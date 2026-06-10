논PTA යටතේ දෙමළ හිප් හොප් කලාකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ කැනේඩියානු මහ නගර සභාපතිවරයෙකු ශ්රී ලංකාවට දැඩි විරෝධය පළ කරයි
කැනඩාවේ බ්රැම්ප්ටන් නගරයේ මහ නගර සභාපති පැට්රික් බ්රවුන්, ශ්රී ලංකාවේ ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ වයස අවුරුදු 24 වන දෙමළ හිප් හොප් කලාකරු සංගීතසන් ගනේස්කුමාර් අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි විරෝධය පළ කරමින්, එම රදවා ගැනීම ජාත්යන්තර ප්රජාව සඳහා බරපතළ සැලකිල්ලක් දිනවන කරුණක් බව ප්රකාශ කර ඇත.
රදවා ගත් තරුණ කලාකරුවෙකු
වයස අවුරුදු 24 වන දෙමළ හිප් හොප් සංගීතඥ සංගීතසන් ගනේස්කුමාර්, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. එම නීතිය, සිවිල් වැසියන්ට එරෙහිව අනිසි ලෙස භාවිත කළ හැකි පුළුල් විෂය පථය හේතුවෙන් දිගු කලක් තිස්සේ මානව හිමිකම් සංවිධානවල දැඩි විවේචනයට ලක් වී ඇත.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, විශේෂයෙන් කැනඩාවේ විශාල දෙමළ ජනගහනය අතර, ප්රවාස ප්රජාවන් අතර දැඩි කෝලාහලයක් ඇති කර ඇත. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු ශ්රී ලංකාව සමඟ ගැඹුරු බැඳීම් ඇති අතර, දිවයිනේ දෙමළ ජනතාවට බලපාන සිදුවීම් ගැන සූක්ෂ්ම අවධානයකින් සිටිති.
බ්රැම්ප්ටන් මහ නගර සභාපතිවරයා ශ්රී ලංකාවට විරෝධය පළ කරයි
ඔන්ටාරියෝ පළාතේ බ්රැම්ප්ටන් හි කැනඩාවේ ප්රමුඛතම දෙමළ ප්රවාස ප්රජාවන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරන මහ නගර සභාපති පැට්රික් බ්රවුන්, තරුණ නිර්මාණශීලී වෘත්තිකයෙකුට එරෙහිව PTA භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවවාදයක් ඉදිරිපත් කරමින් ප්රසිද්ධියේ එම අත්අඩංගුවට ගැනීම හෙළා දැකීය.
ත්රස්ත විරෝධී නීති රාමුව යටතේ තරුණ කලාකරුවෙකු රදවා ගැනීම, ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ පුද්ගලයන් සලකන ආකාරය හා අදහස් ප්රකාශ කිරීමේ නිදහස පිළිබඳ ගැඹුරු ප්රශ්න මතු කරයි.
බ්රවුන්ගේ මැදිහත්වීම, ශ්රී ලංකාව PTA මත දිගින් දිගටම රඳා සිටීම කෙරෙහි ජාත්යන්තර අවධානය වර්ධනය වෙමින් පවතින බව අවධාරණය කරයි. විරෝධකයන් තර්ක කරන්නේ, සැබෑ ආරක්ෂක තර්ජනවලට මුහුණ දීමේ වෙනුවට අමිහිරි හඬ යටපත් කිරීමට සහ සුළු ජාතීන් ඉලක්ක කර ගැනීමට එම නීතිය නිතර යොදා ගන්නා බවයි.
PTA නැවතත් දැඩි විමර්ශනයට
ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත, ශ්රී ලංකාවේ බටහිර රාජ්යයන් සහ ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් ආයතන සමඟ ඇති සබඳතාවලදී නිරන්තර ගැටළු ලක්ෂ්යයක් ව පවතී. කොළඹ රජය අනුගාමී ව ගෙන ආ ආණ්ඩු රාශියක් විසින් ප්රතිසංස්කරණ ගැන නැවත නැවත පොරොන්දු ලබා දී තිබුණද, එම නීතිය ක්රියාත්මකව පවතින අතර, බොහෝ නිරීක්ෂකයන් කනස්සල්ලෙන් සලකන තත්ත්වයන් යටතේ ද එය ක්රියාවට නංවනු ලැබේ.
- PTA යටතේ නඩු විභාගයකින් තොරව දීර්ඝ කාලීන රදවා ගැනීමට ඉඩ සලසා ඇත
- එය එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මන්ත්රණ සභාව විසින් විවේචනයට ලක් කර ඇත
- මානව හිමිකම් සංවිධාන, මෙම පනත යටතේ සිදු වූ ව්යාජ අනිසි භාවිත ගණනාවක් සේඛ ලේඛනගත කර ඇත
- ශ්රී ලංකාව, බටහිර රජයන් විසින් නීතිය අහෝසි කිරීමට හෝ සැලකිය යුතු ලෙස ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට නිතර ඉල්ලා සිටීමට ලක් ව ඇත
සංගීතසන් ගනේස්කුමාර්ගේ නඩුව මෙම කනස්සල්ල නැවත ඇවිළවා ඇති අතර, ශිල්පීමය ප්රකාශනයට එරෙහිව ත්රස්ත විරෝධී බලතල භාවිත කිරීම කලාකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් ප්රත්යක්ෂ වන කනස්සල්ලට සහකාරිත්වය දක්වන්නන් තර්ක කරති.
ප්රවාස ප්රජාවන්ගේ ප්රතිචාරය
ශ්රී ලංකාව තුළ සහ විදේශයේ ද සිටින දෙමළ ප්රජාවන් මෙම නඩුව සමීපව අනුගමනය කරමින් සිටින අතර, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු තරුණ කලාකරුවාට සහ ඔහුගේ පවුලට සහකාරිත්වය ප්රකාශ කරති. PTA ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට හෝ අහෝසි කිරීමට සහ ජාතිය කුමක් වුවත් සියලු පු
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.