උදෑසන ගැටීමකදී දුම්රියට හසුවූ ත්රිරෝද රථයක් — දෙදෙනෙකු මියයයි
බදාදා (09) උදෑසන ත්රිරෝද රථයක් සහ දුම්රියක් අතර සිදුවූ මාරාන්තික ගැටීමකින් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කරයි.
උදෑසන යාමයේ දී බලධාරීන්ට වාර්තා වූ මෙම සිදුවීමේ දී දෙදෙනාම ස්ථානයේදීම මිය ගොස් ඇත. මගී ත්රිරෝද රථයක් සහ ළං වෙමින් තිබූ දුම්රියක් අතර ඇති වූ ගැටීමෙන් සිදු වූ මරණ පොලිසිය තහවුරු කළේය.
බලධාරීන් මාරාන්තික අනතුරට ප්රතිචාර දක්වයි
ත්රිරෝද රථය එම අවස්ථාවේ දුම්රිය මාර්ගය මත පිහිටීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් ප්රශ්න මතුව ඇති අතර, ගැටීම වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ පොලිසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.
දුම්රිය තරණ ස්ථානවල ත්රිරෝද රථ සහ දුම්රිය ඇතුළත් අනතුරු ශ්රී ලංකාව පුරා නැවත නැවතත් ඇති වන ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇති අතර, ආරක්ෂක යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සහ මට්ට තරණ ස්ථාන සම්බන්ධයෙන් ජනතාව තුළ ඉහළ දැනුවත්භාවයක් ඇති කිරීම සඳහා ආරක්ෂක සහජීවන කරුවන් නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටී.
දුම්රිය තරණ ස්ථානවල ආරක්ෂාව තවමත් කනස්සල්ලට කාරණයකි
ශ්රී ලංකාවේ දුම්රිය ජාලය ජනාකීර්ණ ප්රදේශ රාශියක් හරහා විහිදී ඇති අතර, ආරක්ෂකයින් රහිත හෝ නිසි ලෙස සලකුණු නොකළ තරණ ස්ථානවල ගැටීම් මාර්ග පරිශීලකයින්ට බරපතළ අවදානමක් ඇති කරමින් පවතී. මීට පෙරද බලධාරීන් රථ වාහන රියදුරන් සහ ත්රිරෝද රථ රියදුරන් දුම්රිය මාර්ගවලට ළං වීමේ දී ඉතා ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස උනන්දු කර ඇත.
මියගිය පුද්ගලයින්ගේ අනන්යතාවය, ගැටීම සිදු වූ නිශ්චිත ස්ථානය සහ විමර්ශනයේ ප්රගතිය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරියේ දී පොලිසිය විසින් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.