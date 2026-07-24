ශ්රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ රුපියල් බිලියන 197ක් අයවැය අතිරික්තයක් වාර්තා කරයි
ශ්රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ රුපියල් බිලියන 197ක් වූ දුර්ලභ හා වැදගත් අයවැය අතිරික්තයක් වාර්තා කර ඇති අතර, නවීන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදවලින් එකක් අත්විඳි රටේ ආර්ථික ය立直 ගැනීමේ ක්රියාවලියේ සැලකිය යුතු이정표ලකුණ ලෙස ඉතිහාසගත වේ.
ඓතිහාසික හැරවුම් ලක්ෂ්යයක්
දිවයිනේ රාජ්ය මූල්ය ක්ෂේත්රය නාටකාකාර ලෙස ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බවට මෙය සාක්ෂි දරන අතර, 2022 වර්ෂයේ ඇති වූ විනාශකාරී ආර්ථික කඩා වැටීමෙන් පසු ශ්රී ලංකාව සිය රාජ්ය මූල්ය ප්රතිසංස්කරණය කර ගැනීමට දිගටම කටයුතු කරයි. එම අර්බුදය හේතුවෙන් ඉන්ධන, ඖෂධ හා අත්යවශ්ය භාණ්ඩ දැඩි හිඟයකට ලක් වූ අතර, අවසානයේ රජය ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ණය සහාය වැඩසටහනක් ඉල්ලා සිටීමට බල කෙරිණි.
රජයේ ආදායම වියදම ඉක්මවා යාම ලෙස හඳුන්වන අයවැය අතිරික්තයක් වාර්තා කිරීම ශ්රී ලංකාවට දුර්ලභ ජයග්රහණයක් ලෙස සැලකේ. අඛණ්ඩ දශක ගණනාවක් තිස්සේ නිරන්තර අයවැය හිඟයන්ට මුහුණ දී ආ රටක් ලෙස, මූල්ය වර්ෂයක පළමු මාස පහ තුළදීම මෙවැනි අතිරික්තයක් ලබා ගැනීම, දැනට ක්රියාත්මක රාජ්ය මූල්ය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්රයත්නවල ගැඹුර විදහා දක්වයි.
රාජ්ය මූල්ය විනයේ සංඥා
ශ්රී ලංකාවේ IMF දීර්ඝ කාලීන අරමුදල් පහසුකම් ගිවිසුමේ ප්රධාන අවශ්යතාවයක් වන රාජ්ය මූල්ය විනයට රජය කැපවී සිටින බවේ ධනාත්මක දර්ශකයක් ලෙස විශ්ලේෂකයන් හා නිරීක්ෂකයන් මෙම වර්ධනය තක්සේරු කිරීමට ඉඩ ඇත. බදු ආදායම් එකතු කිරීම වර්ධනය කරමින් රාජ්ය වියදම් දැඩි ලෙස පාලනය කිරීම, ආර්ථික ස්ථාවරීකරණ උපාය මාර්ගයේ කේන්ද්රීය කොටස ලෙස ක්රියා කරයි.
මෑත වසරවලදී හඳුන්වා දෙන ලද වැඩිදියුණු කළ බදු අනුකූලතා හා එකතු කිරීමේ ක්රමෝපායන් ඇතුළු රජයේ ආදායම් බලගැන්වීමේ දියුණුවත්, රාජ්ය වියදම් දැඩිව කළමනාකරණය කිරීමත් මෙම අතිරික්ත සංඛ්යාව මගින් පිළිබිඹු වේ. දිගු කලක් රාජ්ය මූල්ය ව්යුහය කෙලෙසා ගත් රාජ්ය ආදායම් කාන්දු වීම් අවම කර බදු පදනම පුළුල් කිරීමට ශ්රී ලංකාවේ ආදායම් බලධාරීන් දැඩි පීඩනයකට ලක්ව සිටිති.
සීමිත ශුභවාදය
අතිරික්තය දිරිදායක සංඥාවක් ලෙස පිළිගනු ලබන මුත්, සම්පූර්ණ මූල්ය වර්ෂය පුරාම මෙම කාර්ය සාධනය පවත්වා ගැනීම අභියෝගයක් ලෙස ආර්ථික විශේෂඥයන් අවධාරණය කරති. ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය ණය බර තවමත් විශාල වන අතර, ණය ගෙවීමේ බැඳීම් රාජ්ය මූල්ය ක්ෂේත්රයට දිගටම සැලකිය යුතු පීඩනයක් එල්ල කරයි.
- ශ්රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ රුපියල් බිලියන 197ක අයවැය අතිරික්තයක් වාර්තා කළේය.
- ඓතිහාසිකව හිඟ අයවැය රටාවකින් සැලකිය යුතු ලෙස හැරී ගැනීමක් ලෙස මෙම අතිරික්තය නිරූපණය වේ.
- රාජ්ය මූල්ය ශක්තිමත් කිරීම ශ්රී ලංකාවේ IMF ප්රකෘතිමත් කිරීමේ වැඩසටහනේ මූලික කොන්දේසියක් ලෙස පවතී.
- ආදායම් වැඩිදියුණු කිරීම් හා වියදම් පාලනය, අතිරික්තයේ ප්රධාන හේතු සාධක ලෙස හඳුනා ගනු ලැබේ.
2022 අර්බුදය අතරතුර පෙට්රල් සඳහා දිගු පෝළිම්වල රැඳී සිටීමට, ඉහළ ගිය ආහාර මිල ගණන් දරා ගැනීමට හා දිගු විදුලිය කප්පාදු ඉවසා ගැනීමට සිදු වූ සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට, රටේ ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය ගමන් ගන්නා ගතිය සනාථ කරන සහතිකයක් ලෙස මෙම රාජ්ය මූල්ය이정표ලකුණ ක්රියා කරයි — සම්පූර්ණ ප්රකෘතිමත් වීමේ මඟ තවමත් දිගු හා දුෂ්කර වුවත්.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.