ඉතියෝපියාවේ ඉන්දියානු රවටා ගෙන සිටි ශ්රී ලාංකිකයින් තිදෙනෙකු සාර්ථකව බේරාගනී
ඉතියෝපියාවේ ජාති සේ රඳවා ගෙන සිටි ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් තිදෙනෙකු සාර්ථකව බේරාගෙන ඇති අතර, ඔවුන්ගේ ආරක්ෂිත귀환 සහතික කිරීමට කටයුතු කළ ඔවුන්ගේ පවුල් සහ ශ්රී ලාංකික බලධාරීන්ට මෙමඟින් සහනයක් ලැබී ඇත.
ඉතියෝපියාවේ රඳවාගත්තන් නිදහස් කෙරේ
සම්පූර්ණ හෙළිදරව් නොකළ අනන්යතාවයන් සහිත ශ්රී ලාංකිකයින් තිදෙනා, බලධාරීන් ඔවුන්ගේ නිදහස සහතික කිරීමට සමත් වීමට පෙර ඉතියෝපියාවේ ඔවුන්ගේ කැමැත්තට එරෙහිව රඳවාගෙන සිටියහ. විදේශයන්හි අනතුරුදායක තත්ත්වයන්ට ලක්වූ ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් සම්බන්ධ සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ලෙස මෙම බේරාගැනීම සලකනු ලැබේ.
පුද්ගලයන් රඳවාගෙන සිටීමේ තත්ත්වය හා සම්බන්ධ සාරාංශය, ඔවුන් රඳවා ගැනීමට හේතු වූ ආකාරය සහ වගකිව යුතු පාර්ශ්වයන් ඇතුළු විස්තර, මෙම අවස්ථාවේ දී සීමිතව පවතී. කෙසේ වෙතත්, සාර්ථක ප්රතිඵලය ශ්රී ලංකාවේ විදේශ ගතවූ පුරවැසියන් ආරක්ෂා කිරීමේ ප්රයත්නයන් සඳහා ධනාත්මක ප්රගතියක් ලෙස පිළිගනු ලැබේ.
විදේශගත පුරවැසියන් ආරක්ෂා කිරීමට රජයේ උත්සාහය
පුරවැසියන් තිදෙනාව බේරාගැනීම, ශ්රී ලාංකික සංක්රමණික කම්කරුවන් සහ සංචාරකයන් ලෝකයේ ඇතැම් ප්රදේශවල සූරාකෑමට, ජාවාරම්කාරත්වයට සහ වෙනත් අනතුරුදායක තත්ත්වයන්ට ගොදුරු විය හැකි ආකාරය පිළිබඳ අඛණ්ඩ අභියෝග ඉස්මතු කරයි.
විදේශ අමාත්යාංශය ඇතුළු ශ්රී ලාංකික බලධාරීන්, විදේශයන්හි සංචාරය කරන හෝ රැකියාවේ නිරත වන පුරවැසියන්, ළඟම ශ්රී ලාංකික රාජ්යතාන්ත්රික කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි වන ලෙසත්, ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සහ පරිසරය පිළිබඳ දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙසත් නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටී.
බේරාගත් පුද්ගලයන් සහ ඔවුන්ගේ දුෂ්කරතාවයේ සම්පූර්ණ තත්ත්වය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, සුදුසු කාලයකදී අදාළ බලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.