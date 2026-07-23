Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බිකිනි තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලාංකික ගුරුවරියක්" යන වෛරස් හිමිකම් කරුණු සොයා බලන්නන් විසින් බිඳ දමා

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බිකිනි තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලාංකික ගුරුවරියක්" යන වෛරස් හිමිකම් කරුණු සොයා බලන්නන් විසින් බිඳ දමා

ශ්‍රී ලාංකික ගුරුවරියක් බිකිනි තරඟාවලියකට සහභාගී වූ බවට සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වූ හිමිකම, කරුණු සොයා බලන්නන් විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ දමා ඇති අතර, එම තහවුරු කිරීම අසත්‍ය හා නොමඟ යවන සුළු බව ඔවුහු තහවුරු කළහ.

මෙම හිමිකම විවිධ අන්තර්ජාල වේදිකා හරහා ඉතා වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වූ අතර, ශ්‍රී ලාංකික අන්තර්ජාල භාවිතා කරන්නන් අතර සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ඇති කර උණුසුම් විවාදයකට තුඩු දුන්නේය. බොහෝ දෙනෙකු එහි සත්‍යතාව සත්‍යාපනය නොකර අන්තර්ගතය බෙදා ගත් අතර, එය වෛරස් ලෙස ව්‍යාප්ත වීමට දායක විය.

කරුණු සොයා බැලීමෙන් හෙළි වූ දේ

පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව, කරුණු සොයා බලන්නන් තීරණය කළේ වෛරස් හිමිකම නිවැරදි නොවන බවය. ව්‍යාප්ත වූ අන්තර්ගතයේ "ශ්‍රී ලාංකික ගුරුවරියක්" ලෙස හඳුනාගත් පුද්ගලයා වැරදි ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බව තහවුරු වූ අතර, රූප හෝ සටහන් සමඟ සම්බන්ධ කරන ලද කතාව තත්ත්වයේ සත්‍යය පිළිබිඹු නොකළේය.

පුද්ගලයන් අසත්‍ය ලෙස නම් කර ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය අසම්බන්ධ සිදුවීම් හෝ රූප සමඟ බැඳීමේ මෙම ආකාරයේ වැරදි තොරතුරු, ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල ඉතා සාමාන්‍ය සිදුවීමක් බවට පත්ව ඇත.

වෛරස් වැරදි තොරතුරුවල අන්තරාය

මෙවැනි සිදුවීම් සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ගේ කීර්තිය හා ජීවිතවලට අසත්‍ය හිමිකම් ඇති කළ හැකි බරපතල ප්‍රතිවිපාක ඉස්මතු කරයි. වෛරස් සටහනක් පුළුල් ලෙස බෙදාගත් පසු, නිවැරදි කිරීම් මහජනතාව දැනගැනීමට පෙරාතුව දිගු කාලීන කීර්ති හානියක් සිදු කළ හැකිය.

  • අසත්‍ය අනන්‍යතා හිමිකම් නිරවද්‍ය පුද්ගලයන් අන්තර්ජාල හිරිහැරයට හා මහජන අපකීර්තියට නිරාවරණය කළ හැකිය.
  • සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල නිවැරදි කිරීම්වලට සාපේක්ෂව වැරදි තොරතුරු සැලකිය යුතු ලෙස වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වේ.
  • මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාව තුළ පෞද්ගලික පුද්ගලයන් ඉලක්ක කරගත් වෛරස් රවටාගැනීම්වල ක්‍රමයෙන් ඉහළ යාමක් දක්නට ලැබේ.

වගකීම්සහිත බෙදාගැනීමක් සඳහා ඇරයුමක්

කරුණු සත්‍යාපන සංවිධාන, විශේෂයෙන් නම් කරන ලද පුද්ගලයන් ගැන හේතු සොයා බලන හෝ හානිකර හිමිකම් ඉදිරිපත් කරන සටහන් සම්බන්ධයෙන්, අන්තර්ජාලයේ අන්තර්ගතය බෙදාගැනීමට පෙර තොරතුරු සත්‍යාපනය කරන ලෙස මහජනතාවට නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටිති.

මහජනතාව විශ්වාසනීය කරුණු සත්‍යාපන මූලාශ්‍ර උපදෙස් ලබා ගැනීමටත්, සමාජ මාධ්‍යවල වෛරස් හිමිකම් හමුවේ, විශේෂයෙන් සංවේදී හෝ ගිනි ඇවිළවීමේ ස්වභාවයෙන් යුත් ඒවා හමුවේ, ප්‍රවේශම් වීමටත් දිරිමත් කෙරේ. සත්‍යාපනය නොකළ අන්තර්ගතය නොදැනුවත්වම බෙදාගැනීම පවා සැබෑ මිනිසුන්ට සැබෑ හානියක් ඇති කළ හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ බලධාරීන් හා ඩිජිටල් සාක්ෂරතා නිලධාරීන්, ඩිජිටල් යුගයේ වැරදි තොරතුරුවල වර්ධනය වන අභියෝගය සමඟ රට දිගටම ගනුදෙනු කරද්දී, වගකීම්සහිත අන්තර්ජාල හැසිරීමේ වැදගත්කම නැවත නැවත අවධාරණය කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දියානු ධීවරයන් නව දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී — මුහුදු සීමා ආතතීන් නැවත මතු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දියානු ධීවරයන් නව දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී — මුහුදු සීමා ආතතීන් නැවත මතු වෙයි

දෙරට අතර මුහුදේ ධීවර අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දීර්ඝකාලීන ආතතීන් නැවතත් අවුළුවාලමින්, මුහුදු සිදුවීමකින් පසු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ඉන්දියානු ධීවරයන් නව…

23 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වසර දහයක් තුළ දරුණුතම ඩෙංගු අර්බුදයට මුහුණ දෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වසර දහයක් තුළ දරුණුතම ඩෙංගු අර්බුදයට මුහුණ දෙයි

මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි තත්ත්වයක් උද්ගත වෙයි ශ්‍රී ලංකාව දශකයක් තුළ මෙරට ව්‍යාප්ත වූ දරුණුතම ඩෙංගු රෝගය හමුවේ පසුවන අතර, රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී වේගයකින් ඉහළ යත්ම,…

23 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2025 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2025 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත අපනයන ආදායම මෙම වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂය තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවීමත් සමඟ, දිවයිනේ වෙළඳ කාර්යසාධනයේ සැලකිය යුතු이정표යක් සනිටුහන් වූ…

23 Jul 2026 Discuss