හිටපු නියෝජ්ය ඇමති සරණ ගුණවර්ධනට අවුරුදු 16ක දඩුවම්
හිටපු නියෝජ්ය ඇමති සරණ ගුණවර්ධනට අවුරුදු 16ක දැඩි සිරදඬුවමක් නියම කර ඇති අතර, හිටපු දේශපාලන පෞද්ගලිකයන්ට එරෙහිව ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ කටයුතුවල සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
නියම කළ දඬුවම
හිටපු නියෝජ්ය ඇමතිවරයකු වන ගුණවර්ධනට එරෙහිව වරදකරු බව තීරණය කිරීමෙන් අනතුරුව, අධිකරණය ඔහුට මුළු වශයෙන් අවුරුදු 16ක දැඩි සිරදඬුවමක් නියම කළේය. ශ්රී ලංකාවේ හිටපු දේශපාලන ප්රතිෂ්ඨාපනයේ හිටපු සාමාජිකයෙකුට මෑත කාලයේ නියම කළ වඩාත් කැපී පෙනෙන අපරාධ දඬුවම් අතර මෙය ස්ථානගත වේ.
සැලකිය යුතු තීන්දුවක්
හිටපු නියෝජ්ය ඇමතිවරයකු ලෙස ගුණවර්ධනාගේ පසුබිම හේතුවෙන් ඔහුට එරෙහි නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ශනය කළ අතර, රාජ්ය නිලධාරීන් නීතිය ඉදිරියේ වගකිව යුතු බවට රටේ කැපවීම මනිනු ලබන දර්ශකයක් ලෙස බොහෝ දෙනා මෙම නඩු විභාගය නිරීක්ෂණය කළහ.
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණය, කලකට ඉහත දේශපාලන බලය දැරූ පුද්ගලයන් සම්බන්ධ නඩු හසුරුවන ආකාරය පිළිබඳව මෑත වර්ෂවලදී වැඩිවන විමර්ශනයකට ලක්ව ඇති අතර, මෙම තීන්දුව මහජනතාවගෙන් මෙන්ම දේශපාලන ප්රජාවෙන්ද පුළුල් ප්රතිචාරයක් ඇති කිරීමට අපේක්ෂිතය.
නඩු විභාගයේ නිල වාර්තා ලබාගත හැකි වන විට, නිශ්චිත චූදනා සහ අධිකරණ තීරණයේ සම්පූර්ණ විෂය පථය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ප්රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.