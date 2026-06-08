Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉතියෝපියාවේ අපහරණය කළ ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනා පොලිස් මෙහෙයුමකින් අනතුරකින් තොරව බේරාගනී

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉතියෝපියාවේ අපහරණය කළ ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනා පොලිස් මෙහෙයුමකින් අනතුරකින් තොරව බේරාගනී

ඉතියෝපියාවේ දී අපහරණය කරන ලද ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයන් තිදෙනෙකු එරට සිදු කරන ලද සම්බන්ධීකෘත පොලිස් මෙහෙයුමකින් අනතුරකින් තොරව සාර්ථකව බේරාගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

නීතිය බලාත්මාර කිරීමේ නිලධාරීන් විසින් ඉලක්කගත වැටලීමක් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව, දැඩි කම්පනයට පත් වූ ගොදුරු වූවන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල් වලට කනස්සල්ලට හේතු වූ මෙම සිදුවීමට ඉක්මනින් තිත තබමින්, එම තිදෙනා ආරක්ෂිතව නිදහස් කරගනු ලැබීය.

බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම සාර්ථකයි

අපහරණය සිදු වූ තත්ත්වයන් සහ බේරාගැනීමේ මෙහෙයුමේ නිශ්චිත ස්ථානය පිළිබඳ තොරතුරු තවමත් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, පොලිස් මැදිහත්වීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයන් තිදෙනාම සෞඛ්‍ය සම්පන්නව නිදහස් කරගනු ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

රටේ දේශසීමා ඇතුළත විදේශ ජාතිකයන් අපහරණය කිරීමේ සිදුවීම්වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ ඉතියෝපියානු නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවල කාර්යක්ෂමතාවය මෙම බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම ඔස්සේ ඔප්නංවනු ලැබීය.

විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිළිබඳ උත්කණ්ඨාව

විදේශ රටවල ජීවත් වී වැඩකරන ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවන ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධ අභියෝග කෙරෙහි මෙම සිද්ධිය නැවත වරක් අවධානය යොමු කර ඇත. අප්‍රිකාවේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල විදේශ ජාතිකයන් ඉලක්ක කරගත් අපහරණ රජයන් සහ පවුල් යන දෙඅංශය සඳහාම ක්‍රමයෙන් වර්ධනවන කනස්සල්ලක් බවට පත්ව ඇත.

බේරාගත් පුද්ගලයන්ගේ අනන්‍යතාවය හෝ අර්බුදය තුළ ගනු ලැබූ රාජතාන්ත්‍රික පියවර පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා රජය තවමත් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

අපහරණය පිළිබඳ පරීක්ෂණ ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර හෙළිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට Sinhala

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට

රට පුරා ඩෙංගු රෝගය තීව්‍ර වෙමින් පවතී 2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඩෙංගු ජ්වර රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වීම…

08 Jun 2026 Discuss
විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි Sinhala

විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි

ජාල ස්ථිතිස්ථාපකත්වය කරා ඓතිහාසික පියවරක් ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අංශය තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට එළඹ ඇති අතර, රට පුරා පිහිටි විදුලි උපපොළ අවරට 16ක බැටරි ශක්ති ගබඩා…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) සනාථ කළ පරිදි, මැයි මාසය තුළ පමණක් 145,745 ක් වූ…

08 Jun 2026 Discuss