Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා අපනයනකරුවන් එක්සත් ජනපද තීරුබදු සහනය වෙළඳාමට විශාල ශක්තියක් ලෙස පිළිගනිති

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා අපනයනකරුවන් එක්සත් ජනපද තීරුබදු සහනය වෙළඳාමට විශාල ශක්තියක් ලෙස පිළිගනිති

අපනයනකරුවන් එක්සත් ජනපද වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියේ ධනාත්මක වෙනසට සාදරයෙන් පිළිගනිති

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයනකරුවන් තීරුබදු සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදය මෑතකදී ගත් තීරණයට දැඩි සම්මතිය පළ කරමින්, එය දිවයිනේ වෙළඳ අංශය නැවත වේගය ලබා ගැනීමට සහ තම වඩාත්ම ප්‍රධාන අපනයන වෙළඳපොළවලින් එකක් තුළ සිය පැවැත්ම පුළුල් කිරීමට ලැබෙන වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස මෙම සංවර්ධනය හඳුන්වා දී ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික භාණ්ඩ සඳහා තීරණාත්මක වෙළඳපොළක්

ඇඳුම්, රෙදිපිළි, රබර් නිෂ්පාදන සහ කුළුබඩු ඇතුළු ප්‍රධාන අපනයන ප්‍රවර්ග ද්විපාර්ශ්වික වාණිජ්‍යය කොඳු නාරටිය ලෙස සමගින්, එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම වෙළඳ හවුල්කරුවන්ගෙන් එකක් ලෙස තවමත් පවතී. තීරුබදු ව්‍යුහයේ ඕනෑම සකස් කිරීමක් ඇමෙරිකාවේ රාක්කවල ශ්‍රී ලාංකික භාණ්ඩවල තරඟකාරිත්වයට සෘජුවම බලපාන බැවින්, ස්ථානීය ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව තුළ එක්සත් ජනපදයේ තීරණය සමීපව අධීක්ෂණය කරන කරුණක් බවට පත් විය.

රටේ අපනයනකරුවන්ගේ සංගමය මෙම පියවරට සාදරයෙන් පිළිගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය දිගු වසර ගණනාවක් පුරා සිදු වූ සැලකිය යුතු මූල්‍ය දුෂ්කරතාවලින් අනතුරුව ප්‍රකෘතිමත් වීමට හා ස්ථාවර වීමට කටයුතු කරන මෙවන් කාලයක, ස්ථානීය නිෂ්පාදකයින් හා නිෂ්පාදකයින්ට ඇමෙරිකා වෙළඳපොළේ තම ස්ථාවරය ශක්තිමත් කිරීමට මෙම සංවර්ධනය ඉවහල් වනු ඇතැයි විශ්වාසය ප්‍රකාශ කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශයට ඇති ඇඟවීම්

කර්මාන්ත නියෝජිතයින් පෙන්වා දුන්නේ, තීරුබදු තීරණය එක්සත් ජනපද ගැනුම්කරුවන්ගෙන් ලැබෙන ඇණවුම් ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමේ දොරට විවෘත කළ හැකි අතර, එය රට සඳහා වැඩි විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වලට හේතු විය හැකි බවයි. අපනයන වර්ධනය ආර්ථික ප්‍රකෘතිය ලබා ගැනීමේ උපාය මාර්ගයේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ තබා ඇති ජාතියකට, එවැනි සංවර්ධනයන් සැලකිය යුතු බරක් දරයි.

  • ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායමේ සැලකිය යුතු කොටසක් සඳහා වගකිව යුතු ඇඳුම් හා රෙදිපිළි අංශය, වැඩිදියුණු වූ තීරුබදු තත්ත්ව වලින් සෘජුවම ප්‍රතිලාභ ලැබීමට නියමිතය.
  • කුළුබඩු, සැකසූ ආහාර සහ රබර් පදනම් නිෂ්පාදන වැනි විශේෂ ප්‍රවර්ගවල කුඩා අපනයනකරුවන්ට ද ඇමෙරිකා ආනයනකරුවන්ගෙන් අලුත් උනන්දුවක් ලැබිය හැකිය.
  • වැඩිදියුණු වූ වෙළඳ තත්ත්ව රට පුරා අපනයන හා සම්බන්ධ කර්මාන්ත තුළ රැකියා රඳවා ගැනීමට සහ නිර්මාණය කිරීමට සහාය විය හැකිය.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය කරා යන මාර්ගය ගමන් කරමින් සිටින විට, එක්සත් ජනපදය වැනි ප්‍රධාන වෙළඳ හවුල්කරුවන්ගෙන් ලැබෙන හිතකර සංඥා තීරණාත්මක ගොඩනැගිලි කොටස් ලෙස දැකේ. අපනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ ධනාත්මක ප්‍රතිචාරය, වැඩිදියුණු වූ වෙළඳ සබඳතා රටේ පවතින ප්‍රකෘතිය ලබා ගැනීමේ උත්සාහයන්ට අර්ථවත් ලෙස දායක වනු ඇතැයි ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව තුළ ඇති පුළුල් අශාවක් පිළිබිඹු කරයි.

නවීකරණය කරන ලද තීරුබදු පරිසරය ඉදිරිපත් කරන ප්‍රතිලාභ උපරිම කිරීමට සහ ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට නිසිලෙස සූදානම් කිරීම සඳහා නිලධාරීන් හා කර්මාන්ත නායකයින් අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ තවදුරටත් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික උරුමය දරන මැකෝරි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260කට අධික කොටස් සම්භාරයක් සමඟ විශ්‍රාම ගැනීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික උරුමය දරන මැකෝරි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260කට අධික කොටස් සම්භාරයක් සමඟ විශ්‍රාම ගැනීමට සූදානම්

ගෝලීය මූල්‍ය ශක්තිමත් ආයතනයක් වන මැකෝරි සමූහයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ලෙස නායකත්වය දැරූ ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති ෂෙමාරා වික්‍රමනායක,…

24 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ රුපියල් බිලියන 197ක් අයවැය අතිරික්තයක් වාර්තා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ රුපියල් බිලියන 197ක් අයවැය අතිරික්තයක් වාර්තා කරයි

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ රුපියල් බිලියන 197ක් වූ දුර්ලභ හා වැදගත් අයවැය අතිරික්තයක් වාර්තා කර ඇති අතර, නවීන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදවලින්…

24 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක සීමා නිර්ණය කොමිසමට නව සභාපති හා සාමාජිකයන් පත් කරයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක සීමා නිර්ණය කොමිසමට නව සභාපති හා සාමාජිකයන් පත් කරයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක සීමා නිර්ණය කොමිසමට සැලකිය යුතු පත්වීමක් සිදු කරමින්, එම ආයතනයේ නව සභාපති හා සාමාජිකයා ලෙස එම්. කේ. සමන් ශ්‍රී රත්නායකව නම් කර ඇති…

24 Jul 2026 Discuss