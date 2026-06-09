Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු නියෝජ්‍ය ඇමති සරණ ගුණවර්ධනට අවුරුදු 16ක දඩුවම්

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු නියෝජ්‍ය ඇමති සරණ ගුණවර්ධනට අවුරුදු 16ක දඩුවම්

හිටපු නියෝජ්‍ය ඇමති සරණ ගුණවර්ධනට අවුරුදු 16ක දැඩි සිරදඬුවමක් නියම කර ඇති අතර, හිටපු දේශපාලන පෞද්ගලිකයන්ට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ කටයුතුවල සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

නියම කළ දඬුවම

හිටපු නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයකු වන ගුණවර්ධනට එරෙහිව වරදකරු බව තීරණය කිරීමෙන් අනතුරුව, අධිකරණය ඔහුට මුළු වශයෙන් අවුරුදු 16ක දැඩි සිරදඬුවමක් නියම කළේය. ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු දේශපාලන ප්‍රතිෂ්ඨාපනයේ හිටපු සාමාජිකයෙකුට මෑත කාලයේ නියම කළ වඩාත් කැපී පෙනෙන අපරාධ දඬුවම් අතර මෙය ස්ථානගත වේ.

සැලකිය යුතු තීන්දුවක්

හිටපු නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයකු ලෙස ගුණවර්ධනාගේ පසුබිම හේතුවෙන් ඔහුට එරෙහි නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ශනය කළ අතර, රාජ්‍ය නිලධාරීන් නීතිය ඉදිරියේ වගකිව යුතු බවට රටේ කැපවීම මනිනු ලබන දර්ශකයක් ලෙස බොහෝ දෙනා මෙම නඩු විභාගය නිරීක්ෂණය කළහ.

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය, කලකට ඉහත දේශපාලන බලය දැරූ පුද්ගලයන් සම්බන්ධ නඩු හසුරුවන ආකාරය පිළිබඳව මෑත වර්ෂවලදී වැඩිවන විමර්ශනයකට ලක්ව ඇති අතර, මෙම තීන්දුව මහජනතාවගෙන් මෙන්ම දේශපාලන ප්‍රජාවෙන්ද පුළුල් ප්‍රතිචාරයක් ඇති කිරීමට අපේක්ෂිතය.

නඩු විභාගයේ නිල වාර්තා ලබාගත හැකි වන විට, නිශ්චිත චූදනා සහ අධිකරණ තීරණයේ සම්පූර්ණ විෂය පථය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ප්‍රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රු. බිලියන 2.5ක් වෙනතකට යොමු කළ බවට කියන අරමුදල් සම්බන්ධ භාණ්ඩාගාර වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස සජිත් ඉල්ලයි Sinhala

රු. බිලියන 2.5ක් වෙනතකට යොමු කළ බවට කියන අරමුදල් සම්බන්ධ භාණ්ඩාගාර වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස සජිත් ඉල්ලයි

ප්‍රතිපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා බ්‍රහස්පතින්දා රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේ, රාජ්‍ය අරමුදල් ඩොලර් බිලියන 2.5ක් වෙනතකට යොමු කළ බවට කියන සිද්ධිය සම්බන්ධ භාණ්ඩාගාරයේ…

09 Jun 2026 Discuss
ජාත්‍යන්තර වංචා ජාල නව කලාපීය කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ඉලක්ක කිරීමත් සමග රට අවදානම් තත්ත්වයේ Sinhala

ජාත්‍යන්තර වංචා ජාල නව කලාපීය කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ඉලක්ක කිරීමත් සමග රට අවදානම් තත්ත්වයේ

සංවිධානාත්මක සයිබර් වංචා මෙහෙයුම් මගින් දූපත් රාජ්‍යය ක්‍රමයෙන් ඉලක්ක කෙරේ දිගු කලක් තිස්සේ අග්නිදිග ආසියාවට විපත්තියක් වී ඇති දැඩි ලෙස සංවිධානගත වංචා ජාල,…

09 Jun 2026 Discuss
උදෑසන ගැටීමකදී දුම්රියට හසුවූ ත්‍රිරෝද රථයක් — දෙදෙනෙකු මියයයි Sinhala

උදෑසන ගැටීමකදී දුම්රියට හසුවූ ත්‍රිරෝද රථයක් — දෙදෙනෙකු මියයයි

බදාදා (09) උදෑසන ත්‍රිරෝද රථයක් සහ දුම්රියක් අතර සිදුවූ මාරාන්තික ගැටීමකින් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කරයි. උදෑසන යාමයේ දී බලධාරීන්ට වාර්තා…

09 Jun 2026 Discuss