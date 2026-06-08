Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව නව බදු නීතියක් සම්මත කරයි: ආදායම් බදු සංශෝධන ඔබට අදාළ වන්නේ කෙසේද?

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව නව බදු නීතියක් සම්මත කරයි: ආදායම් බදු සංශෝධන ඔබට අදාළ වන්නේ කෙසේද?

නව ආදායම් බදු සංශෝධන පනත බලාත්මක වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව විසින් 2026 අංක 11 දරන ආදායම් බදු (සංශෝධන) පනත නිල වශයෙන් සම්මත කර ගනු ලැබ ඇති අතර, එය රටේ බදු පරිසරයට සැලකිය යුතු වෙනස්කම් රාශියක් හඳුන්වා දෙයි. මෙම නීතිය ඉහළ ප්‍රාග්ධන ලාභ බදු අනුපාත සහ පුළුල් කළ විධිවිධාන හඳුන්වා දෙන අතර, එය දිවයිනේ පුද්ගලයන්, ව්‍යාපාරික ආයතන සහ ආයෝජකයන් කෙරෙහි දුරදිග යන ප්‍රතිවිපාක ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ප්‍රධාන වෙනස්කම් එක් බැල්මකින්

මෙම සංශෝධනය මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් බදු රාමුවට සිදු කරන ලද වඩාත් සාරවත් සංශෝධනවලින් එකක් ලෙස සැලකේ. ප්‍රධාන වෙනස්කම් අතර ප්‍රාග්ධන ලාභ බදු අනුපාතවල ඉහළ සංශෝධනයක් ඇතුළත් වන අතර, අඛණ්ඩ මූල්‍ය තහවුරු කිරීමේ උත්සාහයන් මධ්‍යයේ බදු පදනම පුළුල් කිරීමට සහ රාජ්‍ය ආදායම ඉහළ නැංවීමට රජය සතු අභිප්‍රාය මෙයින් ප්‍රකාශ වේ.

  • සුදුසුකම් ලබන ගනුදෙනුවලට අදාළ ඉහළ ප්‍රාග්ධන ලාභ බදු අනුපාත
  • බදු අය කළ හැකි ආදායම් සහ වත්කම් කාණ්ඩවල පුළුල් කළ විෂය පථය
  • පදිංචිකරුවන් සහ රට නොවාසිකයන් යන දෙඅංශයටම බලපාන සංශෝධිත විධිවිධාන

ව්‍යාපාරිකයන්ට සහ ආයෝජකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

බදු වෘත්තිකයන් සහ මූල්‍ය උපදේශකයන් ව්‍යාපාරික ආයතනවලට සහ තනි ආයෝජකයන්ට නව විධිවිධාන තම නිශ්චිත තත්ත්වයන්ට අදාළ වන ආකාරය ප්‍රවේශමෙන් සමාලෝචනය කරන ලෙස දැඩි ලෙස නිර්දේශ කර ඇත. දේපළ ගනුදෙනු, කොටස් විකිණීම් සහ වෙනත් ප්‍රාග්ධන වත්කම් ගනුදෙනුවල නිරත අය විසින් සංශෝධිත අනුපාතවල වහාම ආරම්භ වන බලපෑම වඩාත් දැඩිව දැනෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නව නීතිය යටතේ තම වගකීම් තක්සේරු කර ගැනීමට සහ අදාළ නියමිත කාලසීමාවන්ට පෙර සම්පූර්ණ නීති අනුකූලතාව සහතික කර ගැනීමට බදු ගෙවන්නන් වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ ලබා ගන්නා ලෙස දැඩිව උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

රජයේ මූල්‍ය උපාය මාර්ගය

ශ්‍රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ ආර්ථික යථාතත්ත්වයට පත් කිරීමේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ ප්‍රධාන කොන්දේසියක් වන දේශීය ආදායම් බලමුලු ගැන්වීම ශක්තිමත් කිරීමේ රජයේ පුළුල් උපාය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස මෙම සංශෝධනය සම්මත කිරීම පුළුල් ලෙස සැලකේ. බදු ජාලය පුළුල් කිරීම සහ අනුකූලතා යාන්ත්‍රණ තීව්‍ර කිරීම මෑත මාසවලදී මූල්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ සාකච්ඡාවල කේන්ද්‍රීය សសු දෙකක් ලෙස පවතී.

නිශ්චිත විධිවිධාන සහ ඒවායේ අදාළ කිරීම පිළිබඳ වැඩිදුර සවිස්තරාත්මක මාර්ගෝපදේශ ඉදිරියේදී ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, බලපෑමට ලක් වන පාර්ශ්වයන් නිල නිවේදනවලට සමීපව අවධානය යොමු කරන ලෙස දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල Sinhala

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළදී බස් රථයක් අනතුරට පත්වීමෙන් අවම වශයෙන් දස දෙනෙකු තුවාල ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ. දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ සිදුවීම…

08 Jun 2026 Discuss
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි

වර්ධනය වන ඩෙංගු තර්ජනය මැඩලීමට බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වෙති දිවයිනපුරා ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී ලෙස ඉහළ යාම හමුවේ, ශ්‍රී ලංකාව ස포යා ගත් ජාතික මදුරු මර්දන…

08 Jun 2026 Discuss
සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි Sinhala

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ තම පළමු ශාඛාව විවෘත කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන මූල්‍ය පරිසරය තුළ තම පැතිරීම පුළුල් කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු පියවරක් ඉදිරියට…

08 Jun 2026 Discuss