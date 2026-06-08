Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දකුණු පිලිපීනයේ ප්‍රබල 7.8 තීව්‍රතාවයකින් යුත් භූකම්පාවකින් 15 දෙනෙකු මරුට — සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් වෙයි

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දකුණු පිලිපීනයේ ප්‍රබල 7.8 තීව්‍රතාවයකින් යුත් භූකම්පාවකින් 15 දෙනෙකු මරුට — සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් වෙයි

පිලිපීනයේ දකුණු කොටසේ මින්දනාඕ දූපත අසල 7.8 තීව්‍රතාවයකින් යුත් ප්‍රබල භූකම්පාවක් ඇති වූ අතර, එහිදී අඩු වශයෙන් 15 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇතැයි ditakනු ලැබ ඇති අතර, ප්‍රදේශ කිහිපයකට සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් වීමත් සමග පුළුල් කලාපය පුරා කනස්සල්ල ව්‍යාප්ත විය.

කම්පනයට ලක් වූ කලාපයක්

දකුණු පිලිපීනයේ පුළුල් ප්‍රදේශ පුරා දැනුණු මෙම කම්පනය, ස්ථාවාසිකයන් සහ බලධාරීන් අතර ව්‍යාප්ත භීතියට හේතු විය. භූකම්පාවේ සැලකිය යුතු තීව්‍රතාව, එය ප්‍රධාන භූ කම්පන සිදුවීමක් ලෙස වර්ගීකරණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් වූ අතර, සැලකිය යුතු ව්‍යුහාත්මක හානි සිදු කිරීමට සහ භයානක සාගර ක්‍රියාකාරකම් ඇති කිරීමට ද සමත් විය.

සුනාමි බිය කලාපය පුරා ව්‍යාප්ත වෙයි

භූකම්පාවෙන් වහාම පසුව, අවට කලාපයේ රටවල් කිහිපයකට සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් ඉක්මනින් නිකුත් කරන ලදී. සාගර මට්ටම් සහ රළ ක්‍රියාකාරකම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් බලධාරීන් වෙරළාසන්න ප්‍රජාවන්ට ඉහළ භූමි වෙත යෑමට උපදෙස් දුන්නේය.

හානිය වාර්තා වෙයි

මුල් වාර්තා තහවුරු කළේ ප්‍රබල කම්පනවල සෘජු ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අඩු වශයෙන් 15 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇතැයි ditakනෙන බවය. හානිවල සම්පූර්ණ පරිමාණය තක්සේරු කිරීමට සහ ව්‍යසනයෙන් පීඩාවට පත් වූවන්ට සහාය වීමට හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

භූ කම්පන සඳහා අමුතු නොවන මින්දනාඕව

පිලිපීනය පිහිටා ඇත්තේ ලෝකයේ වඩාත්ම භූ කම්පන ක්‍රියාකාරී කලාපවලින් එකක් වන පැසිෆික් ගිනි මුදුන දිගේ වන අතර, එය රටට ප්‍රබල භූකම්පා සහ ඒවා ජනනය කළ හැකි සුනාමි සඳහා විශේෂයෙන් අවදානම් කරවයි. විශේෂයෙන් මින්දනාඕව අතීතයේ දී ද විනාශකාරී භූ කම්පන සිදුවීම්වලට ගොදුරු වී ඇත.

සෙවීම් කටයුතු වඩාත් හානිගත ප්‍රදේශවලට ළඟා වීමත් සමග මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමට ditakෙන බැවින්, බලධාරීන් තත්ත්වය තක්සේරු කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරද්දී ගලවා ගැනීමේ සහ සහන මෙහෙයුම් ද ආරම්භ විය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල Sinhala

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළදී බස් රථයක් අනතුරට පත්වීමෙන් අවම වශයෙන් දස දෙනෙකු තුවාල ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ. දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ සිදුවීම…

08 Jun 2026 Discuss
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි

වර්ධනය වන ඩෙංගු තර්ජනය මැඩලීමට බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වෙති දිවයිනපුරා ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී ලෙස ඉහළ යාම හමුවේ, ශ්‍රී ලංකාව ස포යා ගත් ජාතික මදුරු මර්දන…

08 Jun 2026 Discuss
සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි Sinhala

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ තම පළමු ශාඛාව විවෘත කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන මූල්‍ය පරිසරය තුළ තම පැතිරීම පුළුල් කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු පියවරක් ඉදිරියට…

08 Jun 2026 Discuss