපත් රාජ්‍යයේ වනජීවී…

10 Jun 2026 Discuss
තායිලන්ත ගුවන්තොටුපළේදී ශ්‍රී ලාංකික පුද්ගලයෙකුගේ 'කැනේඩියානු' සිහිනය එළිදැක්වේ Sinhala

තායිලන්ත ගුවන්තොටුපළේදී ශ්‍රී ලාංකික පුද්ගලයෙකුගේ 'කැනේඩියානු' සිහිනය එළිදැක්වේ

තායි සීමා මායිමේදී වංචනික ගමන් ලේඛන සැලැස්ම හෙළිදරව් වේ වංචනික කැනේඩියානු ගමන් ලේඛන භාවිතයෙන් විදේශගත වීමට ගත් සූක්ෂ්ම උත්සාහයක්, ප්‍රවේශ චෙක්පොස්තුවකදී…

10 Jun 2026 Discuss
ණය පැහැර හැරීමෙන් ය立ත් වීමෙන් පසු ප්‍රොපාර්කෝ ශ්‍රී ලංකාවට අරමුදල් සැපයීම නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම් Sinhala

ණය පැහැර හැරීමෙන් ය立ත් වීමෙන් පසු ප්‍රොපාර්කෝ ශ්‍රී ලංකාවට අරමුදල් සැපයීම නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාව ණය අර්බුදයෙන් මිදෙද්දී ප්‍රොපාර්කෝ ආපසු පැමිණීමේ සංඥා දක්වයි මෑත වාර්තාවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව එහි ඓතිහාසික ස්වෛරී ණය පැහැර හැරීමෙන් සාර්ථකව ගොඩ…

10 Jun 2026 Discuss