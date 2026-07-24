BASL සභාපතිට SJB පක්ෂයෙන් බස්නාහිර පළාත් ප්රධාන අමාත්ය අපේක්ෂකත්වය පිරිනැමූ බව NPP මන්ත්රීවරයෙකු චෝදනා කරයි
ජාතික ජන බලවේගයේ (NPP) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී අසිත නිරෝෂණ, ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ (BASL) සභාපතිවරයාට සමගි ජන බලවේගය (SJB) මඟින් බස්නාහිර පළාතේ ප්රධාන අමාත්ය අපේක්ෂකත්වය පිරිනමා ඇතැයි සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සංවේදී චෝදනාවක් එල්ල කළේය.
පාර්ලිමේන්තුව කැළඹූ පුපුරු සහිත චෝදනාව
ජනවාරි 24 වැනිදා සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අතරතුර එල්ල වූ මෙම චෝදනාව සභා ගර්භය කම්පනයට පත් කළ අතර, රට පුරා සිටින දේශපාලන නිරීක්ෂකයින්ගේ ක්ෂණික අවධානය ද එයට යොමු විය. නීතිඥ සංගමයේ නායකත්වයේ අපක්ෂපාතීභාවය ප්රශ්නයට ලක් කරමින් ඉදිරිපත් කළ පුළුල් තර්කයක කොටසක් ලෙස මන්ත්රී නිරෝෂණ මෙම ප්රකාශය සිදු කළේය.
NPP මන්ත්රීවරයා සභා වාරය අතරතුරදී තම ප්රකාශය සනාථ කිරීමට ලේඛනගත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමෙන් වැළකී සිටියේය. එහෙත්, ඒ හුදු චෝදනාව පමණක් ප්රමාණවත් වූයේ, සභා ගර්භයේ සිටි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් අතර සැලකිය යුතු විවාදයක් ඇවිළවීමට ය.
BASL හි ස්වාධීනත්වයට එල්ල වන අභියෝගය
මෙම චෝදනාව, ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ කල්පිත ස්වාධීනත්වය සම්බන්ධයෙන් බරපතල ප්රශ්න මතු කරයි. BASL රට තුළ වඩාත්ම බලගතු නෛතික සංවිධානයක් ලෙස පෙනී සිටින අතර, යුක්තිය, පාලනය සහ ව්යවස්ථා කටයුතු සම්බන්ධ ප්රධාන කටහඬක් ලෙස ද බහුලව සලකනු ලැබේ.
මෙවන් පිරිනැමීමක් සත්ය බව තහවුරු වුවහොත් — එය ගැන කිසිදු සලකා බැලීමක් සිදු වී ඇත්නම් ද — BASL නායකත්වයෙන් අපේක්ෂිත අපක්ෂපාතීභාවය අඩාල කිරීමක් ලෙස ඉන් දැකිය හැකිය. ශ්රී ලංකාව ඉදිරියේ ලබෙන පළාත් සභා මැතිවරණය ඉලක්ක කරගෙන සංකීර්ණ දේශපාලන භූමිකාවක් හරහා ගමන් කරන මෙවන් සන්ධියක, මෙය විශේෂයෙන් ම සැලකිය යුතු කරුණකි.
දේශපාලන පසුබිම
ක්ෂමතාවේ සිටින NPP රජය සහ SJB ඇතුළු විපක්ෂ පක්ෂ අතර දේශපාලන 緊張තතාව උත්සන්න ව පවතින අතරේ මෙම චෝදනාව ඉදිරිපත් විය. SJB, ඉදිරි මැතිවරණ තරඟ ඉලක්ක කරගෙන ක්රියාශීලී ලෙස ස්ථානගත වෙමින් සිටී. වාණිජ අගනගරය වන කොළඹ ඇතුළත් කරගන්නා බස්නාහිර පළාත, ඕනෑම පළාත් සභා මැතිවරණයක ක්රීඩාකාරී සටන්බිමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
SJB පාර්ලිමේන්තු මහලේදී එල්ල වූ මෙම චෝදනාවට නිල ප්රතිචාරයක් දක්වා නොමැති අතර, BASL සභාපතිවරයා ද මෙම වාර්තාව සකස් කරන විට ප්රසිද්ධ ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණි.
මෙම චෝදනාව සනාථ වුවහොත්, විපක්ෂ පක්ෂයේ විශ්වසනීයත්වයට මෙන් ම රටේ ප්රමුඛතම නෛතික සංගමයේ පිළිතැනට ද දුරදිග යන ප්රතිඵල ගෙනදිය හැකි හෙයින්, දේශපාලන විශ්ලේෂකයින් ඉදිරි වර්ධනයන් ළිත්ව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.