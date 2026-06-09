රැපර් ශිල්පියා අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයා රජයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරයි — එය NPP ගේ පොරොන්දු කඩකිරීමක් බව පවසයි
දෙමළ රැපර් ශිල්පියෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන රඳවාතබාගැනීම, බලයට පත්වීමට පෙර පාලක ජාතික ජනබල රජය දුන් පොරොන්දුවලට කෙලින්ම පටහැනි බව දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකු තියුණු ලෙස විවේචනය කර ඇත.
කඩකළ ප්රතිශ්රුතීන් පිළිබඳ මන්ත්රීවරයා අනතුරු අඟවයි
මෙම රඳවාගැනීම, සංහිඳියාව, ප්රජාතාන්ත්රික නිදහස සහ පෙර ආණ්ඩුවල අධිකාරවාදී ක්රියාවලින් ඉවත්වීම පිළිබඳ NPP ගේ පොරොන්දු කෙරෙහි ප්රවේශමින් හෝ විශ්වාසය තැබූ උතුර හා නැගෙනහිර දෙමළ ප්රජාවන්ට කලකිරවන පණිවිඩයක් යවන බව 해당 මන්ත්රීවරයා දැඩි කනස්සල්ලෙන් ප්රකාශ කළේය.
සංගීතය හා වාචික ප්රකාශනය මාධ්යය කරගත් කලාකරුවෙකු රඳවාගැනීම ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් නිදහස 후퇴කිරීමක් බවත්, මැතිවරණ ව්යාපාරය අතරතුර ගත් ප්රතිශ්රුතීන්ගේ සාරය ගරු කිරීමට වත්මන් රජය අදහස් කරන්නේ ද යන්න පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කරන බවත් ඒ මන්ත්රීවරයා තර්ක කළේය.
කලාත්මක නිදහස හා දේශපාලන හිරිහැර පිළිබඳ සැලකිලිමත්භාවය
දෙමළ කලාකරුවන් හා ක්රියාකාරිකයන්ගේ අදහස් ප්රකාශ කිරීමේ නිදහස පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්නයට මෙම සිද්ධිය අවධානය යොමු කර ඇති අතර, සංස්කෘතික පෞද්ගලිකත්වයන්ට එරෙහිව ගනු ලබන දඬුවම් ක්රියාමාර්ග, යුද්ධෝත්තර සංවේදී භූ දර්ශනයක් තුළ ගමන් කරන නිර්මාණාත්මක ප්රජාවන් කෙරෙහි වේදනාකාරී බලපෑමක් ඇති කළ හැකි බව විචාරකයෝ පෙන්වා දෙති.
රැපර් ශිල්පියෙකු රඳවාගැනීම හුදෙක් නීතිමය කාරණාවක් නොවේ — මෙම රජය ආරක්ෂාවට සුදුස්සන් ලෙස සලකන්නේ කාටද සහ කාගේ හඬ නිහඬ කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ ද යන්න පිළිබඳ සංඥාවකි.
රඳවාගෙන සිටින පුද්ගලයා නිදහස් කර, ස්වකීය ස්ථාවරය නැවත සලකා බලන ලෙස දෙමළ මන්ත්රීවරයා රජයෙන් ඉල්ලා සිටි අතර, එවැනි ක්රියාවන් දෙමළ ප්රජාවන් හා කොළඹ මධ්යම රජය අතර ඓතිහාසිකව පවතින අවිශ්වාසය තවදුරටත් ගැඹුරු කිරීමේ අවදානමක් ඇති බව ද අනතුරු ඇඟවීය.
රජය තවමත් නිල වශයෙන් ප්රතිචාර දක්වා නැත
මෙම වාර්තාව සකස් කරන විට, NPP පරිපාලනය මන්ත්රීවරයාගේ ප්රකාශයන්ට නිල වශයෙන් ප්රසිද්ධ ප්රතිචාරයක් දක්වා නොතිබුණි. රජය මෙම තත්ත්වය හසුරවන ආකාරය, දිවයිනේ සුළුතර ප්රජාවන් අතර එහි විශ්වසනීයත්වයට පුළුල් ඇඟවුම් ඇති කළ හැකි බව දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
දෙමළ නීති立法කරුවන් නිල නාලිකා හරහා මෙම කාරණය තවදුරටත් ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන බව පෙන්නුම් කරමින්, ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු සාකච්ඡාවලදී මෙම සිද්ධිය ඉස්මතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.