Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ආසියානු සයිබර් වංචා ජාල නව රැකවරණ සොයන විට ශ්‍රී ලංකාව අවධානයට ලක් වෙයි

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ආසියානු සයිබර් වංචා ජාල නව රැකවරණ සොයන විට ශ්‍රී ලංකාව අවධානයට ලක් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව, අග්නිදිග ආසියාවේ සිය සාම්ප්‍රදායික කොටස්වලින් තල්ලු කරනු ලැබූ නවීන සයිබර් වංචා ජාලයන් සඳහා නව මෙහෙයුම් කඳවුරක් බවට පත්වෙමින් ඇති බව Bloomberg විසින් ප්‍රකාශිත වාර්තාවක් පෙන්වා දෙයි.

කාම්බෝජයෙන් සිදු වන පලායාම නැවත පිහිටීමට හේතු වෙයි

කාම්බෝජයේ කුප්‍රකට වංචා සංකීර්ණ ඉලක්ක කරගත් දැඩි කළමනාකරණ මෙහෙයුම් හේතුවෙන් අපරාධ කල්ලි සිය වංචා මෙහෙයුම් ඉදිරියට ගෙන යෑමට විකල්ප ස්ථාන සොයා ගැනීමට බල කෙරී ඇත. බුද්ධි අංශ හා විමර්ශන වාර්තා දැන් ශ්‍රී ලංකාව එම ජාලයන් ඇදී එන ගමනාන්ත අතරට ඇතුළත් බව පෙන්වා දෙන අතර, සංවිධිත කණ්ඩායම් දිවයිනේ වෙරළාශ්‍රිත නිවාඩු නිකේතනවල හා වාණිජ කාර්යාල ගොඩනැගිලිවල නිහඬව ස්ථාපිත වෙමින් සිටිති.

මෙම වංචා මෙහෙයුම්වලට සම්බන්ධ කරුණු

මෙම අපරාධ ව්‍යාපාර සාමාන්‍යයෙන් විශාල පරිමාණ මාර්ගගත වංචාවන් සමඟ සම්බන්ධ වන අතර, "pig butchering" ලෙස හඳුන්වන වංචාද ඒ අතර වේ. එහිදී ගොදුරු වන්නන් සති හෝ මාස ගණනක් තිස්සේ රවටා වංචාකාරී ගුප්ත මුදල් ආයෝජනවලට යොමු කරවනු ලැබේ. මෙහෙයුම් බොහෝ විට ජාලයේ හසු වූ පුද්ගලයන් හිංසාවේ තර්ජනය යටතේ වංචාකරුවන් ලෙස වැඩකරන සංකීර්ණ ස්ථානවලින් පාලනය කෙරේ.

  • ගොදුරු වන්නන් ව්‍යාජ ආදර සම්බන්ධතා හෝ ආයෝජන අවස්ථා මගින් ළුහුබැඳ ගනු ලැබේ
  • සංකීර්ණ ස්ථාන ඇතුළත සේවකයන් බොහෝ විට ස්වයංවම මිනිස් ජාවාරමේ ගොදුරු බවට පත් වූවන් වේ
  • මෙහෙයුම්වලට අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව පමණක් ප්‍රමාණවත් වන බැවින් ස්ථාන මාරු කිරීම සාපේක්ෂව සරල කාර්යයකි
  • නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පීඩනය තීව්‍ර වන සෑම අවස්ථාවකදීම කල්ලි ඓතිහාසිකව කඳවුරු මාරු කර ඇත

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා කනස්සල්ලට කරුණු

2022 ව්‍යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු සිය ජාත්‍යන්තර කීර්තිය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට හා විදේශ ආයෝජන誘ආකර්ෂණය කරගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, රටේ භූමිය තුළ එවැනි ජාලයන් මතු වීම ගෞරවනීය ජාත්‍යන්තර තත්ත්වයටත් පුරවැසියන්ටත් බරපතල අවදානම් ඇති කරයි.

