Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පක්ෂ හැරයාම් තහනම: ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ආරක්ෂක පලිහක් ද, නැතිනම් දේශපාලන පාලනයේ මෙවලමක් ද?

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ පක්ෂ හැරයාම් තහනම: ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ආරක්ෂක පලිහක් ද, නැතිනම් දේශපාලන පාලනයේ මෙවලමක් ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන භූමිය නැවත දල්වන විවාදය

පක්ෂ හැරයාම් විරෝධී නීතිය සම්බන්ධ ශ්‍රී ලංකාවේ දීර්ඝකාලීන විවාදය නැවතත් දේශපාලන කතිකාවතේ මධ්‍යස්ථානයට පැමිණ ඇති අතර, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නියෝජනයේ ස්වභාවය, පක්ෂ විනය සහ බලයේ සිටින්නන්ගේ දේශපාලන පැවැත්ම පිළිබඳ මූලිකම ප්‍රශ්න එමඟින් මතු වෙමින් තිබේ.

පක්ෂ හැරයාම් තහනම යනු කුමක් ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සංග්‍රහ කර ඇති පක්ෂ හැරයාම් විරෝධී විධිවිධානය, යම් පක්ෂයක් හෝ චන්දකොට්ඨාශ නාමාවලියක් යටතේ තේරී පත් වූ පසු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ඔවුන්ගේ දේශපාලන පක්ෂ භක්තිය වෙනස් කිරීම තහනම් කරයි. විශ්වාසභංග යෝජනාවකදී හෝ අයවැයකදී පක්ෂ ස්ථාවරයට එරෙහිව ඡන්දය දෙන, හෝ ප්‍රසිද්ධියේ ිය පක්ෂයෙන් ඉල්ලා අස්වන ඕනෑම නීතිනිර්මාතෘවරයෙකුට ඔවුන්ගේ පාර්ලිමේන්තු ආසනය සම්පූර්ණයෙන් ම අහිමි වීමේ අවදානමට මුහුණ දීමට සිදු වේ.

අවස්ථාවාදී දේශපාලන පක්ෂ හැරයාම් මර්දනය කිරීමේ අභිප්‍රාය ඇතිව හඳුන්වා දුන් මෙම නීතිය, ව්‍යවස්ථාදායකයට වඩා ශක්තිමත් ස්ථාවරත්වයක් සහ වගවීමක් ලබා දීමේ අරමුණින් සකස් කරන ලදී. න්‍යායාත්මකව, ඡන්දදායකයන් ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන් පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය මත පදනම්ව තේරී පත් කරන අතර, ඒ නියෝජිතයන් සිය ධුරකාලය පුරාම එම කාර්යය ගෙන යා යුතු ය.

තහනමට පක්ෂව ඉදිරිපත් වන තර්ක

හැරයාම් සීමාවට සහය දක්වන්නන් තර්ක කරන්නේ එය පක්ෂ විනය ශක්තිමත් කරන අතර ඡන්දදායකයන්ගේ කැමැත්ත ගරු කෙරෙන බවට සහතිකය ලබා දෙන බවයි. ශ්‍රී ලංකාවේ සමානුපාතික නියෝජන ක්‍රමය යටතේ ඡන්දදායකයන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් තනි අපේක්ෂකයෙකුට නොව, පක්ෂයකට ය. තේරී පත් මන්ත්‍රීවරුන්ට නිදහසේ පක්ෂ හැරීමට ඉඩ දීම ජනතාවගේ විශ්වාසයට කරන ද්‍රෝහීකමක් වනු ඇතැයි ඔවුහු පවසති.

  • ධනවත් හෝ බලවත් ප්‍රතිවාදීන් විසින් රැකවල සිටින මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පක්ෂ භක්තිය සරලව මිලදී ගැනීම වළකාලයි.
  • ව්‍යවස්ථාදායකය තුළ වඩා ශක්තිමත් ප්‍රතිපත්තිමය අඛණ්ඩතාවක් සහතික කරයි.
  • පාර්ලිමේන්තු බහුතරය හදිසියේ වෙනස් වීමෙන් ඇති වන දේශපාලන අස්ථාවරත්වය අවම කරයි.

තහනමට විරෝධව ඉදිරිපත් වන තර්ක

එහෙත්, විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ මෙම තහනම සැබෑ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නිර්වචනය කළ යුතු හෘදයාංගම නිදහස මූලිකවම ඛණ්ඩනය කරන බවයි. යම් නීතිනිර්මාතෘවරයෙකු ඔවුන්ගේ පක්ෂයේ හැසිරීම ගැන දූෂණය, ප්‍රතිපත්ති මතභේද හෝ සදාචාරාත්මක කරුණු පදනම් කරගෙන බරපතල විරෝධතා ඇති කර ගත්ත ද, නීතිය ඔවුන් ඵලදායි ලෙස නිහඬ කරයි — පෞද්ගලික අඛණ්ඩතාව සහ පාර්ලිමේන්තු ආසනය අතර බරපතල තේරීමකට ඔවුන් ගෙන යයි.

පක්ෂ හැරයාම් තහනම පක්ෂ ආරක්ෂා කරනවා විය හැකිය; නමුත් ප්‍රශ්නය වන්නේ, ඒ පක්ෂ නියෝජනය කිරීමට සිටින ජනතාව එය ඇත්තටම ආරක්ෂා කරනවා ද යන්නයි.

විපක්ෂ කටහඬ දිගු කලක් තිස්සේ පවත්වාගෙන ආ ස්ථාවරය නම්, පාර්ලිමේන්තු බහුතරය ඕනෑම මිලකට රඳවා ගැනීමේ ආශාවෙන් මිස, ප්‍රතිපත්තිය ඉදිරිපිට නොව, රෝෂයෙන් සිටින ද්විතීය පෙළ මන්ත්‍රීවරුන් කෙළින් රඳවා ගැනීමට දේශපාලික ව ආයුධයක් ලෙස මෙම විධිවිධානය නිරන්තරයෙන් ම භාවිතා කෙරෙන බවයි.

දේශපාලන පැවැත්ම ප්‍රසිද්ධියේ ම

ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනය නිරීක්ෂණය කරන විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, පක්ෂ හැරයාම් තහනමට වඩාත්ම දැඩි ආරක්ෂාව ලැබෙන්නේ එම අවස්ථාවේ බලයේ සිටින ඕනෑම පක්ෂයකින් බවයි. විපක්ෂයේ සිටින විට, ඒ ම කටහඬ ඐතිහාසිකව මෙම විධිවිධානය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි Sinhala

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි

ඩිජිටල් අපරාධයට එරෙහි සටනේදී දෙරට අතර සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි ඩිජිටල් වේදිකා ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ ජාල මර්දනය කිරීමේ අරමුණින්, මාර්ගගත සූදුව සහ විදුලි සංදේශ…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ස්ථිරසාරභාවය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වෙමින්, රටේ මෙතෙක් ඉදිකෙරෙන විශාලතම බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා…

08 Jun 2026 Discuss
අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ Sinhala

අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ

2026 අප්‍රේල් මාසය තුළ ගල් අඟුරු භාවිතයෙන් නිපදවන විදුලි ශක්තිය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මිල අධික ඩීසල් බලය මත රඳා සිටීමට බල කෙරී රුපියල්…

08 Jun 2026 Discuss