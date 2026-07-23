Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ පෝට් සිටියේ හිංසාත්මක ගැටුමකින් චීන ජාතිකයන් දෙදෙනෙකුට තුවාල

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ පෝට් සිටියේ හිංසාත්මක ගැටුමකින් චීන ජාතිකයන් දෙදෙනෙකුට තුවාල

කොළඹ පෝට් සිටියේදී බදාදා දින වෙනස් කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇති වූ හිංසාත්මක ගැටුමකින් චීන ජාතිකයන් දෙදෙනෙකුට තුවාල සිදු වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

23 වැනිදා සිදු වූ මෙම සිදුවීම, අගනුවරේ මුහුදු තීරයේ පිහිටි ප්‍රමුඛ සංවර්ධන කලාපය තුළ ආරක්ෂක ගැටළු කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.

සිදුවීමේ විස්තර

මූලික වාර්තාවලට අනුව, පෝට් සිටි පරිශ්‍රය තුළ තරඟකාරී චීන කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ගැටුමක් ඇති වූ අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට තුවාල සිදු විය. මෙම ආරවුලේ නිශ්චිත හේතුව තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, විමර්ශන දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

හිංසාකාරී සිදුවීම ඇති වූ වහාම පොලීසිය එම ස්ථානයට ළඟා වූ බව විශ්වාස කෙරෙන අතර, තුවාල ලැබූ පාර්ශ්වයන්ට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දී ඇති බව වාර්තා වේ.

අවධානයට ලක් වූ පෝට් සිටිය

ගාලු මුවදොර පාර්කයට යාබදව පිහිටි ප්‍රකට කඩා මුල් කළ ඉඩම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් වන කොළඹ පෝට් සිටිය, මෑත වසරවලදී වාණිජමය හා ඉදිකිරීම් ක්‍රියාකාරකම්වල සැලකිය යුතු කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් වී ඇති අතර, චීන සහභාගිත්වය ඇතුළු විදේශ ආයෝජකයන් හා කම්කරුවන් සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක් එහි ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.

මෙම නවතම සිදුවීම හේතුවෙන්, ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය අධිකරණ බලයෙන් වෙනත් ස්වකීය නියාමන රාමුවක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන විශේෂ ආර්ථික කලාපය තුළ ආරක්ෂක ප්‍රබන්ධ සමාලෝචනය කිරීමට බලධාරීන් පෙළඹෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යත්ම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන විසින් වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීන සම්බන්ධිත අපරාධ සිද්ධි තුනක් ශ්‍රී ලංකාවේ විමර්ශනයට Sinhala

චීන සම්බන්ධිත අපරාධ සිද්ධි තුනක් ශ්‍රී ලංකාවේ විමර්ශනයට

ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් දැනට අපරාධ සිද්ධි තුනක් වෙන් වෙන් වශයෙන් විමර්ශනය කරමින් සිටින අතර, ඒ සෑම සිද්ධියක්ම චීන ජාතිකයින් සමඟ සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත. මෙය…

23 Jul 2026 Discuss
බිකිනි තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලාංකික ගුරුවරියක්" යන වෛරස් හිමිකම් කරුණු සොයා බලන්නන් විසින් බිඳ දමා Sinhala

බිකිනි තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලාංකික ගුරුවරියක්" යන වෛරස් හිමිකම් කරුණු සොයා බලන්නන් විසින් බිඳ දමා

ශ්‍රී ලාංකික ගුරුවරියක් බිකිනි තරඟාවලියකට සහභාගී වූ බවට සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වූ හිමිකම, කරුණු සොයා බලන්නන් විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ දමා ඇති අතර,…

23 Jul 2026 Discuss
ලොව පැරණිතම කරාබුනැටි ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාණ වරාය භූමියකින් හමුවී ඇති බව පුරාවිද්‍යාඥයෝ පවසති Sinhala

ලොව පැරණිතම කරාබුනැටි ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාණ වරාය භූමියකින් හමුවී ඇති බව පුරාවිද්‍යාඥයෝ පවසති

ශ්‍රී ලංකාවේ පොහොසත් පුරාවිද්‍යාත්මක උරුමය ගෝලීය වශයෙන් නව වැදගත්කමක් උසුලන්නට සමත් වී ඇති අතර, දිවයිනේ පුරාණ වරාය භූමියක් තුළ ලොව ඉතිහාසගතව සටහන් වූ ඒවාට ද…

23 Jul 2026 Discuss