දිවයිනේ සෞන්දර්යාත්මක වෙරළාශ්‍රිත ප්‍රදේශ හා සාපේක්ෂව ප්‍රවේශ විය හැකි වාණිජ අවකාශ, නෛතික ව්‍යාපාර රූපයකින් සිය කටයුතු සඟවාගන්නා මෙම අපරාධ කණ්ඩායම් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

නැගී එන ජාලයන් සම්පූර්ණයෙන් ස්ථාවර වීමට පෙර ඒවා හඳුනාගෙන විනාශ කිරීමට බලධාරීන් ඉක්මනින් ක්‍රියා නොකළහොත් ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය අපරාධ පරිසර පද්ධතියකට ඡේද විය හැකි අවදානමක් ඇත.

කලාපීය පීඩනය වංචා භූ දර්ශනය නැවත හැඩගස්සයි

කාම්බෝජය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සයිබර් වංචා සංකීර්ණවල කලාපීය කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස හඳුනාගෙන තිබූ අතර, විශේෂයෙන් Sihanoukville වැනි මායිම් නගරවල එය ප්‍රකට විය. ගොදුරු වූවන් අතර අතිමහත් ප්‍රමාණයක් සිටි චීන ජාතිකයන් ඇතුළු ජාත්‍යන්තර පීඩනය හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මැදිහත්වීම් හේතුවෙන් කාම්බෝජ බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම් තීව්‍ර කොට ප්‍රධාන සංකීර්ණ කිහිපයක් විසුරුවා හරිනු ලැබිණි.

එහෙත් ප්‍රවීණයන් අනතුරු අඟවන්නේ, එවැනි මෙහෙයුම් ජාලයන් සම්පූර්ණයෙන් තුරන් කිරීම කලාතුරකින් සිදු වන බවයි. ඒ වෙනුවට, අපරාධ සංවිධාන අනුවර්තනය වී සංක්‍රමණය වෙමින්, දුර්වල අධීක්ෂණය, දූෂණ අවදානම් හෝ සයිබර් අපරාධ නීති රාමුවේ හිදැස් ඇති රටවල් සොයා ගනිති.

හදිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමේ 촉촉촉ඉල්ලීම

ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් හා මිනිස් ජාවාරමට එරෙහිව කටයුතු කරන සංවිධාන, ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන හා ප්‍රතිපත්ති立案 立案 සම්පාදකයන් මෙම සිදුවීම අතිශය බරපතල ලෙස සලකා ගැනීම පිළිබඳව ඉල්ල

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තරුෂි අභිෂේකාගේ රන් ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාංගනය නව මිදුමකට රැගෙයයි Sinhala

තරුෂි අභිෂේකාගේ රන් ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාංගනය නව මිදුමකට රැගෙයයි

තරුෂි අභිෂේකා රන් පදක්කම දිනාගනිමින් සිය දිදුලන දක්ෂතාවය ඉදිරිපත් කළ අතර, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාංගනය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වූ මෙම ජයග්‍රහණය රට පුරා ජාතික…

09 Jun 2026 Discuss
වසර 23ක් අවසන් කරමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හිදී ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික එක්දින තරග මාලා ජයක් ලබා ගනී Sinhala

වසර 23ක් අවසන් කරමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හිදී ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික එක්දින තරග මාලා ජයක් ලබා ගනී

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක් වසර 23කට පසු පළමු වතාවට වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පොළොවේ එක්දින තරග මාලාවක් ජය ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වූ අතර, ලෝක වේදිකාවේ…

09 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය සහ රුසියාවෙන් පැමිණෙන සංචාරකයන් ගණන නව උසකට — ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක වාර්තා බිඳ දමයි Sinhala

ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය සහ රුසියාවෙන් පැමිණෙන සංචාරකයන් ගණන නව උසකට — ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක වාර්තා බිඳ දමයි

ශ්‍රී ලංකාව දැන් ප්‍රබල සංචාරක වර්ධනයක රැල්ලක් මත ගමන් කරමින් සිටින අතර, කලාපීය තරඟකරුවන් සහ ක්ෂේත්‍ර විශ්ලේෂකයන්ගේ අවධානය දිනාගත් අතිතක් නොතිබූ සංචාරක…

09 Jun 2026 Discuss