කොළඹ පෝට් සිටියේ හිංසාත්මක ගැටුමකින් චීන ජාතිකයන් දෙදෙනෙකුට තුවාල
කොළඹ පෝට් සිටියේදී බදාදා දින වෙනස් කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇති වූ හිංසාත්මක ගැටුමකින් චීන ජාතිකයන් දෙදෙනෙකුට තුවාල සිදු වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
23 වැනිදා සිදු වූ මෙම සිදුවීම, අගනුවරේ මුහුදු තීරයේ පිහිටි ප්රමුඛ සංවර්ධන කලාපය තුළ ආරක්ෂක ගැටළු කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.
සිදුවීමේ විස්තර
මූලික වාර්තාවලට අනුව, පෝට් සිටි පරිශ්රය තුළ තරඟකාරී චීන කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ගැටුමක් ඇති වූ අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට තුවාල සිදු විය. මෙම ආරවුලේ නිශ්චිත හේතුව තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, විමර්ශන දැනට ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී.
හිංසාකාරී සිදුවීම ඇති වූ වහාම පොලීසිය එම ස්ථානයට ළඟා වූ බව විශ්වාස කෙරෙන අතර, තුවාල ලැබූ පාර්ශ්වයන්ට වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා දී ඇති බව වාර්තා වේ.
අවධානයට ලක් වූ පෝට් සිටිය
ගාලු මුවදොර පාර්කයට යාබදව පිහිටි ප්රකට කඩා මුල් කළ ඉඩම් සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් වන කොළඹ පෝට් සිටිය, මෑත වසරවලදී වාණිජමය හා ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම්වල සැලකිය යුතු කේන්ද්රස්ථානයක් බවට පත් වී ඇති අතර, චීන සහභාගිත්වය ඇතුළු විදේශ ආයෝජකයන් හා කම්කරුවන් සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක් එහි ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
මෙම නවතම සිදුවීම හේතුවෙන්, ශ්රී ලංකාවේ සාමාන්ය අධිකරණ බලයෙන් වෙනත් ස්වකීය නියාමන රාමුවක් යටතේ ක්රියාත්මක වන විශේෂ ආර්ථික කලාපය තුළ ආරක්ෂක ප්රබන්ධ සමාලෝචනය කිරීමට බලධාරීන් පෙළඹෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යත්ම නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන විසින් වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.