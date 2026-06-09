දශක ගණනාවක් පුරා පැවති දූෂණය DMT බලපත්ර තදබදයට හේතුව බව ඇමැති රත්නායක හෙළිකරයි
මෝටර් රථ විभාගය තුළ ක්රමානුකූල දූෂණයට ප්රවාහන ඇමැතිගෙන් චෝදනා
ප්රවාහන, මහාමාර්ග, වරාය සහ සිවිල් ගුවන් සේවා ඇමැති බිමල් රත්නායක මහතා, මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුවේ (DMT) රියදුරු බලපත්ර තදබදය පිළිබඳ වත්මන් අර්බුදයට, ආයතනය තුළ දශක ගණනාවක් පුරා මුල් බැස ගත් දූෂණය හේතු වූ බව පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත.
දිගු කලක් තිස්සේ ගොඩනැගුණු අර්බුදයක්
ශ්රී ලාංකික රියදුරන් බොහෝ කලක් තිස්සේ ප්රත්යක්ෂව අත්විඳ ඇති කරදරකාරී ප්රමාදයන්, නිලධාරීවාදී බාධාවන් සහ ප්රජා අවශ්යතාවන්ට සරිලන ලෙස ක්රියා කිරීමට අපොහොසත් වූ බලපත්ර ක්රමය පිළිබඳ ඇමැතිවරයාගේ ප්රකාශ ආලෝකය හෙළයි. රත්නායක මහතාට අනුව, මෙම අර්බුදය මෑතකාලීන වැරදි කළමනාකාරීත්වයේ පමණක් ප්රතිඵලයක් නොව, දීර්ඝ වසර ගණනාවක් පුරා DMT ආයතනය ග්රහණයට ගෙන තිබූ දූෂිත ක්රියාවන්ගේ සමුච්චිත ප්රතිවිපාකයකි.
මෙම තදබදය හේතුවෙන් දහස් ගණනක් අයදුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ රියදුරු බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා දිගු කාලයක් රැඳී සිටීමට සිදු වී ඇති අතර, ඔවුන්ගේ දෛනික ජීවිතය හා ජීවනෝපාය සඳහා කාලෝචිත ලේඛනකරණය අත්යවශ්ය රටපුරා සිටිනා පුරවැසියන්ට එය දැඩි අපහසුතාවක් ඇති කොට ඇත.
ඇමැතිවරයා වගවීම හා ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලා සිටියි
රත්නායක මහතාගේ ප්රකාශය, DMT ආයතනය තුළ මුල් බැස ඇති ගැටලු සෘජුවම මුහුණ දීමට රජය සූදානම් බව ඇඟවෙන සංඥාවකි. ධුරාවලියේ ඉන්නා ඇමැතිවරයෙකු විසින් ක්රමානුකූල දූෂණය පිළිගැනීම ආයතනික විනිවිදභාවයේ සැලකිය යුතු මොහොතක් නියෝජනය කරන අතර, ශක්තිමත් වචනවලට ඉක්බිතිව ठोस ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කරනු ඇත්දැයි නිරීක්ෂකයන් ළඟින් දෙස් බලා සිටිනු ඇත.
- DMT ආයතනය, බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ ක්රියාවලිය මන්දගාමී වීම හේතුවෙන් දිගුකාලීනව මහජන විවේචනයට ලක් වෙමින් පවතී.
- මෝටර් රථ ගමනාගමන ආයතන තුළ දූෂණය, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර දීර්ඝ කලක සිට පැවතෙන ගැටලුවකි.
- ඇමැති රත්නායක මහතා ප්රවාහන, මහාමාර්ග, වරාය සහ සිවිල් ගුවන් සේවා ඇතුළු විෂය පථයක් භාරව කටයුතු කරයි.
ඇමැති බිමල් රත්නායක මහතා, බලපත්ර තදබද අර්බුදය, මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව තුළ දශක ගණනාවක් පුරා පැවති දූෂණයට ආරෝපණය කළේය.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා ඔට්ටුව ඉහළය. ක්රියාකාරී, විනිවිද පෙනෙනසුළු DMT ආයතනයක් මාර්ග ආරක්ෂාව සඳහා පමණක් නොව, රටේ ප්රවාහන අංශයේ සුමට ක්රියාකාරීත්වය සඳහාද අත්යවශ්ය වේ. ඇමැතිවරයාගේ මෙම පිළිගැනීම සත්යාර්ථ ආයතනික ප්රතිසංස්කරණයක ආරම්භය නියෝජනය කරනු ඇත්දැයි කාලය කිව යුතු වුවද, ඔවුන්ගේ බලපත්ර ලැබීමට ඉවසිලිවන්තව රැඳී සිටිනා කලකිරුණු පුරවැසියන් වෙනුවෙන් ස්පර්ශ කළ හැකි ප්රතිඵල ලබා දීමට ඔහුගේ අමාත්යාංශය මතු ළඟ ඉලක්ක කොටගෙන ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.