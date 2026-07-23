ලොව පැරණිතම කරාබුනැටි ශ්රී ලංකාවේ පුරාණ වරාය භූමියකින් හමුවී ඇති බව පුරාවිද්යාඥයෝ පවසති
ශ්රී ලංකාවේ පොහොසත් පුරාවිද්යාත්මක උරුමය ගෝලීය වශයෙන් නව වැදගත්කමක් උසුලන්නට සමත් වී ඇති අතර, දිවයිනේ පුරාණ වරාය භූමියක් තුළ ලොව ඉතිහාසගතව සටහන් වූ ඒවාට ද පෙරාතුව ගණන් බැදිය හැකි කරාබුනැටි නිදර්ශනයක් සොයාගෙන ඇති බව පර්යේෂකයෝ දැන් විශ්වාස කරති.
ඓතිහාසික මාන ගත් සොයාගැනීමක්
ශ්රී ලංකාවේ ඓතිහාසික වරාය භූමියක කටයුතු කරන පුරාවිද්යාඥයෝ සුවිශේෂ සොයාගැනීමක් කර ඇති අතර, ලොව කොතැනකවත් මෙතෙක් සොයාගත් කරාබුනැටි නිදර්ශන ඕනෑම එකකට ද පෙරාතුව ගණන් බැදිය හැකි යැයි සැලකෙන කරාබුනැටි නිදර්ශනයක් ඒ අතර ඇතුළත් ය. මෙය තහවුරු වුවහොත්, ඒ සොයාගැනීම පුරාණ කුළු බඩු වෙළඳ ජාලය සහ ඒ තුළ ශ්රී ලංකාව ඉටු කළ කේන්ද්රීය භූමිකාව පිළිබඳ අප දරාගෙන සිටි අවබෝධය නැවත ලිවීමට තරම් ඓතිහාසික වැදගත්කමක් උසුලනු ඇත.
වර්තමාන ඉන්දුනීසියාවේ මලුකු දූපත් වලින් ආරම්භ වී විශාල සාගරීය වෙළඳ මාර්ග ඔස්සේ ව්යාප්ත වූ කරාබුනැටි, පුරාණ ලෝකයේ වඩාත්ම ඉහළ අගයක් ගත් සහ දැඩි ලෙස ගනුදෙනු කළ භාණ්ඩ අතර ගණන් ගැනුනු බැවින්, ගෝලීය පුරාවිද්යාත්මක ප්රජාව තුළ මෙම සොයාගැනීම සැලකිය යුතු උද්යෝගයක් ඇති කර ඇත.
පුරාණ වෙළඳාමේ හදවත ලෙස ශ්රී ලංකාව
ශ්රී ලංකාව පුරාණ ඉන්දියන් සාගර කුළු බඩු වෙළඳාමේ තීරණාත්මක කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස කටයුතු කළ බව ඉතිහාසඥයෝ දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇති අතර, මෙම සොයාගැනීම එය වඩාත් තහවුරු කරයි. දිවයිනේ උපාය මාර්ගිකව ස්ථානගත වූ වරායන් අතරින් ගිය ගමනේ, ගෙමනේ ගෙනා භාණ්ඩ ලැබෙනු ලබා ඇති අතර, කුළු බඩු, මැණික් සහ රෙදිපිළි ඇතුළු වටිනා භාණ්ඩ සඳහා ස්වාභාවික හරස්මං නගරයක් බවට එය පත්ව තිබිණ.
ශ්රී ලංකාවේ වරාය භූමියක කරාබුනැටි නිදර්ශනයක් සොයාගැනීම, ශ්රී ලංකාවේ වරායන් හරහා සිදු වූ කුළු බඩු වෙළඳාම මෙතෙක් ලේඛනගත කර ඇති ප්රමාණයට ද වඩා ඉතා පුළුල් සහ ඉතා ඈත අතීතයකට දිවෙන බව පෙන්නුම් කරන පුරාවිද්යාත්මක සාක්ෂි ගොනුවට නව අගයක් එකතු කරයි.
තවදුරටත් විශ්ලේෂණ සිදු කෙරෙමින් පවතී
පුරාවිද්යාඥයෝ සොයාගැනීමේ වැදගත්කම පිළිබඳ දැඩි විශ්වාසයක් ප්රකාශ කර ඇතත්, නිදර්ශනයේ නිවැරදි කාල නිර්ණය සහ ආරම්භය සෘජුව තහවුරු කිරීම සඳහා වැඩිදුර විද්යාත්මක විශ්ලේෂණ සිදු කිරීමට නියමිත ය. ප්රතිඵල ඔවුන්ගේ මූලික තක්සේරුව සනාථ කිරීමට සාධාරණ සාක්ෂි සපයනු ඇතැයි පර්යේෂකයෝ බලාපොරොත්තු වෙති.
කරාබුනැටිය නිල වශයෙන් මෙතෙක් සොයාගත් ඒ වර්ගයේ ඉතාම පැරණි නිදර්ශනය ලෙස තහවුරු වුවහොත්, ඉතිහාසයේ ඉතාම ප්රබල අධ්යායයන්ගෙන් එකක් වන, අධිරාජ්යයන් හැඩ ගැස්සූ, ගවේෂණ ඇවිළෙවූ සහ මහාද්වීප හරහා ශිෂ්ටාචාරයන් සම්බන්ධ කළ පුරාණ ගෝලීය කුළු බඩු වෙළඳාමේ කේන්ද්රයෙහිම ශ්රී ලංකාව ස්ථාපිත කරනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ පුරාණ වරාය භූමිවල, ඒ අතරින් කිහිපයක් තවමත් අර්ධ වශයෙන් පමණක් ගවේෂණය කර ඇති ඒවා ද ඇතුළු ව, පුරාවිද්යාත්මක කැනීම් කෙරෙහි අලුත් උනන්දුවක් ඇති කර ගැනීමට මෙම සොයාගැනීම හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.