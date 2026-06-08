දකුණු පිලිපීනයේ ප්රබල 7.8 තීව්රතාවයකින් යුත් භූකම්පාවකින් 15 දෙනෙකු මරුට — සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් වෙයි
පිලිපීනයේ දකුණු කොටසේ මින්දනාඕ දූපත අසල 7.8 තීව්රතාවයකින් යුත් ප්රබල භූකම්පාවක් ඇති වූ අතර, එහිදී අඩු වශයෙන් 15 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇතැයි ditakනු ලැබ ඇති අතර, ප්රදේශ කිහිපයකට සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් වීමත් සමග පුළුල් කලාපය පුරා කනස්සල්ල ව්යාප්ත විය.
කම්පනයට ලක් වූ කලාපයක්
දකුණු පිලිපීනයේ පුළුල් ප්රදේශ පුරා දැනුණු මෙම කම්පනය, ස්ථාවාසිකයන් සහ බලධාරීන් අතර ව්යාප්ත භීතියට හේතු විය. භූකම්පාවේ සැලකිය යුතු තීව්රතාව, එය ප්රධාන භූ කම්පන සිදුවීමක් ලෙස වර්ගීකරණය කිරීමට ප්රමාණවත් වූ අතර, සැලකිය යුතු ව්යුහාත්මක හානි සිදු කිරීමට සහ භයානක සාගර ක්රියාකාරකම් ඇති කිරීමට ද සමත් විය.
සුනාමි බිය කලාපය පුරා ව්යාප්ත වෙයි
භූකම්පාවෙන් වහාම පසුව, අවට කලාපයේ රටවල් කිහිපයකට සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් ඉක්මනින් නිකුත් කරන ලදී. සාගර මට්ටම් සහ රළ ක්රියාකාරකම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් බලධාරීන් වෙරළාසන්න ප්රජාවන්ට ඉහළ භූමි වෙත යෑමට උපදෙස් දුන්නේය.
හානිය වාර්තා වෙයි
මුල් වාර්තා තහවුරු කළේ ප්රබල කම්පනවල සෘජු ප්රතිඵලයක් ලෙස අඩු වශයෙන් 15 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇතැයි ditakනෙන බවය. හානිවල සම්පූර්ණ පරිමාණය තක්සේරු කිරීමට සහ ව්යසනයෙන් පීඩාවට පත් වූවන්ට සහාය වීමට හදිසි ප්රතිචාර කණ්ඩායම් ඉක්මනින් ක්රියාත්මක කරන ලදී.
භූ කම්පන සඳහා අමුතු නොවන මින්දනාඕව
පිලිපීනය පිහිටා ඇත්තේ ලෝකයේ වඩාත්ම භූ කම්පන ක්රියාකාරී කලාපවලින් එකක් වන පැසිෆික් ගිනි මුදුන දිගේ වන අතර, එය රටට ප්රබල භූකම්පා සහ ඒවා ජනනය කළ හැකි සුනාමි සඳහා විශේෂයෙන් අවදානම් කරවයි. විශේෂයෙන් මින්දනාඕව අතීතයේ දී ද විනාශකාරී භූ කම්පන සිදුවීම්වලට ගොදුරු වී ඇත.
සෙවීම් කටයුතු වඩාත් හානිගත ප්රදේශවලට ළඟා වීමත් සමග මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යාමට ditakෙන බැවින්, බලධාරීන් තත්ත්වය තක්සේරු කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරද්දී ගලවා ගැනීමේ සහ සහන මෙහෙයුම් ද ආරම්භ විය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.