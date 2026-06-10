රාජ්ය වාහන අවභාවිත කිරීමේ පරීක්ෂණය මධ්යයේ විමල් වීරවංශගේ සහෝදරයාට විදේශ ගමන් තහනමක්
රාජ්ය වාහනයක් අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක් ක්රියාත්මක වන මධ්යයේ, හිටපු ඇමති විමල් වීරවංශගේ සහෝදරයා වන සරත් වීරවංශට කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය විදේශ ගමන් තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.
රජයට අයත් වාහනයක් අනුචිත ලෙස භාවිත කිරීම සම්බන්ධ සිදුවීම් පරීක්ෂා කිරීම බලධාරීන් විසින් ඉදිරියටත් සිදු කරන අතරතුර, එම නියෝගය හේතුවෙන් සරත් වීරවංශට ශ්රී ලංකාව හැර යාම තහනම් කර ඇත. සම්බන්ධ ඉහළ දේශපාලන පාරිවාරික සම්බන්ධතාව නිසා මෙම සිද්ධිය සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.
ක්රියාත්මක පරීක්ෂණය මධ්යයේ අධිකරණය මැදිහත් වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්රියාවලියේ දී සාමාන්යයෙන් ගනු ලබන ප්රතිරෝධක නෛතික පියවරක් ලෙස, පරීක්ෂණය යටතේ සිටින පුද්ගලයන් රටේ අධිකරණ බලය යටතේ රැඳී සිටීම සහ තවදුරටත් ප්රශ්නකිරීම් හෝ නෛතික කටයුතු සඳහා ලබා ගත හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා, කොටුව මහේස්ත්රාත්වරයා විසින් ගමන් සීමා කිරීම පනවන ලදී.
රාජ්ය වාහනයක් අවභාවිත කළ බවට නැඟී ඇති චෝදනා මෙම නඩුවේ කේන්ද්රස්ථානය වන අතර, සරත් වීරවංශ එහිදී ඉටු කළ කතිකා භූමිකාව කෙරෙහි විමර්ශකයන්ගේ අවධානය යොමු වී ඇත. නඩු කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යනු ලබද්දී තවදුරටත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, බලධාරීන් තම පරීක්ෂණය ඉදිරියටත් පවත්වා ගෙන යයි.
රාජ්ය වාහන අවභාවිතය කෙරෙහි අවධානය යොමු වෙයි
රාජ්ය වාහන අවභාවිත කිරීම ශ්රී ලංකාවේ දිගු කලක් තිස්සේ මතභේදාත්මක ගැටලුවක් වී ඇති අතර, බලයේ සිටින්නන් හා සම්බන්ධ පුද්ගලයන් විසින් රාජ්ය සම්පත් අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයන් රැසක් විවේචනයට ලක් ව ඇත. දූෂණ විරෝධී ව්යාපාරිකයන් විසින් පුළුල් පාලන අසාර්ථකත්වයේ ලාංඡනයක් ලෙස මෙවැනි සිද්ධීන් නිතර ඉස්මතු කරනු ලැබේ.
චෝදිතයාගේ සහෝදරයා වන විමල් වීරවංශ, කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු ලෙස රාජකාරි ඉටු කළ, ශ්රී ලාංකික දේශපාලන ක්ෂේත්රයේ කැපී පෙනෙන කටහඬක් ලෙස ඉතිරිව සිටින සුප්රකට දේශපාලන චරිතයකි. එය මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන උනන්දුවක් දනවන කාරණාවක් බවට පත් කරයි.
පරීක්ෂණය ක්රියාත්මක වන අතර, කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය නියමිත වේලාවේ දී නැවත මෙම කාරණය අත්කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.