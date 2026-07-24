Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක සීමා නිර්ණය කොමිසමට නව සභාපති හා සාමාජිකයන් පත් කරයි

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනාධිපති දිසානායක සීමා නිර්ණය කොමිසමට නව සභාපති හා සාමාජිකයන් පත් කරයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක සීමා නිර්ණය කොමිසමට සැලකිය යුතු පත්වීමක් සිදු කරමින්, එම ආයතනයේ නව සභාපති හා සාමාජිකයා ලෙස එම්. කේ. සමන් ශ්‍රී රත්නායකව නම් කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව පුරා මැතිවරණ සීමා නිර්ණය කිරීමේ වගකීම දරන මෙම ආයතනයට නව දිශානතියක් ලැබෙනු ඇතැයි සංඥා කෙරේ.

නායකත්වයේ නව පිවිසුමක්

සීමා නිර්ණය කොමිසමේ සභාපතිවරයා ලෙස රත්නායකව පත් කිරීම, ජනාධිපති දිසානායක බලයට පත්වීමෙන් පසු සිදු කළ කැපී පෙනෙන ආයතනික පියවරයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකේ. සීමා නිර්ණය කොමිසම රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාවලියේ තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරන අතර, දූපතේ සියලු කලාපවල ඡන්දදායකයන්ට සාධාරණ හා සමාන නියෝජනයක් සහතික කිරීම සඳහා මැතිවරණ සීමා සමාලෝචනය කිරීම හා නැවත සකස් කිරීම එහි රාජකාරිය වේ.

සීමා නිර්ණය කොමිසමේ වැදගත්කම

සීමා නිර්ණය කොමිසම විසින් සිදු කරනු ලබන කාර්යය, ජාතික මෙන්ම පළාත් මට්ටමින් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන භූ දර්ශනය හැඩ ගැසෙන ආකාරයට සෘජු බලපෑමක් ඇති කරයි. කොමිසම විසින් ගනු ලබන තීරණ පාර්ලිමේන්තුවේ හා පළාත් පාලන ආයතනවල ආසන බෙදා හැරීමට බලපෑ හැකි බැවින්, කොමිසමේ සංයුතිය හා නායකත්වය ජනතාවගේ විශේෂ අවධානයට ලක්වන කාරණාවක් වේ.

නව සභාපතිවරයා සමගම නව සාමාජිකයන් ද කොමිසමට එක් කෙරෙන මේ අවස්ථාවේ, රටේ ප්‍රධාන සාකච්ඡා මාතෘකාවක් ව පවතින මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් නැවත සංවිධානය කරන ලද කොමිසම නව ජවයකින් හා අවධානයකින් සිය කාර්යභාරය ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

කොමිසමට පත් කරන ලද අතිරේක සාමාජිකයන්ගේ හඳුනාගැනීම් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර මෙම වාර්තාව සකස් කරන අවස්ථාව වන විට ලබා ගත නොහැකි විය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යුක්ති අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේදී පරාජයට Sinhala

යුක්ති අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේදී පරාජයට

යුක්ති හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද අවිශ්වාස යෝජනාව බ්‍රහස්පතින්දා (24) පාර්ලිමේන්තු මහලේදී පරාජයට පත් වූ අතර, එමගින්…

24 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ විනාශ කිරීමට නියමිත මත්ද්‍රව්‍ය තොගය අතර හෙරොයින් කිලෝ 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විනාශ කිරීමට නියමිත මත්ද්‍රව්‍ය තොගය අතර හෙරොයින් කිලෝ 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්

හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඇතුළු සැලකිය යුතු මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් ජනවාරි 25 වැනි සෙනසුරාදා විනාශ කිරීමට නියමිත අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය…

24 Jul 2026 Discuss
කොළඹ වරාය නගර ඝාතන විමර්ශනයේ චීන ට්‍රයඩ් සම්බන්ධතා මතුවේ Sinhala

කොළඹ වරාය නගර ඝාතන විමර්ශනයේ චීන ට්‍රයඩ් සම්බන්ධතා මතුවේ

උසස් මට්ටමේ ඝාතනයක් හා සම්බන්ධ යටි ලෝක සම්බන්ධතා අනාවරණ වේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ වරාය නගරය හා සම්බන්ධ ඝාතන නඩුවකට භීතිජනක නව මානයක් එක් වී ඇති අතර, විමර්ශකයින්…

24 Jul 2026 Discuss