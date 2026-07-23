ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරය සම්බන්ධ පෙත්සම සම්බන්ධයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටී
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, 2019 ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරය සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ නමින් ගොනු කරන ලද විත් පෙත්සම පිළිබඳ විභාගය යළි ආරම්භ කිරීමත් සමඟ බදාදා අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටියේය.
නඩුවේ පසුබිම
2019 අප්රේල් 21 වැනි දින සිදු වූ ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරවලදී ශ්රී ලංකාව පුරා පල්ලි සහ ප්රසිද්ධ හෝටල් ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කරන ලද සම්බන්ධිත සියදිවිනසාගැනීමේ ප්රහාර මගින් දෙසිය හැටකට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබූහ. මෙය රටේ නූතන ඉතිහාසයේ මාරාන්තික සිදුවීම් අතරින් එකක් ලෙස සැලකේ.
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද විත් පෙත්සම මගින් අධිකරණ නියෝගයක් ඉල්ලා සිටින අතර, කල් දැමීමේ කාලයකට පසු නඩු විභාගය නිල වශයෙන් යළිත් අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියට ගෙන ආ ඇත.
අධිකරණ විභාගය යළි ආරම්භ වේ
ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරය සම්බන්ධ වගකීම් පිළිබඳ දිගු කලක් තිස්සේ පවත්නා නෛතික ක්රියාවලියේ වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස මෙම විභාගය යළි ආරම්භ වීම සලකනු ලැබේ. ශ්රී ලංකා අධිකරණ මගින් බෝම්බ ප්රහාරය හා සම්බන්ධ වගකීම් සහ වරදකාරිත්වය පිළිබඳ විවිධ පැතිකඩ විමර්ශනය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරමින් පවතින අතර, ඒ සම්බන්ධ ගණනාවක් පෙත්සම් සහ නඩු අධිකරණ ක්රමය හරහා ඉදිරියට ගෙන යනු ලබයි.
2019 සිට 2022 දක්වා ශ්රී ලංකාවේ අටවැනි ජනාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, පුළුල් ජනතා විරෝධතා මධ්යයේ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට පෙර, ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරය සිදු වූ අවස්ථාවේ ආරක්ෂක අමාත්යාංශයේ ලේකම් ලෙස කටයුතු කළේය.
මහජන හා නෛතික වැදගත්කම
බෝම්බ ප්රහාරවලට පෙර ලැබුණු බුද්ධි අංශ අනතුරු ඇඟවීම් නිසිලෙස ක්රියාත්මක නොකිරීම සම්බන්ධ සම්පූර්ණ වගකීම ඉටු කළ යුතු බව ගොදුරු ජනයාගේ පවුල් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටිමින් සිටින හෙයින්, මෙම නඩුව අඛණ්ඩව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයට ලක් වෙමින් පවතී. විමර්ශකයින් සහ පාර්ලිමේන්තු කමිටු ඊට පෙර සොයාගෙන ඇති පරිදි, සූදානම් වූ ප්රහාරයක් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් නිසි පරිදි ක්රියාවට නංවනු නොලැබීය.
අභියාචනාධිකරණය ඉදිරි විභාගවලදී සිය විමසීම් අඛණ්ඩව සිදු කරන විට, විත් පෙත්සමේ වැඩිදුර විස්තර සහ ඉල්ලා සිටින නිශ්චිත නියෝග පිළිබඳ තොරතුරු වඩාත් පැහැදිලි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.