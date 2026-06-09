හිටපු ශ්රී ලාංකික බුද්ධිඅංශ ප්රධානියා වධ හිංසා චෝදනා මධ්යයේ රෝහල් ගත කෙරේ
ශ්රී ලංකාවේ හිටපු බුද්ධිඅංශ ප්රධානියා අත්අඩංගුවේ සිටියදී වධ හිංසාවලට ලක් කළ බවට චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟ රෝහල් ගත කර ඇති අතර, මෙය රටේ ප්රමුඛ පෙළේ රඳවා තබාගත් පුද්ගලයින්ට සලකන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් බරපතල සැලකිලිමත් භාවයක් ඇති කර තිබේ.
රෝහල් ගත කිරීම සැලකිල්ලට තුඩු දේ
ශ්රී ලංකාවේ බුද්ධිඅංශ ආයතනයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වූ හිටපු ඔත්තු ප්රධානියාගේ සෞඛ්ය තත්ත්වය පිරිහී ගිය බවට වාර්තා වීමෙන් අනතුරුව ඔහු වෛද්ය ආයතනයකට මාරු කරන ලදී. මෙම වර්ධනය මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන් සහ දේශපාලන කවයන් යන දෙඅංශයෙන්ම සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇති අතර, ඔහු රඳවා තබාගෙන සිටි තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් ප්රශ්න රාශියක් මතු වෙමින් තිබේ.
ඔහු රඳවා තබාගෙන සිටීම සම්බන්ධව එල්ල වූ වධ හිංසා චෝදනා, ඔහුගේ රඳවා තැබීම සඳහා වගකිව යුතු බලධාරීන් කෙරෙහි දැඩි පරීක්ෂණාත්මක බලපෑමක් ඇති කර ඇති අතර, මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් විනිවිද පෙනෙන හා ස්වාධීන විමර්ශනයක් පැවැත්විය යුතු බවට ඉල්ලීම් එල්ල වී තිබේ.
අයිතිවාසිකම් සංවිධාන අනතුරු අඟවයි
මානව හිමිකම් ක්රියාකාරීහු වාර්තා වූ අපචාර සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කරමින්, රජයේ රඳවා ගැනීමේ ස්ථානවල සිටින සියලු පුද්ගලයන්ට — ඔවුන්ගේ පසුබිම හෝ ඔවුන් මුහුණ දෙන චෝදනා කෙසේ වෙතත් — ශ්රී ලාංකික නීතිය සහ අන්තර්ජාතික මානව හිමිකම් ප්රමිතීන් යටතේ මානවීය සැලකිල්ලකට හිමිකම් ඇති බව අවධාරණය කරති.
ශ්රී ලංකාවේ රඳවා ගත් පුද්ගලයින්ට සලකන ආකාරය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ආරවුල් ඇති කරන කරුණක් වී ඇති අතර, අයිතිවාසිකම් සංවිධාන රාජ්ය ආයතන ආරක්ෂාවන් ගරු කරන ලෙසත්, රටේ රඳවා ගැනීමේ ක්රමය තුළ අපචාර වළක්වා ගන්නා ලෙසත් නිතර නිතර බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
දේශපාලන ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක යන්ත්රණයේ හිටපු බුද්ධිඅංශ ප්රධානියා ඉටු කළ සැලකිය යුතු කාර්යභාරය හේතුවෙන්, ඔහු රඳවා ගැනීම සහ ඉන් අනතුරුව එල්ල වූ චෝදනා සැලකිය යුතු දේශපාලන බරක් දරයි. නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, මෙම නඩුව පවතින වගවීමේ ක්රියාවලීන් කෙරෙහිත්, රටේ ආරක්ෂක සේවා සමඟ සම්බන්ධ අතීත අපචාර විසඳීමේ පුළුල් උත්සාහයන් කෙරෙහිත් දුරගාමී ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකි බවයි.
වධ හිංසා චෝදනා සෘජුවම ආමන්ත්රණය කරමින් සවිස්තරාත්මක රාජ්ය ප්රකාශයක් නිකුත් කිරීමට බලධාරීන් තවමත් ඉදිරිපත් වී නොමැත. ශ්රී ලාංකික සිවිල් සමාජ සංවිධාන සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් සඳහා බලපෑම් කරමින්, නිසි නෛතික ක්රියාවලිය ගරු කරන බවට සහ අපචාර සම්බන්ධ විශ්වාසදායක ඕනෑම ඉල්ලීමක් කිසිදු ප්රමාදයකින් තොරව සම්පූර්ණ විමර්ශනයකට ලක් කෙරෙන බවට රජය සහතික කරන ලෙස 촉구 කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.