මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත් කෙටුම්පතේ ප්රධාන වගන්ති සම්මත කිරීමට විශේෂ බහුතරයක් අවශ්ය බව කථානායකවරයා තීරණය කරයි
යෝජිත මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත් කෙටුම්පත තුළ ඇතැම් තීරණාත්මක වගන්ති නීතියක් ලෙස සම්මත කිරීම සඳහා විශේෂ බහුතරයක් අවශ්ය බව ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායකවරයා තීරණය කර ඇති අතර, එය ඓතිහාසික වැදගත්කමක් සහිත මෙම නීති කෙටුම්පතට සැලකිය යුතු ක්රියාපටිපාටික බාධාවක් එක් කරයි.
විශේෂ බහුතර සීමාව අදාළ වේ
කථානායකවරයාගේ තීරණය අනුව, බලපෑමට ලක් වූ වගන්ති සාමාන්ය පාර්ලිමේන්තු බහුතරයකින් අනුමත කළ නොහැකි වේ. ඒ වෙනුවට, පනත් කෙටුම්පත වර්තමාන ස්වරූපයෙන් ඉදිරියට ගෙන යාමට, පාර්ලිමේන්තුවේ මුළු සාමාජිකත්වයෙන් අවම වශයෙන් තුනෙන් දෙකක සහාය අවශ්ය වන අතර, එය පළල් පරාසයක ප්රධාන පක්ෂ සම්මුතියක් ඉල්ලා සිටින සැලකිය යුතු ඉහළ සීමාවකි.
විශේෂ බහුතර අවශ්යතාවය සාමාන්යයෙන් ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය කරුණු හෝ මූලික අයිතිවාසිකම් හා ස්ථාපිත ආයතනවල බලතලවලට බලපෑ හැකි විධිවිධාන ඇතුළත් නීති සම්පාදනයට අදාළ වේ. කථානායකවරයාගේ තීරණය, මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත් කෙටුම්පතේ ඇතැම් අංග මෙම ඉහළ සීමාව සාධාරණීකරණය කිරීමට තරම් ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය බරක් දරන බව සංඥා කරයි.
දූෂණ විරෝධී උත්සාහයන් සඳහා වැදගත්කම
මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත් කෙටුම්පත, ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය අපරාධ රාමුව ශක්තිමත් කිරීමේ සහ ජාත්යන්තර අනුකූලතා ප්රමිතීන් සපුරාලීමේ පුළුල් ප්රයත්නයේ කොටසක් ලෙස දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කෙරිණි. නීතිවිරෝධී මූල්ය ප්රවාහවලට එරෙහිව රටේ නීති ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා ගෝලීය නියාමන මණ්ඩල මගින් රටට අඛණ්ඩ පීඩනයක් එල්ල වී ඇත.
කථානායකවරයාගේ තීරණය, පනත් කෙටුම්පත සම්මත කිරීමේ කාල සීමාව සම්බන්ධයෙන් නව අවිනිශ්චිතතාවයක් හඳුන්වා දෙන අතර, රජය දිගු ලා ආරවුල් වූ වගන්ති සඳහා පුළුල් පාර්ලිමේන්තු සහයෝගය ලබා ගත යුතු බැවින් එය විපක්ෂ පක්ෂ සමඟ සාකච්ඡා ඇතුළත් කළ හැකි කාර්යයකි.
පාර්ලිමේන්තු විවාදය ඉදිරියට යයි
එකතු වූ සංකීර්ණතාව තිබියදීත්, පාර්ලිමේන්තුව පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විමසිල්ල දිගටම කරගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරේ. ප්රශ්නගත වගන්ති සංශෝධනය කරනු ලැබේද, ඉවත් කරනු ලැබේද, නැතිනම් තුනෙන් දෙකක බහුතරයේ අවශ්ය සහයෝගය සමඟ ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබේද යන්න නීති立法 සභිකයන් සිහිබුද්ධියෙන් තක්සේරු කළ යුතු වේ.
එම සාකච්ඡාවල ප්රතිඵලය, නීති සම්පාදනයේ අවසාන විෂය පථය සහ ආර්ථික විශ්වාසනීයතාව ජාතික ප්රමුඛතාවයක් ලෙස පවතින මෙම අවස්ථාවේ මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ රජයේ කැපවීම ප්රදර්ශනය කිරීමේ හැකියාව යන දෙකම හැඩගස්වා ගැනීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.