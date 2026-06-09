DMT පිළිබඳ COPA වංචා වාර්තාව නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව ඡන්දය දේ
DMT මූල්ය අක්රමිකතා පරීක්ෂා කිරීම මධ්යයේ පාර්ලිමේන්තු යෝජනාව සම්මතයි
මෝටර් රථ අධිකාරි දෙපාර්තමේන්තුව (DMT) සම්බන්ධ මූල්ය අක්රමිකතා පිළිබඳ විස්තර දක්වන රාජ්ය ගිණුම් කාරක සභාවේ (COPA) වාර්තාව, වැඩිදුර නෛතික විමර්ශනය සඳහා නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව බදාදා යෝජනාවක් සම්මත කර ගත්තේය.
දෙපාර්තමේන්තුව තුළ සැකසිය හැකි වංචනික ක්රියාකාරකම් සහ මූල්ය වැරදි පිළිබඳ ගැටළු මාලාවක් COPA විසින් සකස් කරන ලද වාර්තාවේ දක්වා ඇති අතර, මෙම තීරණය රාජ්ය ආයතන වගවීමට ලක් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස සැලකේ.
COPA වාර්තාව තීරණයේ කේන්ද්රස්ථානයේ
රාජ්ය ආයතනවල මූල්ය කටයුතු පරීක්ෂා කිරීමේ වගකීම දරන පාර්ලිමේන්තුවේ ප්රධාන අධීක්ෂණ ආයතනවලින් එකක් වන රාජ්ය ගිණුම් කාරක සභාව, DMT පිළිබඳ කලින් විමර්ශනය කොට, කල්පිත අක්රමිකතා පෙන්නුම් කරන සොයාගැනීම් සංග්රහ කර ඇත. බදාදා පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද විමසීමත් සමඟ, එම සොයාගැනීම් දැන් රටේ ශ්රේෂ්ඨ නෛතික අධිකාරිය ඉදිරියට ගෙන යනු ඇත්තේ, නඩු පැවරීම හෝ වැඩිදුර ක්රියාමාර්ග ගැනීමේ හැකියාව සළකා බැලීමටය.
නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීම, සිදුවිය හැකි නෛතික කටයුතු සඳහා සුදුසු යයි නීති නිර්මාතෘවරු සලකන බව සංඥා කරන අතර, එමඟින් ක්රියාදාමය පරිපාලනමය හෝ පාර්ලිමේන්තු විසඳුම් පමණකට සීමා නොවනු ඇත.
වගවීම අවධානයේ මධ්යයේ
රාජ්ය ආයතනවල දූෂණය සහ කළමනාකරණ දුර්වලතා විසඳීමට ශක්තිමත් යාන්ත්රණ සඳහා දිගු කලක් හඬ නගා ආ විනිවිදභාවය ප්රවර්ධනය කරන පාර්ශ්ව විසින් මෙම පියවර සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත. වාහන ලියාපදිංචිය, බලපත්ර ලබා දීම සහ අදාළ සේවා අධීක්ෂණය කරන DMT, වාර්ෂිකව විශාල රාජ්ය අරමුදල් හා ගනුදෙනු සිදු කරන බැවින්, එය මූල්ය අධීක්ෂණයේ ඉතා වැදගත් ක්ෂේත්රයකි.
- COPA වාර්තාවේ DMT තුළ කල්පිත මූල්ය අක්රමිකතා දක්වා ඇත.
- වාර්තාව නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීමේ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කළේය.
- නීතිපතිවරයා විභව නෛතික ක්රියාමාර්ග සඳහා සොයාගැනීම් ඇගයීමට ලක් කරනු ඇත.
මෙම දියුණුව ජනතාව සහ සිවිල් සමාජය යන දෙපාර්ශ්වය විසින්ම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉදිරියේදී රාජ්ය දෙපාර්තමේන්තුවල මූල්ය වැරදි සොයාගැනීම් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව කටයුතු කරන ආකාරය සඳහා එය ආදර්ශයක් ස්ථාපිත කළ හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.