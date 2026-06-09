Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනයට බාධා කළ බවට ගම්මන්පිල, වීරවංශ සහ දිලිත් ජයවීර සම්බන්ධ කර CID චෝදනා

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනයට බාධා කළ බවට ගම්මන්පිල, වීරවංශ සහ දිලිත් ජයවීර සම්බන්ධ කර CID චෝදනා

2019 පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධ විමර්ශනයට බාධා කිරීමට උත්සාහ කළ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති著名 දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් තිදෙනෙකු වන — උදය ගම්මන්පිල, විමල් වීරවංශ සහ දිලිත් ජයවීර — අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) විසින් නම් කර ඇති බව බදාදා කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට දැනුම් දෙන ලදී.

CID විසින් අධිකරණය ඉදිරිපිට චෝදනා ඉදිරිපත් කෙරේ

නම් කරන ලද දේශපාලනඥයන් පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධ විමර්ශනයේ ප්‍රගතියට බාධා කිරීමේ කාර්යභාරයක් ඉටු කළ බවට සැකපහළ වන බව පෙන්වාදෙමින් විමර්ශකයන් කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කළහ. 2019 අප්‍රේල් 21 වැනිදා සිදු වූ එම ප්‍රහාරවලදී ශ්‍රී ලංකාව පුරා පල්ලි සහ සුඛෝපභෝගී හෝටල් ඉලක්ක කරගත් සම්බන්ධිත සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්‍රහාර මගින් 260 කට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබීය.

CID හි මෙම හෙළිදරව්ව දිගුකාලීන විමර්ශනයේ වැදගත් ඉදිරි පිය වරක් ලෙස සැලකෙන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් භයාවහ ත්‍රස්ත සිදුවීමක් ලෙස සැලකෙන මෙම ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන් වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉටු කිරීමේ ක්‍රියාවලියට හිතාමතාම බාධා කළ බවට ප්‍රකට පොදු පෞද්ගලිකයන් සෘජුවම සම්බන්ධ කෙරේ.

නම් කරන ලද දේශපාලනඥයන් කවුරුන්ද?

  • උදය ගම්මන්පිල — ශ්‍රී ලාංකේය පාර්ලිමේන්තු දේශපාලනයේ声音 කෙනෙකු ලෙස කතා කළ පළපුරුදු දේශපාලනඥයෙකු සහ හිටපු කැබිනට් ඇමතිවරයෙකි.
  • විමල් වීරවංශ — ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායකයා සහ ජනතා හමුවේ නොසැලකිල්ලෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට ප්‍රසිද්ධ දිගුකාල ජාතිකවාදී දේශපාලන පෞද්ගලිකයෙකි.
  • දිලිත් ජයවීර — 2024 ජනාධිපතිවරණයට තරඟ කළ, මාධ්‍ය හා ව්‍යාපාරික පෞද්ගලිකයෙකු වූ දේශපාලනඥයෙකි.

පාස්කු ඉරිදා විමර්ශනයට ඇති බලපෑම

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත්ම සංවේදී හා ප්‍රතිඵල සහගත අපරාධ විමර්ශනවලින් එකක් ලෙස පවතී. වින්දිතයන්ගේ පවුල් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් විසින් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ප්‍රමාද සහ යාන්ත්‍රිකව දේශපාලන මැදිහත්වීම් සිදු වන බවට සැලකිලිමත් වෙමින් සියලු වගකිවයුතු පාර්ශ්ව නිසි ලෙස නීතිය ඉදිරියේ ගෙන ඒමට ඉල්ලා සිටි හ.

CID හි නවතම ක්‍රියාමාර්ගය, සෘජු අපරාධකරුවන්ගෙන් ඔබ්බට විමර්ශනයේ විෂය පථය පුළුල් කරමින් බලගතු පෞද්ගලිකයන් සැකකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමට හෝ යුක්තිය ඉටු කිරීමේ ගමන් මග නොකඩවා බාධා කිරීමට උත්සාහ කළේ දැයි පරීක්ෂා කරන බව සංඥා කරයි.

බාධා කිරීමේ විමර්ශනයකදී ධුරයේ සිටින හා හිටපු දේශපාලනඥයන් නම් කිරීම ඉතා සුවිශේෂ පියවරක් වන අතර, CID මෙම විමර්ශනයට කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස ළඟා වෙමින් සිටින්නේද යන්න ඉන් ඉස්මතු වේ.

කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් මෙම කාරණය අනාගත විභාගවලදී වැඩිදුරටත් කරගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, CID විසින් තම චෝදනා සනාථ කිරීම සඳහා අමතර සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩ ඇත. වාර්තාකරණ වේලාව වන විට නම් කරන ලද පුද්ගලයන්ගේ නීතිඥ නියෝජිතයන් විසින් ප්‍රසිද්ධ නිල ප්‍රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොතිබිණ.

ශ්‍රී ලංකාව වසර පහකට අධික කාලයකට පෙර සසල කළ මෙම ව්‍යසන ප්‍රහාරය සම්බන්ධ සම්පූර්ණ වගකීම ඉටු කිරීමට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටි වින්දිතයන්ගේ ආරක්ෂක කණ්ඩායම්, විපක්ෂ පක්ෂ සහ පොදු ජනතාව විසින් මෙම දියුණුව සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තරුෂි අභිෂේකාගේ රන් ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාංගනය නව මිදුමකට රැගෙයයි Sinhala

තරුෂි අභිෂේකාගේ රන් ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාංගනය නව මිදුමකට රැගෙයයි

තරුෂි අභිෂේකා රන් පදක්කම දිනාගනිමින් සිය දිදුලන දක්ෂතාවය ඉදිරිපත් කළ අතර, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාංගනය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වූ මෙම ජයග්‍රහණය රට පුරා ජාතික…

09 Jun 2026 Discuss
වසර 23ක් අවසන් කරමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හිදී ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික එක්දින තරග මාලා ජයක් ලබා ගනී Sinhala

වසර 23ක් අවසන් කරමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හිදී ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික එක්දින තරග මාලා ජයක් ලබා ගනී

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක් වසර 23කට පසු පළමු වතාවට වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පොළොවේ එක්දින තරග මාලාවක් ජය ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වූ අතර, ලෝක වේදිකාවේ…

09 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය සහ රුසියාවෙන් පැමිණෙන සංචාරකයන් ගණන නව උසකට — ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක වාර්තා බිඳ දමයි Sinhala

ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය සහ රුසියාවෙන් පැමිණෙන සංචාරකයන් ගණන නව උසකට — ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක වාර්තා බිඳ දමයි

ශ්‍රී ලංකාව දැන් ප්‍රබල සංචාරක වර්ධනයක රැල්ලක් මත ගමන් කරමින් සිටින අතර, කලාපීය තරඟකරුවන් සහ ක්ෂේත්‍ර විශ්ලේෂකයන්ගේ අවධානය දිනාගත් අතිතක් නොතිබූ සංචාරක…

09 Jun 2026 Discuss