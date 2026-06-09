Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මිලියන ඩොලර් 85ක විදේශ විනිමය වංචාවක් හෙළිදරව් කරයි — ව්‍යාජ ආනයන ගනුදෙනු ආවරණයක් ලෙස භාවිතා වේ

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව මිලියන ඩොලර් 85ක විදේශ විනිමය වංචාවක් හෙළිදරව් කරයි — ව්‍යාජ ආනයන ගනුදෙනු ආවරණයක් ලෙස භාවිතා වේ

නීත්‍යානුකූල ආනයන ගනුදෙනු වල වේශය යටතේ රටින් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් බැහැරට ගෙන ගොස් ඇතැයි සැලකෙන, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 85ක් පමණ වටිනා දැවැන්ත විදේශ විනිමය වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් හෙළිදරව් කර ඇති බව පරීක්ෂණවලින් අනාවරණය වී තිබේ.

ව්‍යාජ ආනයන ආවරණයක් ලෙස යොදා ගැනීම

විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණ සාධාරණීකරණය කිරීම සඳහා ව්‍යාජ හෝ අතිශයෝක්තිමත් ආනයන ලේඛන භාවිතා කිරීම මෙම වංචාකාරී මෙහෙයුමට සම්බන්ධ වූ බව විමර්ශකයින් සොයාගෙන ඇත. සැබෑ වෙළඳ ක්‍රියාකාරකම්වල පෙනුමක් නිර්මාණය කිරීමෙන්, මෙම ක්‍රමය සම්බන්ධ පිරිස් නියාමන අධීක්ෂණයෙන් මිදෙමින් විදේශ රටවලට මුදල් මාරු කිරීමට සමත් වී ඇත.

ඇමෙරිකානු ඩොලර් කෝටි ගණනක් දක්වා විහිදෙන මෙම වංචාවේ පරිමාව මූල්‍ය නියාමකයින් හා නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ආයතනවලට දැඩි සත්‍රාසයක් ඇති කර ඇති අතර, ඔවුන් දැනට නීති විරෝධී මාරු කිරීම්වල සම්පූර්ණ විස්තාරය හඹා යාමටත්, සම්බන්ධ සියලු පාර්ශ්වයන් හඳුනා ගැනීමටත් කටයුතු කරමින් සිටිති.

විදේශ විනිමය සංචිතවලට දරුණු පහරක්

2022 වර්ෂයේ ව්‍යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව තම ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමටත් විදේශ විනිමය සංචිත නැවත ගොඩනැගීමටත් කටයුතු කරමින් සිටින ඉතාමත් සංවේදී අවස්ථාවක මෙම අනාවරණය සිදු වී ඇත. මෙම මට්ටමේ නීති විරෝධී විදේශ විනිමය ගලා යාම රටේ ක්‍රියාත්මක ආර්ථික ය立回 ප්‍රයත්නවලට බරපතළ තර්ජනයක් එල්ල කරයි.

එවැනි ක්‍රම රටේ අමාරුවෙන් උපයාගත් සංචිත ක්ෂය කිරීමට පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින් හා ණය දෙන ආයතන සමඟ විශ්වසනීයත්වය යළි ගොඩනැගීමට ප්‍රයත්න ගන්නා මෙම කාලවකවානුවේ රටේ බැංකු හා වෙළඳ ක්‍රමවලට ඇති විශ්වාසය පළුදු කිරීමටද හේතු වන බව මූල්‍ය විශ්ලේෂකයින් අනතුරු අඟවයි.

බලධාරීන් පූර්ණ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිය බලාත්මක කිරීමේ හා මූල්‍ය නියාමන ආයතන මෙම වංචාව සම්බන්ධයෙන් සවිස්තරාත්මක විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. මෙම ක්‍රමයට සම්බන්ධ ව්‍යක්ති හා ආයතනවල සම්පූර්ණ ජාලය හඳුනා ගැනීමේ අරමුණින් බලධාරීන් බැංකු වාර්තා, ආනයන ලේඛන සහ මූල්‍ය ගනුදෙනු හෝඩිය පරීක්ෂා කරමින් සිටිති.

  • ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 85කට ආසන්න වංචාකාරී විදේශ විනිමය මාරු කිරීම් හඳුනාගෙන ඇත.
  • නීති විරෝධී ගලා යාම වසන් කිරීමට ව්‍යාජ ආනයන ලේඛන භාවිතා කර ඇත.
  • මෙහෙයුමට සම්බන්ධ සියලු දෙනා සොයා ගැනීමට විමර්ශකයින් කටයුතු කරමින් සිටිති.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය තත්ත්වයට මෙම වංචාව බරපතළ පෙරළියක් ලෙස සැලකේ.

මූල්‍ය අපරාධ වලක්වාලීමේ පුළුල් ක්‍රියාමාර්ග

මූල්‍ය අපරාධ, මුදල් විශුද්ධිකරණය හා නීති විරෝධී ප්‍රාග්ධන ගලා යාම වැළැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් දියත් කර ඇති පුළුල් ව්‍යාපෘතියේ කොටසක් ලෙස මෙම නවතම අනාවරණය සැලකේ. ඉදිරියේ දී එවැනි වංචා සිදු නොවන ලෙස වළක්වා ගැනීම සඳහා විදේශ විනිමය ගනුදෙනු නිරීක්ෂණය තීව්‍ර කිරීමටත්, ආනයන මූල්‍යකරණය පිළිබඳ පාලන ක්‍රම දැඩි කිරීමටත් ඇති කැපවීම රජය ප්‍රකාශ කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර舞台 වේදිකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය තහවුරු කිරීමට ප්‍රයත්න ගන්නා මෙකී අවස්ථාවේ, මෙතරම් විශාල වංචාවක් හෙළිදරව් වීම රටේ මූල්‍ය ක්‍රමය තුළ ශක්තිමත් අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණ සඳහා ඇති හදිසි අවශ්‍යතාව ඉස්මතු කරයි.

විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් හා නීතිමය කටයුතු සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ක්‍රියාත්මක විමර්ශනවලට මූල්‍ය ආයතන හා ව්‍යාපාරික ආයතන සම්පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටි

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව රටවල් 40ක පුරවැසියන්ට සංචාරක වීසා ගාස්තු අහෝසි කරමින් සාහසික සංචාරක ප්‍රවර්ධන පියවරක් ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව රටවල් 40ක පුරවැසියන්ට සංචාරක වීසා ගාස්තු අහෝසි කරමින් සාහසික සංචාරක ප්‍රවර්ධන පියවරක් ගනී

වැඩිවන විදේශීය සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට රජයේ පියවර වසර ගණනාවක් පුරා පැවති ආර්ථික කැලඹිලි අතරතුර දිරාපත් වූ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය පුනර්ජීවනය කර ශක්තිමත් කිරීම…

09 Jun 2026 Discuss
සංවිධානාත්මක අපරාධ කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් ඇතුළු සැකකරුවන් දස දෙනෙකු මවුන්ට් ලැවිනියා විශේෂ වැටලීමකින් අත්අඩංගුවට Sinhala

සංවිධානාත්මක අපරාධ කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් ඇතුළු සැකකරුවන් දස දෙනෙකු මවුන්ට් ලැවිනියා විශේෂ වැටලීමකින් අත්අඩංගුවට

භයානක ආයුධ සහ නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය අත්අඩංගුවට ගැනීමෙෙන් අනතුරුව, සංවිධානාත්මක අපරාධ කණ්ඩායමක කතිතාර සාමාජිකයන් ද ඇතුළුව සැකකරුවන් දස දෙනෙකු මවුන්ට්…

09 Jun 2026 Discuss
DMT පිළිබඳ COPA වංචා වාර්තාව නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව ඡන්දය දේ Sinhala

DMT පිළිබඳ COPA වංචා වාර්තාව නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව ඡන්දය දේ

DMT මූල්‍ය අක්‍රමිකතා පරීක්ෂා කිරීම මධ්‍යයේ පාර්ලිමේන්තු යෝජනාව සම්මතයි මෝටර් රථ අධිකාරි දෙපාර්තමේන්තුව (DMT) සම්බන්ධ මූල්‍ය අක්‍රමිකතා පිළිබඳ විස්තර දක්වන…

09 Jun 2026 Discuss