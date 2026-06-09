Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සොයාගත් මිලියන 85ක් වටිනා විශාල විදේශ විනිමය වංචාව — මනඃකල්පිත ආනයන යෝජනා ක්‍රමවලට සම්බන්ධයි

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව සොයාගත් මිලියන 85ක් වටිනා විශාල විදේශ විනිමය වංචාව — මනඃකල්පිත ආනයන යෝජනා ක්‍රමවලට සම්බන්ධයි

විශාල පරිමාණ මුදල් හසුරුවීමට බලධාරීන්ගේ දැඩි පියවර

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 85කට ආසන්න අගයක් සහිත සංකීර්ණ විදේශ විනිමය වංචාවක් හෙළිදරව් කර ඇති අතර, එය රටෙන් අනවසරයෙන් මුදල්빼 ගැනීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද මනඃකල්පිත ආනයන ගනුදෙනු ජාලයකට සම්බන්ධ බව අනාවරණය වී ඇත.

යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය

රටට ඇත්ත වශයෙන්ම කිසිදා ආනයනය නොකළ භාණ්ඩ සඳහා ගෙවීම් සිදු කළ බව අසත්‍ය ලෙස ඉදිරිපත් කරමින් විදේශ විනිමය පද්ධතිය හසුරුවා ගැනීමට ව්‍යාජ ආනයන ලේඛන නිර්මාණය කිරීම මෙම වංචනික මෙහෙයුමට ඇතුළත් බව විමර්ශකයන් හෙළිදරව් කළේය. ව්‍යාජ වෙළඳ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන්ට අසත්‍ය හේතු මත විදේශ විනිමය ලබා ගැනීමට හැකි වූ අතර, ඒ නිසා දැනටමත් පීඩාවට ලක් වී ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිතවලට සැලකිය යුතු හානියක් සිදු විය.

මෙහෙයුමේ පරිමාණය මූල්‍ය නියාමකයන් සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන අතර බරපතළ කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇති අතර, මෑත වසරවලදී අනාවරණය වූ වඩාත් සැලකිය යුතු මුදල් ආශ්‍රිත වංචාවලින් එකක් ලෙස මෙය හඳුනාගත හැකි බව ඔවුහු පවසති.

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය පද්ධතියට ඇති බලපෑම

2022 වර්ෂයේ රටට ව්‍යාප්ත වූ දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ දිගටම නිරත වන ශ්‍රී ලංකාවට ඉතාමත් සංවේදී අවස්ථාවකදී මෙම හෙළිදරව්ව සිදු වී ඇත. මෙතරම් විශාල ප්‍රමාණයේ විදේශ විනිමය අනවසරයෙන් රටින් බැහැර ගෙන යාම, සංචිත ස්ථාවර කිරීමට සහ මූල්‍ය පද්ධතිය කෙරෙහි විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමට ගනු ලබන උත්සාහයන් අකාර්යක්ෂම කළ හැකිය.

  • මූල්‍ය ආයතනවලට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්‍යාජ ආනයන ලේඛන මෙම වංචාවට සම්බන්ධ විය.
  • ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 85කට ආසන්න විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් වංචනික ලෙස ලබා ගන්නා ලදී.
  • වෙළඳ මූල්‍ය සත්‍යාපන ක්‍රියාවලීන්හි දුර්වලතා භාවිතා කරමින් මෙම යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක විය.

විමර්ශන දිගටම පවතී

සම්බන්ධ බලධාරීන් මෙම කාරණය පිළිබඳ විමර්ශන දිගටම පවත්වාගෙන යන අතර, වංචාව සම්පාදනය කිරීමට සම්බන්ධ සියලු පුද්ගලයන් සහ ආයතන හඳුනාගැනීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මකව පවතී. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම නෛතික කටයුතු ආරම්භ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය නියාමකයන් අනාගතයේ මෙවැනි වංචනික යෝජනා ක්‍රම මතු වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා වෙළඳ ආශ්‍රිත විදේශ විනිමය ගනුදෙනු නිරීක්ෂණය කෙරෙහි වඩාත් ශක්තිමත් කැපවීමක් දක්වන බව සංඥා කර ඇත.

මෙම වංචාව හෙළිදරව් වීම, වෙළඳ මූල්‍ය පද්ධතිවල පවතින අවදානම් සහ රාජ්‍යේ විදේශ විනිමය සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශක්තිමත් අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණ ඇති කර ගැනීමේ හදිසි අවශ්‍යතාව පිළිබඳ තීව්‍ර මතක් කිරීමක් ලෙස කටයුතු කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් වශයෙන් ලංකා සතොස අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 18ක මිල අඩු කරයි Sinhala

පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් වශයෙන් ලංකා සතොස අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 18ක මිල අඩු කරයි

රජයට අයත් සිල්ලර වෙළඳ ජාලය ප්‍රධාන ගෘහස්ථ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල පිරිවැය අඩු කරයි ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වල මූල්‍ය බර සැහැල්ලු කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, වෙළඳ, වාණිජ, ආහාර…

09 Jun 2026 Discuss
බ්‍රැම්ප්ටන් නගරාධිපති ශ්‍රී ලංකාවේ දමිළ සංගීතඥයා අත්අඩංගුවට ගැනීම හෙළා දකී Sinhala

බ්‍රැම්ප්ටන් නගරාධිපති ශ්‍රී ලංකාවේ දමිළ සංගීතඥයා අත්අඩංගුවට ගැනීම හෙළා දකී

ශ්‍රී ලංකාවේ දමිළ සංගීතඥයකු අත්අඩංගුවට ගැනීම තීව්‍ර ජාත්‍යන්තර විවේචනයට ලක් වී ඇති අතර, ඔන්ටේරියෝ පළාතේ බ්‍රැම්ප්ටන් නගරාධිපතිවරයා එම පියවර හෙළා දකිමින්…

09 Jun 2026 Discuss
පාර්ලිමේන්තුව විශාල බහුතරයකින් රාජ්‍ය හදිසි නීතිය දීර්ඝ කිරීමට ඡන්දය දෙයි Sinhala

පාර්ලිමේන්තුව විශාල බහුතරයකින් රාජ්‍ය හදිසි නීතිය දීර්ඝ කිරීමට ඡන්දය දෙයි

පාර්ලිමේන්තුවේ දැඩි සහයෝගයෙන් හදිසි බලතල අලුත් කෙරේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව රාජ්‍ය හදිසි නීතිය දීර්ඝ කිරීමට ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ අතර, අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තු…

09 Jun 2026 Discuss