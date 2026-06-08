Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වසර හතකට පසු සී ජින්පිං උතුරු කොරියාවට පැමිණේ

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වසර හතකට පසු සී ජින්පිං උතුරු කොරියාවට පැමිණේ

චීන ජනාධිපති සී ජින්පිං උතුරු කොරියාවට දෙදින රාජ්‍ය සංචාරයක් සඳහා පැමිණ ඇති අතර, එය ඔහුගේ වසර හතක පළමු සංචාරය බව චීනයේ රාජ්‍ය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මොහොතක්

කොරියානු අර්ධද්වීපයේ භූ-දේශපාලනික 긴장තතු උග්‍ර වී ඇති සහ දෙරටේ ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ගෝලීය අවධානය වැඩිවී ඇති මෙම සන්දර්භය තුළ, මෙම සංචාරය සැලකිය යුතු රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වැදගත්කමක් ගනී. පියොංයාං නගරයට සී ජින්පිංගේ පැමිණීම, හුදෙකලා වූ තම අසල්වැසි රට සමඟ සමීප සබඳතා පවත්වාගෙන යාමට බේජිං දක්වන අඛණ්ඩ කැපවීම සංකේතවත් කරයි.

ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම

චීනය උතුරු කොරියාවේ වඩාත්ම වැදගත් සහකරු සහ ආර්ථික ජීවනාධාරය ලෙස පවතින අතර, දෙරට අතර ඉහළ මට්ටමේ සංචාර ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ. 2019 වර්ෂයෙන් පසු සී ජින්පිං උතුරු කොරියාවේ පාගමනක් තැබීම සිදු නොවූ නිසා, මෙම සංචාරය ඉහළම මට්ටමේ සෘජු සබඳතා යළි ආරම්භ කිරීමක් ලෙස සැලකේ.

දෙදින වැඩසටහනට සී ජින්පිං සහ උතුරු කොරියානු නායක කිම් ජොං උන් අතර විධිමත් සාකච්ඡා ඇතුළත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ද්විපාර්ශ්වික, කලාපීය සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ විවිධ කරුණු පිළිබඳ සාකච්ඡා ඉදිරියට යනු ඇත.

කලාපීය හා ගෝලීය ඇඟවුම්

දකුණු කොරියාව, ජපානය සහ එක්සත් ජනපදය ඇතුළු කලාපීය බලවතුන් මෙම සංචාරය උනන්දුවෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, ඔවුන් සියලු දෙනා පියොංයාං සම්බන්ධ සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරති. චීන-උතුරු කොරියා සබඳතා ශක්තිමත් වීම, න්‍යෂ්ටික අවිනිෂ්ඨ කිරීමේ උත්සාහයන් සහ ඊසාන ආසියාවේ කලාපීය ස්ථාවරත්වය කෙරෙහි පුළුල් ඇඟවුම් ඇති කළ හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

දෙදින වැඩසටහන නිමා වීමත් සමඟ රාජ්‍ය සංචාරයේ ප්‍රතිඵල පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට Sinhala

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට

රට පුරා ඩෙංගු රෝගය තීව්‍ර වෙමින් පවතී 2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඩෙංගු ජ්වර රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වීම…

08 Jun 2026 Discuss
විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි Sinhala

විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි

ජාල ස්ථිතිස්ථාපකත්වය කරා ඓතිහාසික පියවරක් ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අංශය තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට එළඹ ඇති අතර, රට පුරා පිහිටි විදුලි උපපොළ අවරට 16ක බැටරි ශක්ති ගබඩා…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) සනාථ කළ පරිදි, මැයි මාසය තුළ පමණක් 145,745 ක් වූ…

08 Jun 2026 Discuss