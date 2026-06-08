ඉතියෝපියාවේ අපහරණය කළ ශ්රී ලාංකිකයන් තිදෙනා පොලිස් මෙහෙයුමකින් අනතුරකින් තොරව බේරාගනී
ඉතියෝපියාවේ දී අපහරණය කරන ලද ශ්රී ලාංකික ජාතිකයන් තිදෙනෙකු එරට සිදු කරන ලද සම්බන්ධීකෘත පොලිස් මෙහෙයුමකින් අනතුරකින් තොරව සාර්ථකව බේරාගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
නීතිය බලාත්මාර කිරීමේ නිලධාරීන් විසින් ඉලක්කගත වැටලීමක් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව, දැඩි කම්පනයට පත් වූ ගොදුරු වූවන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල් වලට කනස්සල්ලට හේතු වූ මෙම සිදුවීමට ඉක්මනින් තිත තබමින්, එම තිදෙනා ආරක්ෂිතව නිදහස් කරගනු ලැබීය.
බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම සාර්ථකයි
අපහරණය සිදු වූ තත්ත්වයන් සහ බේරාගැනීමේ මෙහෙයුමේ නිශ්චිත ස්ථානය පිළිබඳ තොරතුරු තවමත් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, පොලිස් මැදිහත්වීමෙන් අනතුරුව ශ්රී ලාංකික ජාතිකයන් තිදෙනාම සෞඛ්ය සම්පන්නව නිදහස් කරගනු ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
රටේ දේශසීමා ඇතුළත විදේශ ජාතිකයන් අපහරණය කිරීමේ සිදුවීම්වලට ප්රතිචාර දැක්වීමේ ඉතියෝපියානු නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවල කාර්යක්ෂමතාවය මෙම බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම ඔස්සේ ඔප්නංවනු ලැබීය.
විදේශගත ශ්රී ලාංකිකයන් පිළිබඳ උත්කණ්ඨාව
විදේශ රටවල ජීවත් වී වැඩකරන ශ්රී ලාංකික ජාතිකයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවන ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධ අභියෝග කෙරෙහි මෙම සිද්ධිය නැවත වරක් අවධානය යොමු කර ඇත. අප්රිකාවේ ඇතැම් ප්රදේශවල විදේශ ජාතිකයන් ඉලක්ක කරගත් අපහරණ රජයන් සහ පවුල් යන දෙඅංශය සඳහාම ක්රමයෙන් වර්ධනවන කනස්සල්ලක් බවට පත්ව ඇත.
බේරාගත් පුද්ගලයන්ගේ අනන්යතාවය හෝ අර්බුදය තුළ ගනු ලැබූ රාජතාන්ත්රික පියවර පිළිබඳව ශ්රී ලංකා රජය තවමත් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
අපහරණය පිළිබඳ පරීක්ෂණ ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර හෙළිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.