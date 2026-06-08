Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉතියෝපියාවේ ඉන්දියානු රවටා ගෙන සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයින් තිදෙනෙකු සාර්ථකව බේරාගනී

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉතියෝපියාවේ ඉන්දියානු රවටා ගෙන සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයින් තිදෙනෙකු සාර්ථකව බේරාගනී

ඉතියෝපියාවේ ජාති සේ රඳවා ගෙන සිටි ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් තිදෙනෙකු සාර්ථකව බේරාගෙන ඇති අතර, ඔවුන්ගේ ආරක්ෂිත귀환 සහතික කිරීමට කටයුතු කළ ඔවුන්ගේ පවුල් සහ ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන්ට මෙමඟින් සහනයක් ලැබී ඇත.

ඉතියෝපියාවේ රඳවාගත්තන් නිදහස් කෙරේ

සම්පූර්ණ හෙළිදරව් නොකළ අනන්‍යතාවයන් සහිත ශ්‍රී ලාංකිකයින් තිදෙනා, බලධාරීන් ඔවුන්ගේ නිදහස සහතික කිරීමට සමත් වීමට පෙර ඉතියෝපියාවේ ඔවුන්ගේ කැමැත්තට එරෙහිව රඳවාගෙන සිටියහ. විදේශයන්හි අනතුරුදායක තත්ත්වයන්ට ලක්වූ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් සම්බන්ධ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලෙස මෙම බේරාගැනීම සලකනු ලැබේ.

පුද්ගලයන් රඳවාගෙන සිටීමේ තත්ත්වය හා සම්බන්ධ සාරාංශය, ඔවුන් රඳවා ගැනීමට හේතු වූ ආකාරය සහ වගකිව යුතු පාර්ශ්වයන් ඇතුළු විස්තර, මෙම අවස්ථාවේ දී සීමිතව පවතී. කෙසේ වෙතත්, සාර්ථක ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ගතවූ පුරවැසියන් ආරක්ෂා කිරීමේ ප්‍රයත්නයන් සඳහා ධනාත්මක ප්‍රගතියක් ලෙස පිළිගනු ලැබේ.

විදේශගත පුරවැසියන් ආරක්ෂා කිරීමට රජයේ උත්සාහය

පුරවැසියන් තිදෙනාව බේරාගැනීම, ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන් සහ සංචාරකයන් ලෝකයේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල සූරාකෑමට, ජාවාරම්කාරත්වයට සහ වෙනත් අනතුරුදායක තත්ත්වයන්ට ගොදුරු විය හැකි ආකාරය පිළිබඳ අඛණ්ඩ අභියෝග ඉස්මතු කරයි.

විදේශ අමාත්‍යාංශය ඇතුළු ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන්, විදේශයන්හි සංචාරය කරන හෝ රැකියාවේ නිරත වන පුරවැසියන්, ළඟම ශ්‍රී ලාංකික රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි වන ලෙසත්, ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සහ පරිසරය පිළිබඳ දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙසත් නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටී.

බේරාගත් පුද්ගලයන් සහ ඔවුන්ගේ දුෂ්කරතාවයේ සම්පූර්ණ තත්ත්වය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, සුදුසු කාලයකදී අදාළ බලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට Sinhala

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට

රට පුරා ඩෙංගු රෝගය තීව්‍ර වෙමින් පවතී 2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඩෙංගු ජ්වර රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වීම…

08 Jun 2026 Discuss
විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි Sinhala

විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි

ජාල ස්ථිතිස්ථාපකත්වය කරා ඓතිහාසික පියවරක් ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අංශය තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට එළඹ ඇති අතර, රට පුරා පිහිටි විදුලි උපපොළ අවරට 16ක බැටරි ශක්ති ගබඩා…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) සනාථ කළ පරිදි, මැයි මාසය තුළ පමණක් 145,745 ක් වූ…

08 Jun 2026 Discuss