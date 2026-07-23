අරගලය මර්දනය අතරතුර ක්රියාකාරිකයෙකුගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බව උසාවිය නිගමනය කරයි
2022 වර්ෂයේ රට කම්පා කළ අරගලය විරෝධතා ව්යාපාරය අතරතුර සිදු කළ අත්අඩංගුවට ගැනීමකදී සමාජ මාධ්ය ක්රියාකාරික අනුරුද්ධ බංඩාරගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බව ශ්රී ලංකාවේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ඓතිහාසික නඩුතීරණයකින් තහවුරු කර ඇත.
වැදගත් තීන්දුවක්
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බලයෙන් පහ කිරීමට තුඩු දුන් මහජන නැගිටීම අතරතුර ග්රහණයට ගැනුණු පුද්ගලයන් සමඟ බලධාරීන් කටයුතු කළ ආකාරය පිළිබඳ කඩිනමින් ව්යාප්ත වෙමින් පවතින නෛතික විමර්ශනය තුළ මෙම තීන්දුව සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි. බංඩාරගේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය අයිතිවාසිකම් කඩ කෙරුණු බවට ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ලබා දුන් තීරණය, එකී කාල සීමාව තුළ පොලිස් හා ආරක්ෂක අංශවල හැසිරීම පිළිබඳ ඇති සොයාබැලීම් කෙරෙහි නව මානයක් එක් කරයි.
අරගලයේ පසුබිම
සිංහල භාෂාවෙන් "සටන" යන අරුත දෙන අරගලය, 2022 වසරේ ශ්රී ලංකාව පුරා ව්යාප්ත වූ පුරවැසි විරෝධතා ව්යාපාරයකි. දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකට ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා ලක්ෂ ගණනක් සාමාන්ය පුරවැසියන් වීදිවලට බැසීම, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සහ නිල නිවාසය දෙසට ගලා යෑමෙන් එය උච්චස්ථානයට පත් විය. විරෝධතා අතරතුර හා ඉන් අනතුරුව, ගැටළු සහගත තත්ත්වයන් යටතේ ක්රියාකාරිකයන් හා විරෝධකරුවන් කිහිප දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබිණ.
අනුරුද්ධ බංඩාරගේ නඩුව
විරෝධකරුවන්ගේ හඬ අන්තර්ජාලය හරහා ප්රචාරය කිරීමේ කැපවූ සමාජ මාධ්ය ක්රියාකාරිකයෙකු වන අනුරුද්ධ බංඩාර, මර්දන ක්රියාමාර්ග අතරතුර රඳවා ගනු ලැබූ අය අතර විය. ඔහුගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම, නීත්යානුකූල ගැටළු ආමන්ත්රණය කිරීමකට වඩා විරෝධී හඬ නිහඬ කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස විවේචකයන් තර්ක කළ හෙයින්, එය මහජන අවධානයට ලක් විය.
ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ඔහුට පක්ෂව ලබා දුන් තීරණය, ඔහු අත්අඩංගුවට ගත් ආකාරය ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව යටතේ සහතික කෙරෙන ඔහුගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් බව දැන් නිල වශයෙන් පිළිගනී.
පුළුල් ඇඟවීම්
පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් යුගයේ බලධාරීන් විසින් ලබා දෙන ලද මෙම තීරණය, අරගලය කාල සීමාව තුළ එවැනි අත්අඩංගුවට ගැනීම් නියෝග කළ හා ක්රියාත්මක කළ අය වගවිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මතු කරයි. සිවිල් නිදහස් පෙරළියකරුවන් සහ නීති විශේෂඥයන්, අධිකරණ ක්රියාවලිය හරහා ගමන් කරමින් ඇති සමාන නඩු සඳහා වැදගත් පූර්වාදර්ශයක් ලෙස මෙම තීන්දුව දෙස බලනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෑත කාලීන ශ්රී ලාංකීය ඉතිහාසයේ වඩාත් සුවිශේෂී අදියරවලින් එකක් ලෙස සැලකෙන අරගලය සමයේ රඳවා ගනු ලැබූ ක්රියාකාරිකයන් හා විරෝධකරුවන්ට ලබා දුන් සැලකීම පිළිබඳ පුළුල් සමාලෝචනයක් සඳහා ඇති ඉල්ලීම් තීව්ර කිරීමට මෙම තීන්දුව ඉඩකඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.