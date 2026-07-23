Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධ පෙත්සම සම්බන්ධයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටී

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධ පෙත්සම සම්බන්ධයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටී

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, 2019 ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ නමින් ගොනු කරන ලද විත් පෙත්සම පිළිබඳ විභාගය යළි ආරම්භ කිරීමත් සමඟ බදාදා අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටියේය.

නඩුවේ පසුබිම

2019 අප්‍රේල් 21 වැනි දින සිදු වූ ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරවලදී ශ්‍රී ලංකාව පුරා පල්ලි සහ ප්‍රසිද්ධ හෝටල් ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කරන ලද සම්බන්ධිත සියදිවිනසාගැනීමේ ප්‍රහාර මගින් දෙසිය හැටකට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබූහ. මෙය රටේ නූතන ඉතිහාසයේ මාරාන්තික සිදුවීම් අතරින් එකක් ලෙස සැලකේ.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද විත් පෙත්සම මගින් අධිකරණ නියෝගයක් ඉල්ලා සිටින අතර, කල් දැමීමේ කාලයකට පසු නඩු විභාගය නිල වශයෙන් යළිත් අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියට ගෙන ආ ඇත.

අධිකරණ විභාගය යළි ආරම්භ වේ

ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධ වගකීම් පිළිබඳ දිගු කලක් තිස්සේ පවත්නා නෛතික ක්‍රියාවලියේ වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස මෙම විභාගය යළි ආරම්භ වීම සලකනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ මගින් බෝම්බ ප්‍රහාරය හා සම්බන්ධ වගකීම් සහ වරදකාරිත්වය පිළිබඳ විවිධ පැතිකඩ විමර්ශනය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරමින් පවතින අතර, ඒ සම්බන්ධ ගණනාවක් පෙත්සම් සහ නඩු අධිකරණ ක්‍රමය හරහා ඉදිරියට ගෙන යනු ලබයි.

2019 සිට 2022 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ අටවැනි ජනාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, පුළුල් ජනතා විරෝධතා මධ්‍යයේ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට පෙර, ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය සිදු වූ අවස්ථාවේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස කටයුතු කළේය.

මහජන හා නෛතික වැදගත්කම

බෝම්බ ප්‍රහාරවලට පෙර ලැබුණු බුද්ධි අංශ අනතුරු ඇඟවීම් නිසිලෙස ක්‍රියාත්මක නොකිරීම සම්බන්ධ සම්පූර්ණ වගකීම ඉටු කළ යුතු බව ගොදුරු ජනයාගේ පවුල් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටිමින් සිටින හෙයින්, මෙම නඩුව අඛණ්ඩව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයට ලක් වෙමින් පවතී. විමර්ශකයින් සහ පාර්ලිමේන්තු කමිටු ඊට පෙර සොයාගෙන ඇති පරිදි, සූදානම් වූ ප්‍රහාරයක් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් නිසි පරිදි ක්‍රියාවට නංවනු නොලැබීය.

අභියාචනාධිකරණය ඉදිරි විභාගවලදී සිය විමසීම් අඛණ්ඩව සිදු කරන විට, විත් පෙත්සමේ වැඩිදුර විස්තර සහ ඉල්ලා සිටින නිශ්චිත නියෝග පිළිබඳ තොරතුරු වඩාත් පැහැදිලි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දියානු ධීවරයන් නව දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී — මුහුදු සීමා ආතතීන් නැවත මතු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දියානු ධීවරයන් නව දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී — මුහුදු සීමා ආතතීන් නැවත මතු වෙයි

දෙරට අතර මුහුදේ ධීවර අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දීර්ඝකාලීන ආතතීන් නැවතත් අවුළුවාලමින්, මුහුදු සිදුවීමකින් පසු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ඉන්දියානු ධීවරයන් නව…

23 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වසර දහයක් තුළ දරුණුතම ඩෙංගු අර්බුදයට මුහුණ දෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වසර දහයක් තුළ දරුණුතම ඩෙංගු අර්බුදයට මුහුණ දෙයි

මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි තත්ත්වයක් උද්ගත වෙයි ශ්‍රී ලංකාව දශකයක් තුළ මෙරට ව්‍යාප්ත වූ දරුණුතම ඩෙංගු රෝගය හමුවේ පසුවන අතර, රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී වේගයකින් ඉහළ යත්ම,…

23 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2025 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2025 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත අපනයන ආදායම මෙම වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂය තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවීමත් සමඟ, දිවයිනේ වෙළඳ කාර්යසාධනයේ සැලකිය යුතු이정표යක් සනිටුහන් වූ…

23 Jul 2026 Discuss