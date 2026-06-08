ශ්රී ලංකා අගමැති හරිණි බොලිවුඩ් නළුවෙකුට සම්මාන පිරිනමන බව පෙන්වන වෛරල් රූපය AI මගින් නිර්මිත බව කරුණු පරීක්ෂකයන් තහවුරු කරයි
ශ්රී ලංකා අගමැතිනි හරිණි අමරසූරිය බොලිවුඩ් නළු රෝහිත් ෂෙට්ටිගේ කල්පිත චරිතය වන සූර්යවංශීට සම්මාන පිරිනමන බව කියා පැතිරුණු ඩිජිටල් වශයෙන් හසුරුවන ලද රූපයක් කෘත්රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත බව, එම ව්යාප්ත ඡායාරූපය පිළිබඳ පරීක්ෂා කළ කරුණු සත්යාපන ආයතන තහවුරු කර ඇත.
දහස් ගණනක් රැවටූ රූපය
මෙම රූපය සමාජ මාධ්ය වේදිකා හරහා ශ්රී ලංකාව තුළ හා පිටත සිටින බොහෝ පරිශීලකයන් එය සත්ය ලෙස පිළිගනිමින් ඉතා වේගයෙන් පැතිරී ගියේය. ඡායාරූපයේ නිල උත්සවයක් ලෙස පෙනෙන අවස්ථාවක අගමැතිනි අමරසූරිය එම ජනප්රිය බොලිවුඩ් චරිතයට පිළිගැනීමක් ලබා දෙන ආකාරය නිරූපණය කර ඇති අතර, රාජ්ය තාන්ත්රික චාරිත්ර පිළිබඳ දැනුමක් ඇත්තවුන්ගේ සැකය එමගින් ඇවිළී ගියේය.
කරුණු පරීක්ෂකයන් සොයා ගත්තේ කුමක්ද
සූක්ෂ්ම ලෙස පරීක්ෂා කිරීමේදී, කරුණු සත්යාපකයන් විසින් මෙම රූපය කෘත්රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත අන්තර්ගතයේ ලක්ෂණ දරන බව තීරණය කරන ලදී. එම ඡායාරූපය කිසිදු සැබෑ සිදුවීමකදී ගනු ලැබුවක් නොවන අතර, ශ්රී ලංකා අගමැතිනිය සහ ඕනෑම බොලිවුඩ් පෞද්ගලිකයෙකු අතර සිදු වූ කිසිදු සැබෑ අන්තර්ක්රියාවක් එය නිරූපණය නොකරයි.
- රූපය සම්පූර්ණයෙන්ම AI මගින් නිර්මිත බවත්, එයට යථාර්ථය සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති බවත් සොයා ගන්නා ලදී
- එවැනි නිල උත්සවයක් හෝ සම්මාන පිරිනැමීමේ අවස්ථාවක් කිසිසේත් සිදු නොවීය
- මෙම ඡායාරූපය අසත්ය තොරතුරක් ලෙස හඳුනාගනු ලැබීමට පෙර පුළුල් ලෙස සංසරණය විය
වර්ධනය වන සැලකිල්ලක්
රජයේ නායකයන් ඇතුළු ප්රසිද්ධ පුද්ගලයන් පිළිබඳ අසත්ය තොරතුරු පැතිරවීමට AI මගින් නිර්මිත රූප භාවිතා කිරීමේ කලකිරීමට පත් කරන ගෝලීය ප්රවණතාවේ නවතම සිදුවීම ලෙස මෙම සිදුවීම සලකනු ලැබේ. එවැනි මෙවලම්වල ඉහළ යන නවීනත්වය නිසා, සාමාන්ය සමාජ මාධ්ය පරිශීලකයන්ට සත්ය ඡායාරූප සහ ව්යාජ ඒවා අතර වෙනස හඳුනා ගැනීම ක්රමයෙන් දුෂ්කර වෙමින් පවතී.
මෙම රූපය ඉතා වේගයෙන් පැතිරී යාම, සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල අන්තර්ගතය භුක්ති විඳීමේදී ඩිජිටල් සාක්ෂරතාව සහ විචාරශීලී චින්තනය කෙරෙහි ඇති හදිසි අවශ්යතාව අවධාරණය කරයි.
දේශපාලන බලධාරීන් ඇතුළු ප්රසිද්ධ පුද්ගලයන් සම්බන්ධ අන්තර්ගතය බෙදා ගැනීමට පෙර, විශ්වාසදායක කරුණු සත්යාපන ආයතන හරහා රූප සහ තොරතුරු සත්යාපනය කරන ලෙස මහජනතාවට කාරුණිකව දන්වා සිටී. ශ්රී ලංකා බලධාරීන් සහ මාධ්ය නිරීක්ෂණ ආයතන, අන්තර්ජාලයේ සංසරණය වන AI මගින් නිර්මිත අසත්ය තොරතුරු හඳුනාගැනීමේ හා වාර්තා කිරීමේ වැඩි සූක්ෂ්මතාවයක් පෙන්වීමට නැවත නැවතත් ඉල්ලා සිටි ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.