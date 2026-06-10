හිටපු දකුණු පළාත් ප්රධාන අමාත්ය ෂාන් විජයලාල් ද සිල්වා දූෂණ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට
හිටපු දකුණු පළාත් ප්රධාන අමාත්ය ෂාන් විජයලාල් ද සිල්වා, විධිමත් බලධාරීන් විසින් තහවුරු කළ පරිදි, කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
දකුණු පළාතට කම්පනයක් වූ උසස් මට්ටමේ අත්අඩංගුවට ගැනීම
ජ්යෙෂ්ඨ දේශපාලනඥයා අත්අඩංගුවට ගැනීම, පළාත් පාලනයේ ඉහළම මට්ටම්වල දූෂණයට එරෙහිව සටන් කිරීමට ශ්රී ලංකාව ගනු ලබන අඛණ්ඩ උත්සාහයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ඊට පෙර දකුණු පළාතේ ප්රධාන අමාත්යවරයා ලෙස කටයුතු කළ ද සිල්වා, තම職 කාලය තුළ සිදු කළ බවට කියනු ලබන දූෂිත හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් කොමිෂන් නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.
මෙම පියවර, ප්රමුඛ දේශපාලන පෞද්ගලිකයන්ගේ තත්ත්වය හෝ අතීත බලධාරී තනතුරු කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ට එරෙහිව නඩු පැවරීමට දූෂණ විරෝධී බලධාරීන් දක්වන අඛණ්ඩ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
පුළුල් දූෂණ විරෝධී ව්යාපාරයේ කොටසක්
මෑත කාලයේ ජාතික හා පළාත් පරිපාලන දෙකෙහිම කියනු ලබන මූල්ය වංචා සම්බන්ධ විමර්ශන තීව්ර කළ අල්ලස් කොමිෂන් සභාව සමඟ, ශ්රී ලංකාව පුරා රජයේ නිලධාරීන් ඉහළ සූක්ෂ්ම නිරීක්ෂණයකට ලක්ව ඇති කාලය තුළ මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වී ඇත.
නඩුව නෛතික ක්රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යන විට, නිශ්චිත චෝදනා සහ අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ප්රසිද්ධියට පත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ද සිල්වා ප්රකට පෞද්ගලිකයෙකු ලෙස සිටින දකුණු පළාතේ දේශපාලන කවයන් තුළ ඔහු රඳවා ගැනීම සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත. වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට ඔහුගේ නියෝජිතයන් විසින් ඕනෑම නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.