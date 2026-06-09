Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව රටවල් 40ක පුරවැසියන්ට සංචාරක වීසා ගාස්තු අහෝසි කරමින් සාහසික සංචාරක ප්‍රවර්ධන පියවරක් ගනී

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව රටවල් 40ක පුරවැසියන්ට සංචාරක වීසා ගාස්තු අහෝසි කරමින් සාහසික සංචාරක ප්‍රවර්ධන පියවරක් ගනී

වැඩිවන විදේශීය සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට රජයේ පියවර

වසර ගණනාවක් පුරා පැවති ආර්ථික කැලඹිලි අතරතුර දිරාපත් වූ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය පුනර්ජීවනය කර ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් වැදගත් ප්‍රතිපත්ති තීරණයක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාව රටවල් 40කින් පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා සංචාරක වීසා ගාස්තු සමස්තයක් ලෙස අහෝසි කිරීමට තීරණය කර ඇත.

සංචාරකයින් ගේ පැමිණීම වර්ධනය කිරීමේ උපායමාර්ගික ප්‍රයත්නය

ශ්‍රී ලංකාව ගමනාන්තයක් ලෙස සලකා බලන විභව සංචාරකයින්ට මුහුණ දීමට සිදුවන ප්‍රධාන මූල්‍ය බාධකවලින් එකක් ඉවත් කිරීම මෙම ගාස්තු අහෝසි කිරීමේ අරමුණ වේ. තෝරාගත් රටවල් 40ක පුරවැසියන්ට වීසා ගාස්තු ඉවත් කිරීම හරහා, ගෝලීය සංචාර සිතියමේ ශ්‍රී ලංකාව වඩාත් තරඟකාරී හා ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් බවට පත් කිරීමට රජය අපේක්ෂා කරයි.

සංචාරක ව්‍යාපාරය ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල ඉතාමත් ප්‍රධාන මූලාශ්‍රයක් ව පවතින අතර, ක්ෂේත්‍රයේ යථා තත්ත්වයට පත්වීම හා දිගුකාලීන වර්ධනය ත්වරණය කිරීම සඳහා බලධාරීන් ක්‍රියාශීලීව ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරමින් සිටිති.

සංචාරකයින්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

නියම කරන ලද රටවල සුදුසුකම් ලත් සංචාරකයින්ට ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වීමේ අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේදී සාමාන්‍ය සංචාරක වීසා ගාස්තුව ගෙවීමට ඇති බැඳීම ඉවත් කෙරේ. මෙම පියවර හේතුවෙන් අපේක්ෂා කෙරෙන ප්‍රතිඵල:

  • විදේශීය සංචාරකයින්ට ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ සමස්ත වියදම අඩු කිරීම
  • ප්‍රධාන මූලාශ්‍ර වෙළඳපොළවලින් සංචාරකයින් පැමිණීමේ ප්‍රමාණය දිරිමත් කිරීම
  • දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛ ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම
  • සංචාරක ආදායම මත රඳා පවතින දේශීය ව්‍යාපාර හා ප්‍රජාවන්ට සහාය දැක්වීම

සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ යථා තත්ත්වයට පත්වීම කෙරෙහි අවධානය

2019 ඊස්තර් ඉරිදා ප්‍රහාරය, ගෝලීය කොවිඩ්-19 වසංගතය සහ රටේ බිහිසුණු ආර්ථික අර්බුදය යන සිදුවීම් නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරය මෑත වසරවලදී දරුණු ලෙස打击 ලැබූ අතර, ක්ෂේත්‍රය ක්‍රමිකව යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතී. වීසා ගාස්තු අහෝසි කිරීම වැනි මුලපිරීම් මෙම ප්‍රගතිය ත්වරණය කිරීමට රජය කැපවී සිටින බවට සාක්ෂි දරයි.

සංචාරකයින් සඳහා මූල්‍ය බාධක ඉවත් කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා අර්ථවත් ප්‍රතිලාභ ලබා දිය හැකි ප්‍රායෝගික හා දුරදක්නා ගත් පියවරකි.

ක්ෂේත්‍රයේ පාර්ශ්වකරුවන් හා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ව්‍යවසායකයින් මෙම නිවේදනය පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉදිරි මාසවලදී සංචාරකයින්ගේ ගණන ස්පර්ශ කළ හැකි ලෙස ඉහළ නැංවීමට ඉවහල් වන ධනාත්මක උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස ඔවුහු එය දකිති. ශ්‍රී ලංකාවේ පොහොසත් සංස්කෘතික උරුමය, නිර්මල වෙරළ තීරයන් සහ විවිධාංගී වනජීවීන් ගෝලීය අවධානය දිනා ගනිමින් සිටින අතර, නව වීසා ප්‍රතිපත්තිය ඒ කෙරෙහි ඇති උනන්දුව සැබෑ සංචාරකයින්ගේ පැමිණීමක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට සූදානම් ව ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සංවිධානාත්මක අපරාධ කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් ඇතුළු සැකකරුවන් දස දෙනෙකු මවුන්ට් ලැවිනියා විශේෂ වැටලීමකින් අත්අඩංගුවට Sinhala

සංවිධානාත්මක අපරාධ කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් ඇතුළු සැකකරුවන් දස දෙනෙකු මවුන්ට් ලැවිනියා විශේෂ වැටලීමකින් අත්අඩංගුවට

භයානක ආයුධ සහ නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය අත්අඩංගුවට ගැනීමෙෙන් අනතුරුව, සංවිධානාත්මක අපරාධ කණ්ඩායමක කතිතාර සාමාජිකයන් ද ඇතුළුව සැකකරුවන් දස දෙනෙකු මවුන්ට්…

09 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව මිලියන ඩොලර් 85ක විදේශ විනිමය වංචාවක් හෙළිදරව් කරයි — ව්‍යාජ ආනයන ගනුදෙනු ආවරණයක් ලෙස භාවිතා වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මිලියන ඩොලර් 85ක විදේශ විනිමය වංචාවක් හෙළිදරව් කරයි — ව්‍යාජ ආනයන ගනුදෙනු ආවරණයක් ලෙස භාවිතා වේ

නීත්‍යානුකූල ආනයන ගනුදෙනු වල වේශය යටතේ රටින් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් බැහැරට ගෙන ගොස් ඇතැයි සැලකෙන, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 85ක් පමණ වටිනා දැවැන්ත විදේශ විනිමය…

09 Jun 2026 Discuss
DMT පිළිබඳ COPA වංචා වාර්තාව නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව ඡන්දය දේ Sinhala

DMT පිළිබඳ COPA වංචා වාර්තාව නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව ඡන්දය දේ

DMT මූල්‍ය අක්‍රමිකතා පරීක්ෂා කිරීම මධ්‍යයේ පාර්ලිමේන්තු යෝජනාව සම්මතයි මෝටර් රථ අධිකාරි දෙපාර්තමේන්තුව (DMT) සම්බන්ධ මූල්‍ය අක්‍රමිකතා පිළිබඳ විස්තර දක්වන…

09 Jun 2026 Discuss