කාම්බෝඩියාවේ මර්දන මෙහෙයුම් හමුවේ ජාල අවතැන් වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව ආසියානු සයිබර් වංචා මෙහෙයුම්වල නව කේන්ද්රස්ථානයක් බවට පත්වෙමින් පවතී
කලාපීය බලධාරීන්ගේ පීඩනය මධ්යයේ අපරාධ සංවිධාන නව භූමි සොයයි
කාම්බෝඩියාව සහ අනෙකුත් කලාපීය උණුසුම් කේන්ද්රස්ථානවල දැඩි වී ඇති නීතිය බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම් හමුවේ අපරාධ මෙහෙයුම් නව ස්ථාවර කිරීමේ ස්ථාන සොයා යාමට බල කෙරෙන්නේ, ආසියාව පුරා ක්රියාත්මක වන සංවිධිත සයිබර් වංචා ජාල සඳහා නැගී එන ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්රී ලංකාව ක්රමක්රමයෙන් හඳුනාගනු ලබමින් සිටී.
දේශසීමා හරහා ක්රියාත්මක වන සයිබර් අපරාධ නිරීක්ෂණය කරන බුද්ධිතාන්ත්රික හා ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයින්, කාම්බෝඩියාව, මියන්මාරය සහ පිලිපීනය ඇතුළු අග්නිදිග ආසියානු සංකීර්ණවලින් දිගු කලක් පුරා ක්රියාත්මක වූ නවීන වංචා සංවිධාන සඳහා ශ්රී ලංකාව ආකර්ෂණීය ස්ථානාන්තරීකරණ ගමනාන්තයක් බවට පත්වෙමින් ඇති බව අනතුරු අඟවා ඇත.
ශ්රී ලංකාව අපරාධ ජාලවල ඉලක්කයක් වන්නේ ඇයි
රටේ සාපේක්ෂව පහසු යටිතල පහසුකම්, ඉංග්රීසි භාෂාව කතා කරන ජනගහනය සහ අපරාධ බඳවා ගන්නන්ට ස්ථානීය සහභාගිවන්නන් වංචනික යෝජනා ක්රමවලට ඇදගැනීම සඳහා සූරාකෑ හැකි දිරිමත් කරන ආර්ථික අවදානම් ඇතුළු සාධක කිහිපයක් මෙම මෙහෙයුම් ශ්රී ලංකාව දෙසට ඇදී ඒමට හේතු විය හැකි බව විශේෂඥයෝ පෙන්වා දෙති.
මෙම වංචා ජාල, ගොදුරු රැවටීමෙන් ලෝකය පුරා ඩොලර් බිලියන ගණනක් වංචා කර ඇති " pig butchering" ආයෝජන වංචා, ආදර වංචා සහ ගුප්ත මුදල් හැසිරවීමේ යෝජනා ක්රම ඇතුළු දැවැන්ත මාන ගන්නා සබැඳි වංචා මෙහෙයුම් පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් දරුණු කීර්තිනාමයකින් හැඳින්වෙති.
කලාපීය මර්දන මෙහෙයුම් අවතැන්වීමේ ප්රතිඵලයක් ඇති කරයි
විශේෂයෙන් කාම්බෝඩියාවේ, අග්නිදිග ආසියාව පුරා බලධාරීන් මෑත වසරවල දී වංචා සංකීර්ණ මත වැටලීම් තීව්ර කරමින් බොහෝ මෙහෙයුම් ගෙවල් බිඳ දමමින් හා බලහත්කාරයෙන් වංචනික ක්රියාකාරකම් ඉටු කිරීමට සිදු කළ ජාජාරිත දහස් ගණනක් ශ්රමිකයින් බේරා ගනිමින් සිටිති. කෙසේ වෙතත්, ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයින් අනතුරු අඟවන්නේ, මෙම ජාල තුරන් කිරීම වෙනුවට බලාත්මක කිරීමේ පීඩනය ඔවුන් සංක්රමණය වීමට හේතු වී ඇති බව පමණක් බවයි.
මෙම අවතැන්වීමේ රටාව, දුර්වල නියාමන අධීක්ෂණයක් හෝ අඩු සම්බන්ධීකෘත නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ප්රතිචාරයක් ඇති රටවල ඉක්මනින් නව පාගන් ස්ථාන ස්ථාපිත කරමින් සංවිධාන සැලකිය යුතු අනුවර්තනශීලිත්වයක් ප්රදර්ශනය කරන, දේශසීමා හරහා ක්රියාත්මක වන සංවිධිත අපරාධවල හොඳින් ලේඛනගත ක්රියාදාමයකි.
ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක පරිදර්ශනය සඳහා ඇති කනස්සල්ල
එවැනි ජාල ශ්රී ලංකාවේ මුල් බැස ගැනීමේ හැකියාව, මානව ජාවාරම, මුදල් විශොධන ක්රියාකාරකම් සහ නොදැනුවත්ව ක්රියාකාරකයින් හෝ ගොදුරු ලෙස ස්ථානීය පුරවැසියන් සූරාකෑම ඇතුළු බරපතල අවදානම් රාශියක් ශ්රී ලංකාව ඉදිරිපිට තබයි. රටේ මූල්ය පද්ධතිය දැවැන්ත සයිබර් අපරාධ ක්රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ වුවහොත් ඊට ඇති කීර්තිනාම හානිය පිළිබඳව ද පුළුල් ව්යාකූලතා පවතී.
ශ්රී ලංකාවේ නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ආයතන සහ මූල්ය බුද්ධිතාන්ත්රික ඒකක, මෙම අපරාධ සංවිධාන දිවයිනේ ස්ථිර පැවැත්මක් ස්ථාපිත කිරීමට ගන්නා ඕනෑම උත්සාහයක් නිරීක්ෂණය කිරීමට හා බාධා කිරීමට ඉන්ටර්පෝල් සහ කලාපීය සගයන් ඇතුළු ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දෙනු ඇත.
අවධානයේ සිටීමේ ඇරයුම
ආරක්ෂක නිරීක්ෂකයින්, ශ්රී ලංකා රජය සයිබර් අපරාධ නීති රෙගුලාසි ක්රියාකාරීව ශක්තිමත් කිරීමට, දේශ සීමා හා මූල්ය නිරීක්ෂණ යාන්ත්රණ වැඩිදියුණු කිරීමට, සහ බොහෝ විට ලාභදායී විදේශ රැකියා පොරොන්දු සමඟ ආර
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.