Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ශ්‍රී ලාංකික බුද්ධිඅංශ ප්‍රධානියා වධ හිංසා චෝදනා මධ්‍යයේ රෝහල් ගත කෙරේ

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ශ්‍රී ලාංකික බුද්ධිඅංශ ප්‍රධානියා වධ හිංසා චෝදනා මධ්‍යයේ රෝහල් ගත කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බුද්ධිඅංශ ප්‍රධානියා අත්අඩංගුවේ සිටියදී වධ හිංසාවලට ලක් කළ බවට චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟ රෝහල් ගත කර ඇති අතර, මෙය රටේ ප්‍රමුඛ පෙළේ රඳවා තබාගත් පුද්ගලයින්ට සලකන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් බරපතල සැලකිලිමත් භාවයක් ඇති කර තිබේ.

රෝහල් ගත කිරීම සැලකිල්ලට තුඩු දේ

ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධිඅංශ ආයතනයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වූ හිටපු ඔත්තු ප්‍රධානියාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිරිහී ගිය බවට වාර්තා වීමෙන් අනතුරුව ඔහු වෛද්‍ය ආයතනයකට මාරු කරන ලදී. මෙම වර්ධනය මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන් සහ දේශපාලන කවයන් යන දෙඅංශයෙන්ම සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇති අතර, ඔහු රඳවා තබාගෙන සිටි තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න රාශියක් මතු වෙමින් තිබේ.

ඔහු රඳවා තබාගෙන සිටීම සම්බන්ධව එල්ල වූ වධ හිංසා චෝදනා, ඔහුගේ රඳවා තැබීම සඳහා වගකිව යුතු බලධාරීන් කෙරෙහි දැඩි පරීක්ෂණාත්මක බලපෑමක් ඇති කර ඇති අතර, මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් විනිවිද පෙනෙන හා ස්වාධීන විමර්ශනයක් පැවැත්විය යුතු බවට ඉල්ලීම් එල්ල වී තිබේ.

අයිතිවාසිකම් සංවිධාන අනතුරු අඟවයි

මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීහු වාර්තා වූ අපචාර සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරමින්, රජයේ රඳවා ගැනීමේ ස්ථානවල සිටින සියලු පුද්ගලයන්ට — ඔවුන්ගේ පසුබිම හෝ ඔවුන් මුහුණ දෙන චෝදනා කෙසේ වෙතත් — ශ්‍රී ලාංකික නීතිය සහ අන්තර්ජාතික මානව හිමිකම් ප්‍රමිතීන් යටතේ මානවීය සැලකිල්ලකට හිමිකම් ඇති බව අවධාරණය කරති.

ශ්‍රී ලංකාවේ රඳවා ගත් පුද්ගලයින්ට සලකන ආකාරය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ආරවුල් ඇති කරන කරුණක් වී ඇති අතර, අයිතිවාසිකම් සංවිධාන රාජ්‍ය ආයතන ආරක්ෂාවන් ගරු කරන ලෙසත්, රටේ රඳවා ගැනීමේ ක්‍රමය තුළ අපචාර වළක්වා ගන්නා ලෙසත් නිතර නිතර බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

දේශපාලන ඇඟවුම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක යන්ත්‍රණයේ හිටපු බුද්ධිඅංශ ප්‍රධානියා ඉටු කළ සැලකිය යුතු කාර්යභාරය හේතුවෙන්, ඔහු රඳවා ගැනීම සහ ඉන් අනතුරුව එල්ල වූ චෝදනා සැලකිය යුතු දේශපාලන බරක් දරයි. නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, මෙම නඩුව පවතින වගවීමේ ක්‍රියාවලීන් කෙරෙහිත්, රටේ ආරක්ෂක සේවා සමඟ සම්බන්ධ අතීත අපචාර විසඳීමේ පුළුල් උත්සාහයන් කෙරෙහිත් දුරගාමී ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකි බවයි.

වධ හිංසා චෝදනා සෘජුවම ආමන්ත්‍රණය කරමින් සවිස්තරාත්මක රාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කිරීමට බලධාරීන් තවමත් ඉදිරිපත් වී නොමැත. ශ්‍රී ලාංකික සිවිල් සමාජ සංවිධාන සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් සඳහා බලපෑම් කරමින්, නිසි නෛතික ක්‍රියාවලිය ගරු කරන බවට සහ අපචාර සම්බන්ධ විශ්වාසදායක ඕනෑම ඉල්ලීමක් කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව සම්පූර්ණ විමර්ශනයකට ලක් කෙරෙන බවට රජය සහතික කරන ලෙස 촉구 කරති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් වශයෙන් ලංකා සතොස අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 18ක මිල අඩු කරයි Sinhala

පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් වශයෙන් ලංකා සතොස අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 18ක මිල අඩු කරයි

රජයට අයත් සිල්ලර වෙළඳ ජාලය ප්‍රධාන ගෘහස්ථ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල පිරිවැය අඩු කරයි ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වල මූල්‍ය බර සැහැල්ලු කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, වෙළඳ, වාණිජ, ආහාර…

09 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සොයාගත් මිලියන 85ක් වටිනා විශාල විදේශ විනිමය වංචාව — මනඃකල්පිත ආනයන යෝජනා ක්‍රමවලට සම්බන්ධයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සොයාගත් මිලියන 85ක් වටිනා විශාල විදේශ විනිමය වංචාව — මනඃකල්පිත ආනයන යෝජනා ක්‍රමවලට සම්බන්ධයි

විශාල පරිමාණ මුදල් හසුරුවීමට බලධාරීන්ගේ දැඩි පියවර ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 85කට ආසන්න අගයක් සහිත සංකීර්ණ විදේශ විනිමය වංචාවක්…

09 Jun 2026 Discuss
බ්‍රැම්ප්ටන් නගරාධිපති ශ්‍රී ලංකාවේ දමිළ සංගීතඥයා අත්අඩංගුවට ගැනීම හෙළා දකී Sinhala

බ්‍රැම්ප්ටන් නගරාධිපති ශ්‍රී ලංකාවේ දමිළ සංගීතඥයා අත්අඩංගුවට ගැනීම හෙළා දකී

ශ්‍රී ලංකාවේ දමිළ සංගීතඥයකු අත්අඩංගුවට ගැනීම තීව්‍ර ජාත්‍යන්තර විවේචනයට ලක් වී ඇති අතර, ඔන්ටේරියෝ පළාතේ බ්‍රැම්ප්ටන් නගරාධිපතිවරයා එම පියවර හෙළා දකිමින්…

09 Jun 2026 Discuss