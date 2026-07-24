ශ්රී ලාංකික උරුමය දරන මැකෝරි ප්රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්රමනායක ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260කට අධික කොටස් සම්භාරයක් සමඟ විශ්රාම ගැනීමට සූදානම්
ගෝලීය මූල්ය ශක්තිමත් ආයතනයක් වන මැකෝරි සමූහයේ කළමනාකාර අධ්යක්ෂ හා ප්රධාන විධායක නිලධාරිනී ලෙස නායකත්වය දැරූ ශ්රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති ෂෙමාරා වික්රමනායක, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260කට අධික කොටස් ද්රව්යමය වත්කමක් රැගෙන සිය තනතුරෙන් විශ්රාම ගැනීමට නියමිතය.
ගෝලීය මූල්ය දැවැන්තයෙකුගේ සිරකළ නිලධාරිනියක්
මැකෝරි සමූහය තුළ වික්රමනායකගේ නායකත්ව කාලය ක්රාන්තිකාරී ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ. ඇය 2018 වර්ෂයේ සිඩ්නි මූලස්ථාන කරගත් වත්කම් කළමනාකරණ හා මූල්ය සේවා සමූහයේ නායකත්වය භාරගත් අතර, ගෝලීය මූල්ය කර්මාන්තයේ වඩාත්ම කැපී පෙනෙන කාන්තා ප්රධාන විධායක නිලධාරිනියන් අතරට එක් විය. ඇගේ නායකත්වය යටතේ ආයතනය සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලබා ගත් අතර, ලෝකයේ ප්රමුඛතම යටිතල පහසුකම් හා වත්කම් කළමනාකරණ ශක්තිමත් ආයතනයක් ලෙස මැකෝරිගේ කීර්තිය තහවුරු කරන ලදී.
ඇගේ විශ්රාමය ඇය යටතේ සාර්ථකව ඉදිරියට ගිය ආයතනය සඳහා එක් යුගයක් අවසන් කරයි. මෙම නිවේදනය ඕස්ට්රේලියාවේ පමණක් නොව ශ්රී ලංකාවේද සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබා ගෙන ඇත — ජාත්යන්තර මූල්ය ක්ෂේත්රයේ ඉහළම ස්ථානයට ළඟා වූ ශ්රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති ෂෙමාරාගේ ජය ගැනීම් ගැන බොහෝ දෙනෙක් ආඩම්බර වෙති.
දශක ගණනාවක් පුරා ගොඩ නැගූ අසාමාන්ය පෞද්ගලික සම්පතක්
ඇගේ සේවා නිවාඩුවේ වඩාත් කැපී පෙනෙන අංශය වන්නේ මැකෝරි සමූහයේ ඇය හිමිකරගත් කොටස් ප්රමාණයයි; එය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260 ඉක්මවන බව වාර්තා වේ. මෙම ගණන, ප්රධාන මූල්ය ආයතනවල ජ්යෙෂ්ඨ විධායක භූමිකාවල සාමාන්ය දීර්ඝකාලීන දිරිගැන්වීමේ ව්යුහයන් සහ ඇය ආයතනය සමඟ සම්බන්ධ වී සිටි වසර පුරා මැකෝරිගේ කොටස් වටිනාකම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගිය බව පිළිබිඹු කරයි.
වික්රමනායක 1987 දී මැකෝරි ආයතනයට එක් වූ අතර, ඉහළම තනතුරට පත් වීමට පෙර දශක තුනකට අධික කාලයක් ඒ ශ්රේණිවල ඉහළට නැගුණාය. ඇගේ ගැඹුරු ආයතනික දැනුම හා උපාය මාර්ගික ශූරත්වය, ගෝලීය යටිතල පහසුකම් ආයෝජනයේ ආධිපත්යශීලී බලවේගයක් ලෙස මැකෝරි ස්ථානගත කිරීමට හේතු වූ බව පුළුල් ලෙස ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවේ ආඩම්බරය
ශ්රී ලංකාවට, වික්රමනායකගේ වෘත්තීය ජීවිතය දිගු කලක් තිස්සේ ජාතික ආඩම්බරයේ ප්රභවයක් ලෙස සේවය කර ඇත. ශ්රී ලාංකික දෙමාපියන්ගෙන් උපන් ඇය, ගෝලීය වේදිකාවේ ස්වකීය සලකුණ තැබූ ප්රවාසික වෘත්තිකයන්ගේ පරම්පරාවක් නියෝජනය කරයි. ශ්රී ලාංකික දක්ෂතාව සහ ජාත්යන්තර ව්යාපාර හා මූල්ය කවයන්හිදී ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ හැකියාව පිළිබඳ සාකච්ඡාවල ඇගේ සාර්ථකත්වයේ කතාව නිතර උපුටා දක්වා ඇත.
ඇය විශ්රාමයට සූදානම් වන විට, ගෝලීය මූල්ය ලෝකය පුරා කාන්තාවන් සඳහා හා ශ්රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති වෘත්තිකයන් සඳහා සිදු කළ හැකිය යන්න නැවත අර්ථ දැක්වූ වෘත්තීය ජීවිතයක් හඳුනාගනිමින් ශ්රද්ධාංජලී ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉදිරියේ කුමක් ද?
මැකෝරි සමූහය නායකත්ව සංක්රාන්තිය සම්බන්ධ තොරතුරු නියමිත වේලාවට නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඇගේ継承යකු කවරෙක්ද සහ භාරදීමේ කාල රාමුව කෙබඳුද යන්න, ඇය නායකත්වය දැරූ සංවිධානයේ ප්රමාණය හා උපාය මාර්ගික සංකීර්ණතාව හේතුවෙන් ආයෝජකයන් හා කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටිනු ඇත.
වික්රමනායකගේ විශ්රාමය, මැකෝරිට පමණක් නොව ලෝකයේ ශ්රී ලාංකික විශිෂ්ඨත්වයේ පුළුල් ආඛ්යානයට ද, ඉතාමත් කැපී පෙනෙන පරිච්ඡේදයකට තිතක් තබයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.