Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලොව පැරණිතම කරාබුනැටි ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාණ වරාය භූමියකින් හමුවී ඇති බව පුරාවිද්‍යාඥයෝ පවසති

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලොව පැරණිතම කරාබුනැටි ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාණ වරාය භූමියකින් හමුවී ඇති බව පුරාවිද්‍යාඥයෝ පවසති

ශ්‍රී ලංකාවේ පොහොසත් පුරාවිද්‍යාත්මක උරුමය ගෝලීය වශයෙන් නව වැදගත්කමක් උසුලන්නට සමත් වී ඇති අතර, දිවයිනේ පුරාණ වරාය භූමියක් තුළ ලොව ඉතිහාසගතව සටහන් වූ ඒවාට ද පෙරාතුව ගණන් බැදිය හැකි කරාබුනැටි නිදර්ශනයක් සොයාගෙන ඇති බව පර්යේෂකයෝ දැන් විශ්වාස කරති.

ඓතිහාසික මාන ගත් සොයාගැනීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික වරාය භූමියක කටයුතු කරන පුරාවිද්‍යාඥයෝ සුවිශේෂ සොයාගැනීමක් කර ඇති අතර, ලොව කොතැනකවත් මෙතෙක් සොයාගත් කරාබුනැටි නිදර්ශන ඕනෑම එකකට ද පෙරාතුව ගණන් බැදිය හැකි යැයි සැලකෙන කරාබුනැටි නිදර්ශනයක් ඒ අතර ඇතුළත් ය. මෙය තහවුරු වුවහොත්, ඒ සොයාගැනීම පුරාණ කුළු බඩු වෙළඳ ජාලය සහ ඒ තුළ ශ්‍රී ලංකාව ඉටු කළ කේන්ද්‍රීය භූමිකාව පිළිබඳ අප දරාගෙන සිටි අවබෝධය නැවත ලිවීමට තරම් ඓතිහාසික වැදගත්කමක් උසුලනු ඇත.

වර්තමාන ඉන්දුනීසියාවේ මලුකු දූපත් වලින් ආරම්භ වී විශාල සාගරීය වෙළඳ මාර්ග ඔස්සේ ව්‍යාප්ත වූ කරාබුනැටි, පුරාණ ලෝකයේ වඩාත්ම ඉහළ අගයක් ගත් සහ දැඩි ලෙස ගනුදෙනු කළ භාණ්ඩ අතර ගණන් ගැනුනු බැවින්, ගෝලීය පුරාවිද්‍යාත්මක ප්‍රජාව තුළ මෙම සොයාගැනීම සැලකිය යුතු උද්‍යෝගයක් ඇති කර ඇත.

පුරාණ වෙළඳාමේ හදවත ලෙස ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාව පුරාණ ඉන්දියන් සාගර කුළු බඩු වෙළඳාමේ තීරණාත්මක කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස කටයුතු කළ බව ඉතිහාසඥයෝ දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇති අතර, මෙම සොයාගැනීම එය වඩාත් තහවුරු කරයි. දිවයිනේ උපාය මාර්ගිකව ස්ථානගත වූ වරායන් අතරින් ගිය ගමනේ, ගෙමනේ ගෙනා භාණ්ඩ ලැබෙනු ලබා ඇති අතර, කුළු බඩු, මැණික් සහ රෙදිපිළි ඇතුළු වටිනා භාණ්ඩ සඳහා ස්වාභාවික හරස්මං නගරයක් බවට එය පත්ව තිබිණ.

ශ්‍රී ලංකාවේ වරාය භූමියක කරාබුනැටි නිදර්ශනයක් සොයාගැනීම, ශ්‍රී ලංකාවේ වරායන් හරහා සිදු වූ කුළු බඩු වෙළඳාම මෙතෙක් ලේඛනගත කර ඇති ප්‍රමාණයට ද වඩා ඉතා පුළුල් සහ ඉතා ඈත අතීතයකට දිවෙන බව පෙන්නුම් කරන පුරාවිද්‍යාත්මක සාක්ෂි ගොනුවට නව අගයක් එකතු කරයි.

තවදුරටත් විශ්ලේෂණ සිදු කෙරෙමින් පවතී

පුරාවිද්‍යාඥයෝ සොයාගැනීමේ වැදගත්කම පිළිබඳ දැඩි විශ්වාසයක් ප්‍රකාශ කර ඇතත්, නිදර්ශනයේ නිවැරදි කාල නිර්ණය සහ ආරම්භය සෘජුව තහවුරු කිරීම සඳහා වැඩිදුර විද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණ සිදු කිරීමට නියමිත ය. ප්‍රතිඵල ඔවුන්ගේ මූලික තක්සේරුව සනාථ කිරීමට සාධාරණ සාක්ෂි සපයනු ඇතැයි පර්යේෂකයෝ බලාපොරොත්තු වෙති.

කරාබුනැටිය නිල වශයෙන් මෙතෙක් සොයාගත් ඒ වර්ගයේ ඉතාම පැරණි නිදර්ශනය ලෙස තහවුරු වුවහොත්, ඉතිහාසයේ ඉතාම ප්‍රබල අධ්‍යායයන්ගෙන් එකක් වන, අධිරාජ්‍යයන් හැඩ ගැස්සූ, ගවේෂණ ඇවිළෙවූ සහ මහාද්වීප හරහා ශිෂ්ටාචාරයන් සම්බන්ධ කළ පුරාණ ගෝලීය කුළු බඩු වෙළඳාමේ කේන්ද්‍රයෙහිම ශ්‍රී ලංකාව ස්ථාපිත කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාණ වරාය භූමිවල, ඒ අතරින් කිහිපයක් තවමත් අර්ධ වශයෙන් පමණක් ගවේෂණය කර ඇති ඒවා ද ඇතුළු ව, පුරාවිද්‍යාත්මක කැනීම් කෙරෙහි අලුත් උනන්දුවක් ඇති කර ගැනීමට මෙම සොයාගැනීම හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දියානු ධීවරයන් නව දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී — මුහුදු සීමා ආතතීන් නැවත මතු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දියානු ධීවරයන් නව දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී — මුහුදු සීමා ආතතීන් නැවත මතු වෙයි

දෙරට අතර මුහුදේ ධීවර අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දීර්ඝකාලීන ආතතීන් නැවතත් අවුළුවාලමින්, මුහුදු සිදුවීමකින් පසු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ඉන්දියානු ධීවරයන් නව…

23 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වසර දහයක් තුළ දරුණුතම ඩෙංගු අර්බුදයට මුහුණ දෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වසර දහයක් තුළ දරුණුතම ඩෙංගු අර්බුදයට මුහුණ දෙයි

මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි තත්ත්වයක් උද්ගත වෙයි ශ්‍රී ලංකාව දශකයක් තුළ මෙරට ව්‍යාප්ත වූ දරුණුතම ඩෙංගු රෝගය හමුවේ පසුවන අතර, රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී වේගයකින් ඉහළ යත්ම,…

23 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2025 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2025 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත අපනයන ආදායම මෙම වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂය තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවීමත් සමඟ, දිවයිනේ වෙළඳ කාර්යසාධනයේ සැලකිය යුතු이정표යක් සනිටුහන් වූ…

23 Jul 2026 Discuss