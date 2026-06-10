Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජයලාල් ද සිල්වා දූෂණ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජයලාල් ද සිල්වා දූෂණ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට

හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජයලාල් ද සිල්වා, විධිමත් බලධාරීන් විසින් තහවුරු කළ පරිදි, කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

දකුණු පළාතට කම්පනයක් වූ උසස් මට්ටමේ අත්අඩංගුවට ගැනීම

ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලනඥයා අත්අඩංගුවට ගැනීම, පළාත් පාලනයේ ඉහළම මට්ටම්වල දූෂණයට එරෙහිව සටන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ගනු ලබන අඛණ්ඩ උත්සාහයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ඊට පෙර දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ ද සිල්වා, තම職 කාලය තුළ සිදු කළ බවට කියනු ලබන දූෂිත හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් කොමිෂන් නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

මෙම පියවර, ප්‍රමුඛ දේශපාලන පෞද්ගලිකයන්ගේ තත්ත්වය හෝ අතීත බලධාරී තනතුරු කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ට එරෙහිව නඩු පැවරීමට දූෂණ විරෝධී බලධාරීන් දක්වන අඛණ්ඩ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

පුළුල් දූෂණ විරෝධී ව්‍යාපාරයේ කොටසක්

මෑත කාලයේ ජාතික හා පළාත් පරිපාලන දෙකෙහිම කියනු ලබන මූල්‍ය වංචා සම්බන්ධ විමර්ශන තීව්‍ර කළ අල්ලස් කොමිෂන් සභාව සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව පුරා රජයේ නිලධාරීන් ඉහළ සූක්ෂ්ම නිරීක්ෂණයකට ලක්ව ඇති කාලය තුළ මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වී ඇත.

නඩුව නෛතික ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යන විට, නිශ්චිත චෝදනා සහ අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ප්‍රසිද්ධියට පත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ද සිල්වා ප්‍රකට පෞද්ගලිකයෙකු ලෙස සිටින දකුණු පළාතේ දේශපාලන කවයන් තුළ ඔහු රඳවා ගැනීම සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත. වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට ඔහුගේ නියෝජිතයන් විසින් ඕනෑම නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වාණිජ බැංකුවල ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 336 ට අඩු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

වාණිජ බැංකුවල ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 336 ට අඩු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රුපියල, බදාදා (10) වැනිදා රට පුරා වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට එරෙහිව කැපී පෙනෙන ප්‍රශංසනීය ශක්තිමත් වීමක් වාර්තා කළ අතර, ඩොලරයේ විකුණුම්…

10 Jun 2026 Discuss
පැරණි ණය පැහැර හැරීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ නැවත ආයෝජනයක් සඳහා ප්‍රංශ සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතනය Proparco කදවුරු බඳී Sinhala

පැරණි ණය පැහැර හැරීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ නැවත ආයෝජනයක් සඳහා ප්‍රංශ සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතනය Proparco කදවුරු බඳී

සුවය ලබමින් පවතින ශ්‍රී ලාංකික ආර්ථිකයේ අවස්ථා කරා ඇස් යොමු කරන ප්‍රංශ ආයෝජකයා ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ණය පැහැර හැරීමෙන් පසු රට ආර්ථික සුවය ලබා ගැනීම කෙරෙහි…

10 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දෙවන සාමකාමී රාජ්‍යය බවට පත්වෙයි — නව වාර්තාවක් අනාවරණය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දෙවන සාමකාමී රාජ්‍යය බවට පත්වෙයි — නව වාර්තාවක් අනාවරණය කරයි

දූපත් රාජ්‍යය කලාපීය සාම ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ළඟා කරගනියි අලුතින් නිකුත් කරන ලද ජාත්‍යන්තර වාර්තාවකට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දෙවන…

10 Jun 2026 Discuss