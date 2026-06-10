Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අපනයනකරුවන්ට ඩොලර් පරිවර්තනය සඳහා මහ බැංකුව නව දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක කරයි

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අපනයනකරුවන්ට ඩොලර් පරිවර්තනය සඳහා මහ බැංකුව නව දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක කරයි

රුපියලට එල්ල වන පීඩනය සමනය කිරීම සහ එහි තවදුරටත් අවප්‍රමාණය වීම වැළැක්වීම අරමුණු කරගනිමින්, අපනයනකරුවන් තම විදේශ මුදල් ආදායම රුපියල් බවට පරිවර්තනය කළ යුතු කාල සීමාව කෙටි කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පියවර ගෙන තිබේ.

නව උපදෙස්වල අන්තර්ගතය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නව මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරමින්, අපනයනකරුවන්ට ඩොලර් ආදායම රුපියල් බවට පරිවර්තනය කිරීමට ප්‍රථම රඳවා ගත හැකි කාල සීමාව අඩු කර ඇත. දේශීය වෙළෙඳපොළට විදේශ මුදල් ස්ථාවරව ලැබී එන ප්‍රවාහයක් සහතික කිරීම මෙහි අරමුණ වන අතර, එය විනිමය අනුපාතය ස්ථාවර කිරීමට ඉවහල් වනු ඇතැයි බලධාරීන් අපේක්ෂා කරති.

අපනයනකරුවන් ඩොලර් ආදායම වඩාත් කෙටි කාලසීමාවක් තුළ පරිවර්තනය කිරීමට බල කිරීමෙන්, දේශීය බැංකු පද්ධතිය තුළ සංසරණය වන එක්සත් ජනපද ඩොලර් සැපයුම ඉහළ නැංවීමට මහ බැංකුව අපේක්ෂා කරන අතර, එමඟින් ශ්‍රී ලංකා රුපියලට සාපේක්ෂව ඩොලරයට ඇති ඉහළ යාමේ පීඩනය අඩු කිරීමට හැකිවනු ඇත.

මෙම පියවර වැදගත් වන්නේ ඇයි

පසුගිය මාස කිහිපය තුළ රුපියල ස්ථිර අවප්‍රමාණ පීඩනයකට මුහුණ දී ඇති අතර, මෙය මුදල් අධිකාරීන්ගේ සමීප අවධානයට ලක් වූ කරුණකි. අපනයනකරුවන් විදේශ මුදල් පරිවර්තනය ප්‍රමාද කිරීමෙන් දේශීය වෙළෙඳපොළේ ඩොලර් හිඟයකට දායක විය හැකි අතර, එය රුපියල දුර්වල කිරීමටත්, ව්‍යාපාරිකයන්ට හා සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයන්ට ආනයන මිල ඉහළ යාමටත් හේතු වේ.

ඇඳුම්පැළඳුම්, තේ, රබර් සහ කුළුබඩු ඇතුළු ප්‍රධාන අපනයන අංශ මත ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය දැඩි ලෙස රඳා පවතින හෙයින්, රටේ විදේශ විනිමය තත්ත්වය කළමනාකරණය කිරීමේ තීරණාත්මක සාධකයක් ලෙස අපනයන ආදායම නියමිත වේලාවට රටට ගෙනවිත් ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.

පුළුල් ආර්ථික පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාව අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන මෙවේලේ, විනිමය අනුපාත කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව ප්‍රවේශම් සහගත නමුත් ක්‍රියාශීලී ස්ථාවරයක් ගනිමින් සිටී. පවත්නා ආර්ථික ස්ථාවරකරණ වැඩසටහනේ ශිලා ස්ථම්භ ලෙස විදේශ සංචිත ගොඩනැගීම සහ මුදල් ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමේ වැදගත්කම බලධාරීන් නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කර ඇත.

නව උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම, විශේෂයෙන් අපනයනකරුවන්ගේ මුදල් ප්‍රවාහ කළමනාකරණයට එල්ල වන බලපෑම සහ ඉදිරි සති කිහිපය තුළ රුපියලේ පුළුල් ක්‍රියාකාරිත්වය, වෙළෙඳ විශ්ලේෂකයන් සහ ව්‍යාපාරික කණ්ඩායම් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දේශීය මූල්‍ය පද්ධතිය තුළ රුපියල ආරක්ෂා කිරීමටත්, ප්‍රමාණවත් විදේශ මුදල් ද්‍රවශීලතාව සහතික කිරීමටත් තම සතු සියලු නියාමන මෙවලම් යොදා ගැනීමට මහ බැංකුව දැඩි අධිෂ්ඨානයකින් සිටිනා බව මෙම පියවරෙන් පිළිබිඹු වේ.

නිශ්චිත කාල සීමා සහ අනුකූලතා අවශ්‍යතා සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුවෙන් තවදුරටත් මාර්ගෝපදේශ ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, සංශෝධිත රෙගුලාසි සමාලෝචනය කර ඒ අනුව තම විදේශ මුදල් කළමනාකරණ පිළිවෙත් යාවත්කාලීන කරන ලෙස අදාළ ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සැප්තැම්බරයේ නියමු වැඩසටහනක් ලෙස රියදුරු දඩ ලකුණු පද්ධතිය හඳුන්වාදීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සැප්තැම්බරයේ නියමු වැඩසටහනක් ලෙස රියදුරු දඩ ලකුණු පද්ධතිය හඳුන්වාදීමට සූදානම්

මාර්ග සුරක්ෂිතතාව සහ රියදුරු වගවීම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන වැදගත් පියවරක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාව සැප්තැම්බර් මාසයේදී රියදුරු දඩ ලකුණු යෝජනා ක්‍රමයක් නියමු වැඩසටහනක්…

10 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් වත්කම් ප්‍රකාශන නියාමනය කිරීමට පියවර ගනී — කැබිනට් මණ්ඩලය පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීමට අනුමැතිය දේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් වත්කම් ප්‍රකාශන නියාමනය කිරීමට පියවර ගනී — කැබිනට් මණ්ඩලය පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීමට අනුමැතිය දේ

ශ්‍රී ලංකාව මූල්‍ය විනිවිදභාවය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් ගනිමින්, ඩිජිටල් වත්කම් ප්‍රකාශ කිරීම පාලනය කරන නව නීතිරීති විධිමත් සලකා බැලීම සඳහා…

10 Jun 2026 Discuss
දූෂණ විරෝධී රජයේ දැඩි ප්‍රහාරයේ දී හිටපු ශ්‍රී ලාංකික ඇමතිවරයෙකුට සිරදඬුවම් ලැබේ Sinhala

දූෂණ විරෝධී රජයේ දැඩි ප්‍රහාරයේ දී හිටපු ශ්‍රී ලාංකික ඇමතිවරයෙකුට සිරදඬුවම් ලැබේ

දූෂණයට එරෙහිව රජය දියත් කර ඇති තීව්‍ර වෙමින් පවතින ව්‍යාපාරයේ කොටසක් ලෙස හිටපු ශ්‍රී ලාංකික ඇමතිවරයෙකුට සිරදඬුවමක් නියම කර ඇති අතර, රාජ්‍ය නිලධාරීන් වගවිය යුතු…

10 Jun 2026 Discuss