Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

NPP පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරිය BBC සිංහල වාර්තාව වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියට ගෙනයාමට තර්ජනය කරයි

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
NPP පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරිය BBC සිංහල වාර්තාව වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියට ගෙනයාමට තර්ජනය කරයි

BBC සිංහල විසින් පළ කරන ලද වාර්තාවක් හේතුවෙන් ජාතික ජන බලවේගයේ (NPP) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරිය වන ලක්මාලි හේමචන්ද්‍ර විසින් එම ලිපිය පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද කමිටුව වෙත යොමු කිරීමට තර්ජනය කරමින් තීව්‍ර ප්‍රතිචාරයක් දක්වා ඇති අතර, එය පාලක පක්ෂය හා මාධ්‍ය අතර නව ගැටුම් ලක්ෂ්‍යයක් ඇති කිරීමේ ලකුණු පෙන්නුම් කරයි.

මන්ත්‍රීවරිය BBC සිංහල ලිපිය ඉලක්ක කරයි

හේමචන්ද්‍ර මන්ත්‍රීවරිය BBC සිංහල වාර්තාව පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියේ තැබීමේ තම අභිප්‍රාය ප්‍රකාශ කළාය. මෙම කමිටුව, පාර්ලිමේන්තුවට හෝ එහි සාමාජිකයන්ට අවමන් කරන බවට සැලකෙන කරුණු විමර්ශනය කරන බලගතු ආයතනයකි. පක්ෂය බලයට පත් වූ දා සිට NPP නීති සම්පාදකයෙකු විසින් මාධ්‍ය ආවරණයට එරෙහිව ගනු ලැබූ වඩාත් තීව්‍ර ප්‍රතිචාරයන්ගෙන් එකක් ලෙස මෙම පියවර සැලකේ.

වරප්‍රසාද කමිටුවට ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු රාමුව තුළ සැලකිය යුතු බලයක් හිමිව ඇති අතර, පුද්ගලයන් කැඳවීමේ හා වරප්‍රසාද උල්ලංඝනයක් සිදු වී ඇති බව සොයා ගත් අවස්ථාවල දඬුවම් නිර්දේශ කිරීමේ හැකියාව එයට ඇත.

රජය හා මාධ්‍ය අතර තතනාගෙන ඇති ගැටුම

ශ්‍රී ලංකාවේ නව පරිපාලනය හා රට තුළ ක්‍රියාත්මක වන මාධ්‍ය ප්‍රජාව අතර සම්බන්ධය දැඩි අවධානයට ලක් වී ඇති මොහොතක මෙම තර්ජනය ඉදිරිපත් වී ඇත. මාධ්‍ය නිදහස් ආරක්ෂකයන් හා මාධ්‍යවේදීන් රජයෙන් මාධ්‍ය ස්වාධීනත්වය රැකගන්නා ලෙස නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටිති. මාධ්‍ය ආයතන වලට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද යොදා ගැනීමට ගන්නා පියවර, එම කනස්සල්ල නැවතත් අවදිකිරීමට ඉඩ ඇත.

මාධ්‍ය වාර්තා වරප්‍රසාද කමිටුව වෙත යොමු කිරීම මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රය මත හිර කරන බලපෑමක් ඇති කිරීමේ අවදානම ගෙන දෙන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති. විශේෂයෙන් ආවරණය, ජනතාව විසින් තේරී පත් වූ නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම හෝ ප්‍රකාශ ස්පර්ශ කරන විට එය වඩාත් බරපතළ ය.

මාධ්‍යවලට එරෙහිව කලාතුරකින් යොදා ගන්නා මෙවලමක්

ඓතිහාසිකව, වරප්‍රසාද කමිටුව ප්‍රධාන වශයෙන් යොදා ගෙන ඇත්තේ නීති සම්පාදකයන් අතර ඇති ගිලිහීම් සම්බන්ධ ආරවුල්වලදී හෝ පාර්ලිමේන්තු රාජකාරි බාධා කිරීම යයි කියනු ලබන ඇතැම් නඩු ගිණුම්වලදී ය. එනමුදු, මාධ්‍ය වාර්තාකරණයට එරෙහිව එය යාන්ත්‍රණයක් ලෙස යොදා ගැනීම ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලන සිරිතේ ආරෝපිත හා සාපේක්ෂව අසාමාන්‍ය පියවරක් ලෙස පවතී.

රට තුළ ක්‍රියාත්මක සිවිල් සමාජ සංවිධාන හා මාධ්‍ය අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම්වල මෙන්ම, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතන නිරීක්ෂණය කරන ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය නිදහස් සංවිධානවල ද වැඩිදුර අවධානය ආකර්ෂණය කරගැනීමට මෙම වර්ධනය සූදානම් ව ඇත.

හේමචන්ද්‍ර මන්ත්‍රීවරියගේ ප්‍රතිචාරය අවුළුවාලූ BBC සිංහල ලිපියේ නිශ්චිත අන්තර්ගතය පිළිබඳව මෙන්ම, කමිටුව ඉදිරියේ පැමිණිල්ලක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ගනු ලැබූ ඕනෑම විධිමත් පියවරක් සම්බන්ධයෙන් ද දැනට තවත් තොරතුරු අපේක්ෂාවෙන් සිටිමු.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තරුෂි අභිෂේකාගේ රන් ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාංගනය නව මිදුමකට රැගෙයයි Sinhala

තරුෂි අභිෂේකාගේ රන් ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාංගනය නව මිදුමකට රැගෙයයි

තරුෂි අභිෂේකා රන් පදක්කම දිනාගනිමින් සිය දිදුලන දක්ෂතාවය ඉදිරිපත් කළ අතර, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාංගනය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වූ මෙම ජයග්‍රහණය රට පුරා ජාතික…

09 Jun 2026 Discuss
වසර 23ක් අවසන් කරමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හිදී ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික එක්දින තරග මාලා ජයක් ලබා ගනී Sinhala

වසර 23ක් අවසන් කරමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හිදී ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික එක්දින තරග මාලා ජයක් ලබා ගනී

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක් වසර 23කට පසු පළමු වතාවට වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පොළොවේ එක්දින තරග මාලාවක් ජය ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වූ අතර, ලෝක වේදිකාවේ…

09 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය සහ රුසියාවෙන් පැමිණෙන සංචාරකයන් ගණන නව උසකට — ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක වාර්තා බිඳ දමයි Sinhala

ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය සහ රුසියාවෙන් පැමිණෙන සංචාරකයන් ගණන නව උසකට — ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක වාර්තා බිඳ දමයි

ශ්‍රී ලංකාව දැන් ප්‍රබල සංචාරක වර්ධනයක රැල්ලක් මත ගමන් කරමින් සිටින අතර, කලාපීය තරඟකරුවන් සහ ක්ෂේත්‍ර විශ්ලේෂකයන්ගේ අවධානය දිනාගත් අතිතක් නොතිබූ සංචාරක…

09 Jun 2026 Discuss