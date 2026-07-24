ජනාධිපති දිසානායක සීමා නිර්ණය කොමිසමට නව සභාපති හා සාමාජිකයන් පත් කරයි
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක සීමා නිර්ණය කොමිසමට සැලකිය යුතු පත්වීමක් සිදු කරමින්, එම ආයතනයේ නව සභාපති හා සාමාජිකයා ලෙස එම්. කේ. සමන් ශ්රී රත්නායකව නම් කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව පුරා මැතිවරණ සීමා නිර්ණය කිරීමේ වගකීම දරන මෙම ආයතනයට නව දිශානතියක් ලැබෙනු ඇතැයි සංඥා කෙරේ.
නායකත්වයේ නව පිවිසුමක්
සීමා නිර්ණය කොමිසමේ සභාපතිවරයා ලෙස රත්නායකව පත් කිරීම, ජනාධිපති දිසානායක බලයට පත්වීමෙන් පසු සිදු කළ කැපී පෙනෙන ආයතනික පියවරයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකේ. සීමා නිර්ණය කොමිසම රටේ ප්රජාතන්ත්රවාදී ක්රියාවලියේ තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරන අතර, දූපතේ සියලු කලාපවල ඡන්දදායකයන්ට සාධාරණ හා සමාන නියෝජනයක් සහතික කිරීම සඳහා මැතිවරණ සීමා සමාලෝචනය කිරීම හා නැවත සකස් කිරීම එහි රාජකාරිය වේ.
සීමා නිර්ණය කොමිසමේ වැදගත්කම
සීමා නිර්ණය කොමිසම විසින් සිදු කරනු ලබන කාර්යය, ජාතික මෙන්ම පළාත් මට්ටමින් ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන භූ දර්ශනය හැඩ ගැසෙන ආකාරයට සෘජු බලපෑමක් ඇති කරයි. කොමිසම විසින් ගනු ලබන තීරණ පාර්ලිමේන්තුවේ හා පළාත් පාලන ආයතනවල ආසන බෙදා හැරීමට බලපෑ හැකි බැවින්, කොමිසමේ සංයුතිය හා නායකත්වය ජනතාවගේ විශේෂ අවධානයට ලක්වන කාරණාවක් වේ.
නව සභාපතිවරයා සමගම නව සාමාජිකයන් ද කොමිසමට එක් කෙරෙන මේ අවස්ථාවේ, රටේ ප්රධාන සාකච්ඡා මාතෘකාවක් ව පවතින මැතිවරණ ප්රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් නැවත සංවිධානය කරන ලද කොමිසම නව ජවයකින් හා අවධානයකින් සිය කාර්යභාරය ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
කොමිසමට පත් කරන ලද අතිරේක සාමාජිකයන්ගේ හඳුනාගැනීම් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර මෙම වාර්තාව සකස් කරන අවස්ථාව වන විට ලබා ගත නොහැකි විය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.