ශ්රී ලංකාව රටවල් 40ක පුරවැසියන්ට සංචාරක වීසා ගාස්තු අහෝසි කරමින් සාහසික සංචාරක ප්රවර්ධන පියවරක් ගනී
වැඩිවන විදේශීය සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට රජයේ පියවර
වසර ගණනාවක් පුරා පැවති ආර්ථික කැලඹිලි අතරතුර දිරාපත් වූ සංචාරක ක්ෂේත්රය පුනර්ජීවනය කර ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් වැදගත් ප්රතිපත්ති තීරණයක් ලෙස, ශ්රී ලංකාව රටවල් 40කින් පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා සංචාරක වීසා ගාස්තු සමස්තයක් ලෙස අහෝසි කිරීමට තීරණය කර ඇත.
සංචාරකයින් ගේ පැමිණීම වර්ධනය කිරීමේ උපායමාර්ගික ප්රයත්නය
ශ්රී ලංකාව ගමනාන්තයක් ලෙස සලකා බලන විභව සංචාරකයින්ට මුහුණ දීමට සිදුවන ප්රධාන මූල්ය බාධකවලින් එකක් ඉවත් කිරීම මෙම ගාස්තු අහෝසි කිරීමේ අරමුණ වේ. තෝරාගත් රටවල් 40ක පුරවැසියන්ට වීසා ගාස්තු ඉවත් කිරීම හරහා, ගෝලීය සංචාර සිතියමේ ශ්රී ලංකාව වඩාත් තරඟකාරී හා ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් බවට පත් කිරීමට රජය අපේක්ෂා කරයි.
සංචාරක ව්යාපාරය ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල ඉතාමත් ප්රධාන මූලාශ්රයක් ව පවතින අතර, ක්ෂේත්රයේ යථා තත්ත්වයට පත්වීම හා දිගුකාලීන වර්ධනය ත්වරණය කිරීම සඳහා බලධාරීන් ක්රියාශීලීව ප්රතිපත්ති අනුගමනය කරමින් සිටිති.
සංචාරකයින්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
නියම කරන ලද රටවල සුදුසුකම් ලත් සංචාරකයින්ට ශ්රී ලංකාවට ඇතුළු වීමේ අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේදී සාමාන්ය සංචාරක වීසා ගාස්තුව ගෙවීමට ඇති බැඳීම ඉවත් කෙරේ. මෙම පියවර හේතුවෙන් අපේක්ෂා කෙරෙන ප්රතිඵල:
- විදේශීය සංචාරකයින්ට ශ්රී ලංකා සංචාරයේ සමස්ත වියදම අඩු කිරීම
- ප්රධාන මූලාශ්ර වෙළඳපොළවලින් සංචාරකයින් පැමිණීමේ ප්රමාණය දිරිමත් කිරීම
- දකුණු ආසියාවේ ප්රමුඛ ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්රී ලංකාවේ තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම
- සංචාරක ආදායම මත රඳා පවතින දේශීය ව්යාපාර හා ප්රජාවන්ට සහාය දැක්වීම
සංචාරක ක්ෂේත්රයේ යථා තත්ත්වයට පත්වීම කෙරෙහි අවධානය
2019 ඊස්තර් ඉරිදා ප්රහාරය, ගෝලීය කොවිඩ්-19 වසංගතය සහ රටේ බිහිසුණු ආර්ථික අර්බුදය යන සිදුවීම් නිසා ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ව්යාපාරය මෑත වසරවලදී දරුණු ලෙස打击 ලැබූ අතර, ක්ෂේත්රය ක්රමිකව යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතී. වීසා ගාස්තු අහෝසි කිරීම වැනි මුලපිරීම් මෙම ප්රගතිය ත්වරණය කිරීමට රජය කැපවී සිටින බවට සාක්ෂි දරයි.
සංචාරකයින් සඳහා මූල්ය බාධක ඉවත් කිරීම ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා අර්ථවත් ප්රතිලාභ ලබා දිය හැකි ප්රායෝගික හා දුරදක්නා ගත් පියවරකි.
ක්ෂේත්රයේ පාර්ශ්වකරුවන් හා සංචාරක ක්ෂේත්රයේ ව්යවසායකයින් මෙම නිවේදනය පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉදිරි මාසවලදී සංචාරකයින්ගේ ගණන ස්පර්ශ කළ හැකි ලෙස ඉහළ නැංවීමට ඉවහල් වන ධනාත්මක උත්ප්රේරකයක් ලෙස ඔවුහු එය දකිති. ශ්රී ලංකාවේ පොහොසත් සංස්කෘතික උරුමය, නිර්මල වෙරළ තීරයන් සහ විවිධාංගී වනජීවීන් ගෝලීය අවධානය දිනා ගනිමින් සිටින අතර, නව වීසා ප්රතිපත්තිය ඒ කෙරෙහි ඇති උනන්දුව සැබෑ සංචාරකයින්ගේ පැමිණීමක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට සූදානම් ව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.