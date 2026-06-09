සංවිධානාත්මක අපරාධ කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් ඇතුළු සැකකරුවන් දස දෙනෙකු මවුන්ට් ලැවිනියා විශේෂ වැටලීමකින් අත්අඩංගුවට
භයානක ආයුධ සහ නීති විරෝධී මත්ද්රව්ය අත්අඩංගුවට ගැනීමෙෙන් අනතුරුව, සංවිධානාත්මක අපරාධ කණ්ඩායමක කතිතාර සාමාජිකයන් ද ඇතුළුව සැකකරුවන් දස දෙනෙකු මවුන්ට් ලැවිනියාවේ දී සිදු කළ විශාල පරිමාණ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුමකදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
ආයුධ හා මත්ද්රව්ය සොයා ගැනීම
මෙහෙයුම අතරතුරදී බලධාරීන් විසින් ජීවිත ග්රෙනේඩයක් සහ අයිස් යනුවෙන් සාමාන්යයෙන් හඳුන්වන ස්ඵටිකරූපී මෙතම්ෆෙටමින් සොයා ගෙන ඇත. ක්රියාකාරී ග්රෙනේඩයක් සොයා ගැනීම, ප්රදේශයේ ක්රියාත්මක සංවිධානාත්මක අපරාධ ජාලයන්හි ආයුධ සන්නද්ධතාවය පිළිබඳ බරපතල සැලකිල්ලට හේතු වී ඇත.
සංවිධානාත්මක අපරාධ මැඩලීම
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම්, මත්ද්රව්ය ජාවාරම හා ආයුධ නීති විරෝධී ලෙස රැකබලා ගැනීම සමඟ සම්බන්ධ සංවිධානාත්මක අපරාධ කණ්ඩායම් විනාශ කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ගෙන යන අඛණ්ඩ ප්රයත්නය පිළිබිඹු කරයි. රඳවා ගෙන සිටින පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු දැනටමත් හඳුනාගත් අපරාධ කණ්ඩායමක කතිතාර සාමාජිකයන් ලෙස නිලධාරීන් හඳුනාගෙන ඇති අතර, එය මෙහෙයුමේ සම්බන්ධීකෘත ස්වභාවය ඉස්මතු කරයි.
බස්නාහිර පළාතේ දකුණු වෙරළ තීරය දිගේ පිහිටි මවුන්ට් ලැවිනියා ප්රදේශය, මෑත කාලයේ මහා කොළඹ ප්රදේශය තුළ සහ ආශ්රිත අපරාධ ක්රියාකාරකම් හඹා යන විමර්ශකයන්ගේ අවධානයට ලක් වී ඇත.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී
අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන් හා සම්බන්ධ බව විශ්වාස කෙරෙන පුළුල් අපරාධ ජාලය පිළිබඳ විමර්ශනය දිගටම ක්රියාත්මක වන අතර සැකකරුවන් දස දෙනාම දැනට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇත. චෝදනා සහ අධිකරණ කටයුතු සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු නුදුරු අනාගතයේ දී නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ සැකසහිත ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් ආසන්නතම පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කරමින් සජාගව සිටින ලෙසයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.