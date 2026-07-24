Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

BASL සභාපතිට SJB පක්ෂයෙන් බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය අපේක්ෂකත්වය පිරිනැමූ බව NPP මන්ත්‍රීවරයෙකු චෝදනා කරයි

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
BASL සභාපතිට SJB පක්ෂයෙන් බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය අපේක්ෂකත්වය පිරිනැමූ බව NPP මන්ත්‍රීවරයෙකු චෝදනා කරයි

ජාතික ජන බලවේගයේ (NPP) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අසිත නිරෝෂණ, ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ (BASL) සභාපතිවරයාට සමගි ජන බලවේගය (SJB) මඟින් බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය අපේක්ෂකත්වය පිරිනමා ඇතැයි සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සංවේදී චෝදනාවක් එල්ල කළේය.

පාර්ලිමේන්තුව කැළඹූ පුපුරු සහිත චෝදනාව

ජනවාරි 24 වැනිදා සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අතරතුර එල්ල වූ මෙම චෝදනාව සභා ගර්භය කම්පනයට පත් කළ අතර, රට පුරා සිටින දේශපාලන නිරීක්ෂකයින්ගේ ක්ෂණික අවධානය ද එයට යොමු විය. නීතිඥ සංගමයේ නායකත්වයේ අපක්ෂපාතීභාවය ප්‍රශ්නයට ලක් කරමින් ඉදිරිපත් කළ පුළුල් තර්කයක කොටසක් ලෙස මන්ත්‍රී නිරෝෂණ මෙම ප්‍රකාශය සිදු කළේය.

NPP මන්ත්‍රීවරයා සභා වාරය අතරතුරදී තම ප්‍රකාශය සනාථ කිරීමට ලේඛනගත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමෙන් වැළකී සිටියේය. එහෙත්, ඒ හුදු චෝදනාව පමණක් ප්‍රමාණවත් වූයේ, සභා ගර්භයේ සිටි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අතර සැලකිය යුතු විවාදයක් ඇවිළවීමට ය.

BASL හි ස්වාධීනත්වයට එල්ල වන අභියෝගය

මෙම චෝදනාව, ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ කල්පිත ස්වාධීනත්වය සම්බන්ධයෙන් බරපතල ප්‍රශ්න මතු කරයි. BASL රට තුළ වඩාත්ම බලගතු නෛතික සංවිධානයක් ලෙස පෙනී සිටින අතර, යුක්තිය, පාලනය සහ ව්‍යවස්ථා කටයුතු සම්බන්ධ ප්‍රධාන කටහඬක් ලෙස ද බහුලව සලකනු ලැබේ.

මෙවන් පිරිනැමීමක් සත්‍ය බව තහවුරු වුවහොත් — එය ගැන කිසිදු සලකා බැලීමක් සිදු වී ඇත්නම් ද — BASL නායකත්වයෙන් අපේක්ෂිත අපක්ෂපාතීභාවය අඩාල කිරීමක් ලෙස ඉන් දැකිය හැකිය. ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේ ලබෙන පළාත් සභා මැතිවරණය ඉලක්ක කරගෙන සංකීර්ණ දේශපාලන භූමිකාවක් හරහා ගමන් කරන මෙවන් සන්ධියක, මෙය විශේෂයෙන් ම සැලකිය යුතු කරුණකි.

දේශපාලන පසුබිම

ක්ෂමතාවේ සිටින NPP රජය සහ SJB ඇතුළු විපක්ෂ පක්ෂ අතර දේශපාලන 緊張තතාව උත්සන්න ව පවතින අතරේ මෙම චෝදනාව ඉදිරිපත් විය. SJB, ඉදිරි මැතිවරණ තරඟ ඉලක්ක කරගෙන ක්‍රියාශීලී ලෙස ස්ථානගත වෙමින් සිටී. වාණිජ අගනගරය වන කොළඹ ඇතුළත් කරගන්නා බස්නාහිර පළාත, ඕනෑම පළාත් සභා මැතිවරණයක ක්‍රීඩාකාරී සටන්බිමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

SJB පාර්ලිමේන්තු මහලේදී එල්ල වූ මෙම චෝදනාවට නිල ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නොමැති අතර, BASL සභාපතිවරයා ද මෙම වාර්තාව සකස් කරන විට ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණි.

මෙම චෝදනාව සනාථ වුවහොත්, විපක්ෂ පක්ෂයේ විශ්වසනීයත්වයට මෙන් ම රටේ ප්‍රමුඛතම නෛතික සංගමයේ පිළිතැනට ද දුරදිග යන ප්‍රතිඵල ගෙනදිය හැකි හෙයින්, දේශපාලන විශ්ලේෂකයින් ඉදිරි වර්ධනයන් ළිත්ව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික උරුමය දරන මැකෝරි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260කට අධික කොටස් සම්භාරයක් සමඟ විශ්‍රාම ගැනීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික උරුමය දරන මැකෝරි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260කට අධික කොටස් සම්භාරයක් සමඟ විශ්‍රාම ගැනීමට සූදානම්

ගෝලීය මූල්‍ය ශක්තිමත් ආයතනයක් වන මැකෝරි සමූහයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ලෙස නායකත්වය දැරූ ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති ෂෙමාරා වික්‍රමනායක,…

24 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා අපනයනකරුවන් එක්සත් ජනපද තීරුබදු සහනය වෙළඳාමට විශාල ශක්තියක් ලෙස පිළිගනිති Sinhala

ශ්‍රී ලංකා අපනයනකරුවන් එක්සත් ජනපද තීරුබදු සහනය වෙළඳාමට විශාල ශක්තියක් ලෙස පිළිගනිති

අපනයනකරුවන් එක්සත් ජනපද වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියේ ධනාත්මක වෙනසට සාදරයෙන් පිළිගනිති ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයනකරුවන් තීරුබදු සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදය මෑතකදී ගත් තීරණයට දැඩි…

24 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ රුපියල් බිලියන 197ක් අයවැය අතිරික්තයක් වාර්තා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ රුපියල් බිලියන 197ක් අයවැය අතිරික්තයක් වාර්තා කරයි

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ රුපියල් බිලියන 197ක් වූ දුර්ලභ හා වැදගත් අයවැය අතිරික්තයක් වාර්තා කර ඇති අතර, නවීන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදවලින්…

24 Jul 2026 Discuss